Sánchez, fin de curso y su ‘aula’ medio vacía: PP y Vox se consolidan por encima de los 200 escaños

El curso político se cierra para Pedro Sánchez con un dato que pesa más que cualquier enfrentamiento en el Parlamento: la desmovilización histórica de su electorado. De acuerdo con la última encuesta de Target Point para El Debate, el presidente enfrenta su peor final de ciclo desde que llegó a la Moncloa, con un PSOE que ha visto cómo se evaporan más de 1,4 millones de votos en comparación con las elecciones generales de 2023.

Lo curioso es que el partido mantiene un 25,6 % de estimación de voto y podría rondar entre 105 y 107 escaños, lo que sugiere que la base socialista resiste, aunque rodeada por un campo plagado de abstención e indecisos. El problema no radica tanto en un rechazo explícito como en una desafección silenciosa: un 21,9 % de indecisos y otro 3,7 % que ya ha manifestado que no votará. En el panorama nacional, eso equivale a un mensaje luminoso sobre Ferraz: “No es odio, es cansancio”.

Mientras tanto, el bloque de derechas disfruta del escenario con el que ha soñado durante años: PP y Vox se disparan hasta los 204 escaños, según esa misma proyección, situándose muy por encima de la mayoría absoluta. El mapa del Congreso que trazan las encuestas comienza a parecerse a una versión corregida y ampliada del 23-J… pero ahora con el centro-derecha y la derecha sin necesidad de hacer cálculos milagrosos.

El desgaste del PSOE: menos votantes, mismo porcentaje

La cifra de los 1,4 millones de votantes perdidos desde julio de 2023 es clave para entender la situación del PSOE. La estimación del 25,6 % no implica un colapso en términos porcentuales, pero refleja una fuga silenciosa hacia la abstención y la indecisión. El partido mantiene cierto peso porque el resto del sistema también se deteriora, pero su base movilizada es mucho más reducida.

Otras encuestas refuerzan esta imagen general:

El Votómetro de Redlines para The Objective sitúa al PSOE alrededor del 27,1 % y 108 escaños , sugiriendo una leve recuperación tras meses a la baja, aunque aún por debajo del resultado alcanzado en 2023.

de Redlines para The Objective sitúa al PSOE alrededor del , sugiriendo una leve recuperación tras meses a la baja, aunque aún por debajo del resultado alcanzado en 2023. El barómetro de Sigma Dos para El Mundo le concede 26,4 % y 108 escaños , casi idéntico al anterior.

para El Mundo le concede , casi idéntico al anterior. GAD3 para ABC recorta esa cifra a 26,8 % y 107 diputados.

La tendencia es clara: el PSOE queda atrapado en un rango de entre 26 y 27 % del voto y algo más de cien escaños, lejos de la hegemonía y con escaso margen para maniobrar si sus socios empiezan a caer.

Feijóo crece a costa de Vox, pero el bloque no se resiente

En el tablero derecho, la encuesta del mes pasado en El Debate presenta un movimiento interesante: el Partido Popular incrementa su apoyo en ocho décimas en un mes, alcanzando el 32 % de voto y una horquilla entre 139-141 escaños. Este avance no proviene del PSOE, sino del socio preferente: Vox pierde esas mismas ocho décimas, lo que significa una pérdida exacta de 206.000 votos, bajando al 18,1 %, con 61-63 escaños.

Si analizamos cada partido individualmente, Alberto Núñez Feijóo gana terreno mientras que Santiago Abascal cede ligeramente. Sin embargo, si consideramos los bloques en conjunto, la suma sigue siendo abrumadora:

PP: 139-141 escaños

Vox: 61-63 escaños

Total: alrededor de 204 diputados

La derecha se mueve dentro del rango mencionado anteriormente que apuntan otros estudios. El Votómetro de Redlines ya proyectaba en abril unos 199 escaños para PP y Vox, con una probabilidad del 92,5 % de que ese bloque logre la investidura. Otras encuestas nacionales incluso han elevado esa suma por encima de los 200 escaños, reforzando así esa noción sobre la hegemonía parlamentaria del sector derecho.

Lo relevante aquí no solo son los números; también importa la estabilidad del bloque. Feijóo respira algo mejor mientras Abascal pierde unas décimas. Pero lo cierto es que el peso conjunto sigue superando ampliamente el listón necesario para alcanzar los 176 diputados. El voto se reorganiza dentro del mismo espacio sin alterar las fuerzas frente a la izquierda.

Abascal aguanta el tirón y la derecha estructural

A pesar del descenso mensual señalado por Target Point, la posición de Santiago Abascal no refleja precisamente una retirada inminente. La proyección realizada por El Debate mantiene a Vox por encima del 18 %, así como sobre los 60 escaños, lejos incluso de los 33 conseguidos el pasado 23-J. Otros estudios demoscópicos recientes subrayan también un crecimiento notable para este partido, con estimaciones entre el 17-18 % y entre 60 y 65 escaños.

Varios factores juegan a su favor:

Un voto altamente ideologizado que resulta menos sensible al desgaste gubernamental.

La erosión significativa del espacio a la izquierda del PSOE; tanto Sumar como Podemos luchan por un espacio cada vez más reducido.

como luchan por un espacio cada vez más reducido. La percepción generalizada indica que a diferencia de lo ocurrido en 2019, votar a Vox no “regala” La Moncloa a la izquierda; aquí el PP aparece consistentemente como primera fuerza mientras ambos suman holgadamente mayoría absoluta.

En este contexto, “aguantar el tirón” implica mantener una presencia suficiente para ser considerado un socio clave dentro de una futura mayoría conservadora; aunque las negociaciones posteriores sean otra historia completamente diferente.

Cuando las encuestas no se ponen de acuerdo

La imagen proporcionada por las encuestas privadas y agregadas contrasta notablemente con la visión más optimista ofrecida por el CIS, que sigue posicionando al PSOE por delante del PP en intención electoral. Esta discrepancia no resulta nueva; sin embargo adquiere mayor relevancia cuando:

Los estudios realizados por medios nacionales coinciden en señalar al PP como primera fuerza , con ventajas oscilando entre los cuatro y siete puntos.

, con ventajas oscilando entre los cuatro y siete puntos. La suma total entre PP+Vox supera los 200 escaños según buena parte de las encuestas privadas; mientras tanto, el bloque izquierdista queda muy rezagado.

El artículo publicado por El Debate, donde se detalla cómo llega Sánchez al final del curso con una desmovilización récord y un PP-Vox asentado en los 204 escaños sintetiza perfectamente esta brecha entre lo oficial y lo reflejado por otras encuestas demoscópicas. Esa diferencia narrativa será precisamente uno de los campos donde se librará batalla en el próximo curso político: qué encuesta considerar para mantener una visión clara sobre la realidad.

Curiosidades y pistas que deja este fin de curso

Algunas anotaciones ayudan a comprender mejor el clima político actual:

La bolsa creciente de indecisos e inactivos dentro del electorado socialista ronda ya cerca del 25 % , cifra que evoca más un cambio cíclico que simplemente un tropiezo temporal.

, cifra que evoca más un cambio cíclico que simplemente un tropiezo temporal. El bloque gubernamental (PSOE junto a sus socios) se ubica en varias agregaciones alrededor de unos máximos aproximados a los 150 escaños , cifra casi imposible para reeditar su actual coalición.

, cifra casi imposible para reeditar su actual coalición. En proyecciones donde PP y Vox superan los 200 asientos juntos, esta derecha podría llegar incluso a controlar hasta tres quintos del Congreso; esto sería suficiente para abrir debates profundos sobre cuestiones institucionales relevantes.

Fin del curso para Sánchez; trimestre destacado para PP y Vox; además hay un dato aterrador que ningún asesor desea ver reflejado en pizarra alguna: hoy día, su mayor enemigo no está sentado en la oposición; simplemente ha decidido quedarse en casa.