Aldama, el Supremo y el aviso en voz alta que inquieta a Moncloa

La escena es sencilla, pero rebosante de tensión política: un empresario condenado por corrupción sale del Tribunal Supremo, se muestra “satisfecho” y suelta, casi con tranquilidad, que “la colaboración sirve”. No se trata de una reflexión jurídica, sino de un dardo directo al corazón de La Moncloa.

La sentencia del Supremo en el caso mascarillas, que condena a Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión pero suspende la pena por su colaboración con la Justicia, ha dejado más que simples cifras y tecnicismos legales. Ha dejado un mensaje que muchos en el entorno del PSOE han interpretado como una advertencia: el que hable, puede escapar de la cárcel.

La “satisfacción” de Aldama y el costo político de colaborar

Según lo expuesto en la resolución, el aspecto clave es la atenuante por colaboración con la Justicia, que el Supremo califica como muy cualificada, lo que justifica tanto la rebaja como la suspensión de la pena siempre que Aldama no vuelva a delinquir, presente informes periódicos y realice trabajos en beneficio de la comunidad. En términos fríos, se trata de un caso típico: cooperación, confesión y una condena sin prisión efectiva.

Sin embargo, en caliente, las cosas cambian. A su salida, Aldama expresa su “satisfacción” y remata: “No voy a opinar sobre Ábalos y Koldo, pero espero que los demás que vienen detrás colaboren”. Esta frase, recogida por varios medios, se ha interpretado como un guiño claro hacia dos nombres que generan inquietud en el Gobierno: Leire Díez y “Julito” Martínez, un empresario cercano a José Luis Rodríguez Zapatero al que diversas informaciones sitúan como presunto testaferro en tramas bajo investigación.

El mensaje es diáfano:

quien actúa como Aldama

reconoce su papel en la trama

y ayuda a desentrañar el esquema delictivo

puede aspirar a evitar cumplir condena. Y esto, en un ecosistema repleto de causas abiertas relacionadas con el PSOE, es pura dinamita política.

El análisis realizado por [esDiario sobre la sentencia del Supremo y el mensaje de Aldama](El mensaje de Aldama tras quedar sin cárcel a Julito y Leire Díez que hace temblar a Sánchez: «la colaboración sirve») subraya precisamente esa dimensión ejemplarizante del fallo: el tribunal envía una señal al resto de investigados sobre los beneficios concretos de colaborar con los jueces.

Traducido al lenguaje político: la lealtad hacia el líder ya no es necesariamente la opción más sensata.

Sánchez, Julito, Leire y la sombra de Zapatero

La referencia sutil de Aldama a “los demás que vienen detrás” apunta, según diversas interpretaciones, a las piezas aún pendientes en causas de corrupción que tocan al entorno del sanchismo, así como a figuras vinculadas a la etapa de Zapatero. Por eso, el eco de su frase trasciende el caso concreto de Ábalos y Koldo.

El foco se centra en dos perfiles:

Leire Díez , mencionada en informaciones sobre contratos y estructuras asociadas al entramado del PSOE, mientras las investigaciones aclaran su situación.

, mencionada en informaciones sobre contratos y estructuras asociadas al entramado del PSOE, mientras las investigaciones aclaran su situación. “Julito” Martínez, descrito por distintos medios como empresario amigo y presunto testaferro de Zapatero, cuya posible implicación en circuitos de comisiones y negocios turbios mantiene tensa al antiguo entorno presidencial.

La sentencia del Supremo contra José Luis Ábalos, condenado a 24 años por su papel en el escándalo relacionado con los contratos de mascarillas, junto a los 19 años para Koldo García, consolidan un relato judicial muy duro contra el exministro y su mano derecha. Frente a ellos, la figura de Aldama aparece también condenada pero sin pisar prisión; esto funciona como un escaparate: hay vida después de colaborar.

Este contraste alimenta malestar interno dentro del PSOE y proporciona munición a la oposición, que ya está explotando electoralmente la idea de un “ecosistema de comisiones” abarcando desde las mascarillas hasta las investigaciones sobre el círculo cercano a Zapatero. Así, “la colaboración sirve” se convierte en una especie de lema para aquellos imputados que hasta ahora confiaban en mantenerse firmes mediante el silencio.

El hijo de Ábalos y la sospecha de doble rasero

En paralelo al terremoto generado por las palabras de Aldama, se abre otro frente político con las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos tras conocerse la sentencia del Supremo. En unas manifestaciones recogidas por los medios, afirma que “dudo mucho que la Justicia vaya a ser tan severa con Zapatero como lo ha sido con mi padre”, extendiendo su recelo también hacia el caso de Begoña Gómez, esposa del actual presidente Pedro Sánchez.

Ese “dudo mucho” actúa como un golpe político por varias razones:

introduce la sospecha sobre un posible trato desigual entre viejas y nuevas élites socialistas

entre viejas y nuevas élites socialistas insinúa que los jueces podrían ser más duros con figuras ya amortizadas como Ábalos que con referentes simbólicos del PSOE como Zapatero

conecta con parte del discurso derechista, que denuncia un “doble rasero” en la persecución penal respecto a casos relacionados con altos cargos socialistas

La combinación de ambas escenas –Aldama recomendando colaborar y el hijo de Ábalos cuestionando la imparcialidad judicial– coloca a la Justicia ante una situación incómoda. La decisión del Supremo respecto al caso mascarillas se fundamenta en criterios jurídicos claros: reconocimiento de hechos, utilidad informativa aportada y colaboración efectiva para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, inevitablemente surge una lectura política: ¿se abre camino para que algunos eviten prisión si deciden hablar?

Para Sánchez, el riesgo es triplemente alarmante:

Que el caso Ábalos no sea visto como una excepción aislada sino como el inicio de varias sentencias severas contra figuras cercanas

Que surjan múltiples colaboraciones orientadas hacia reducir penas capaces incluso destapar más conexiones orgánicas con su partido

Que los ciudadanos perciban que luchar contra la corrupción se libra más entre abogados que desde instancias políticas

Mientras tanto, por los pasillos del Congreso resuena casi irónicamente la frase de Aldama: “la colaboración sirve”. Sirve para evitar cárceles. Sirve para desatar nervios internos. Y sirve especialmente para hacer cálculos entre lealtad partidaria y libertad personal.

En un país donde se lleva años debatiendo si la corrupción está socialmente amortizada o no, ahora surge una nueva variable esencial: quién se atreve a hablar…y cuánto está dispuesto a contar para no acabar condenado entre rejas.