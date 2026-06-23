El Supremo, la corrupción y el temblor en los cimientos del sanchismo

La advertencia se presenta bajo la forma de una sentencia que, con un tono casi editorial, señala que la corrupción en el ámbito político “socava la arquitectura democrática” del Estado y deteriora de manera grave la confianza de los ciudadanos en el sistema. No se trata de un informe académico, sino de una resolución de 224 folios emitida por el Tribunal Supremo que, además de condenar, envía un mensaje claro al núcleo del sistema político español.

En el epicentro del escándalo destaca un nombre que evoca toda una era: José Luis Ábalos, quien fue ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE. Durante años, se le consideró el verdadero “ingeniero” del sanchismo. El Supremo le ha impuesto 24 años de prisión por corrupción, en una sentencia que trasciende lo individual y revela una trama que se origina en las luchas internas del PSOE y culmina en los tribunales.

Una sentencia que mira más allá del caso Ábalos

El Alto Tribunal aprovecha esta resolución relacionada con el llamado caso Koldo para trazar un diagnóstico alarmante: la corrupción política no es únicamente un delito económico; es una amenaza directa para:

La estabilidad de las sociedades

de las sociedades La seguridad del sistema democrático

del sistema democrático La calidad del Estado de Derecho

La Sala enfatiza que combatir este fenómeno es “esencial” para fortalecer la democracia y evitar que se deteriore la relación entre ciudadanía e instituciones. En este sentido, la resolución recalca que el corrupto no solo busca enriquecerse, sino que también quebranta la noción fundamental de igualdad ante la ley y el juego limpio en el ámbito político y económico.

En su análisis, los magistrados destacan que cuando el poder político se ve envuelto en tramas de comisiones, contratos amañados o tráfico de influencias, esto genera un efecto dominó: disminuye la confianza en los partidos, se erosiona el prestigio institucional y crece el desapego hacia la política como actividad legítima.

La sentencia del Supremo sobre la corrupción en el poder político describe con claridad esta deriva y advierte que la tolerancia social hacia estas prácticas acaba normalizando lo inaceptable, transformando lo excepcional en regla.

La caída de Ábalos: del creador del sanchismo al banquillo

El fallo contra Ábalos no es simplemente un episodio aislado. El Supremo lo presenta como una pieza clave dentro de una organización criminal que fue consolidándose alrededor del poder interno del PSOE desde las primarias ganadas por Pedro Sánchez.

Entre los puntos más destacados que recoge la sentencia:

24 años de prisión para Ábalos por delitos relacionados con la corrupción vinculada al manejo de contratos y redes de influencia cuando ya era figura clave del sanchismo.

por delitos relacionados con la corrupción vinculada al manejo de contratos y redes de influencia cuando ya era figura clave del sanchismo. 19 años de cárcel para Koldo García , su antiguo colaborador, señalado como un operador esencial dentro de esta trama.

, su antiguo colaborador, señalado como un operador esencial dentro de esta trama. 4 años y medio para Aldama, quien queda eximido de ingresar a prisión gracias a su colaboración con la Justicia; una decisión fundamentada por el tribunal como un incentivo para desmontar redes corruptas.

Este entramado posiciona a Ábalos como el segundo gran nombre del ciclo socialista condenado por el Supremo tras la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en otro proceso que ya había alcanzado al núcleo duro del sanchismo. La concatenación de ambos fallos alimenta la percepción de “segunda condena al sanchismo” desde perspectivas políticas y simbólicas.

El origen: de las primarias del PSOE a la “arquitectura democrática”

Uno de los pasajes más impactantes de esta resolución es aquel donde se establece el origen de la organización criminal durante las primarias socialistas que llevaron a Pedro Sánchez nuevamente a ser Secretario General del PSOE.

El tribunal señala que:

La relación entre Ábalos y Koldo García se forjó en Navarra , durante el impulso a la candidatura de Sánchez a liderar nuevamente el partido.

y se forjó en , durante el impulso a la candidatura de Sánchez a liderar nuevamente el partido. En este contexto, surgió una red basada en confianza y lealtades políticas que posteriormente se transformaría en una estructura organizada destinada a obtener beneficios ilícitos al amparo del poder.

La sentencia retrata un proceso típico conocido como “captura del Estado” desde dentro: primero se controla la maquinaria interna, luego se alcanza el Gobierno y finalmente se utilizan las palancas institucionales para favorecer a quienes están alineados. Según el Supremo, este camino termina chocando frontalmente con lo establecido por la arquitectura democrática garantizada por la Constitución.

En este punto, el mensaje judicial va más allá del caso particular: advierte sobre cómo la corrupción incrustada en las dinámicas internas puede modificar no solo cómo se reparte el poder, sino también cómo ese poder es ejercido.

Impacto político: el sanchismo en el punto de mira

El efecto político inmediato es innegable: esa narrativa sobre cómo el sanchismo llegaba para regenerar la vida pública ha quedado gravemente afectada. El Supremo recuerda que uno de los condenados fue uno de los grandes artífices detrás de la moción de censura en 2018, operación que catapultó a Sánchez hacia La Moncloa y presentada por el PSOE como respuesta ética ante otros casos corruptos.

Algunos aspectos clave sobre este nuevo escenario son:

El Gobierno y el PSOE enfrentan ahora el reto explicativo sobre cómo su discurso regenerador puede coexistir con dos figuras prominentes —García Ortiz y Ábalos— ya declaradas culpables por parte del Supremo.

La oposición cuenta con munición política suficiente para acusar al Ejecutivo de haber cimentado su hegemonía sobre estructuras clientelares.

Se intensifica esa sensación generalizada: ahora parece claro que la batalla por narrar lo relacionado con corrupción no solo ocurre frente a otros partidos políticos clásicos; también afecta al campo socialista.

Desde un ángulo institucional, esta sentencia refuerza al Supremo como árbitro definitivo ante posibles excesos gubernamentales. Sin embargo, también abre un debate sobre los controles previos: ¿cómo es posible que tramas tan complejas hayan operado durante tanto tiempo sin ningún freno efectivo?

Democracia, cansancio ciudadano y alguna ironía

La resolución reafirma que la corrupción constituye una amenaza tanto para la estabilidad como para seguridad social comparable a otros riesgos estructurales. En España, donde parece haber una fatiga casi generacional frente a los escándalos políticos, este mensaje actúa como una advertencia contundente: o se refuerzan los mecanismos responsables o seguirá creciendo esa desafección ciudadana.

Es importante recordar algunos elementos subyacentes presentes en esta sentencia:

Cambiar nombres dentro del consejo ministerial no es suficiente; resulta imperativo mejorar tanto la transparencia como trazabilidad respecto a contratos públicos.

como trazabilidad respecto a contratos públicos. La colaboración con Justicia —como sucedió con Aldama— puede ser determinante entre desmantelar redes corruptas o limitarse a castigar solo a unos pocos.

La corrupción no aparece sin más; alimenta estructuras internas partidarias, lealtades personales y una cultura política dispuesta a tolerar demasiado las “zonas grises”.

Y queda esa irónica paradoja: quienes construyeron ese relato sobre un “Gobierno decente” terminan siendo protagonistas en una sentencia dura donde se advierte cómo dicha corrupción “socava la arquitectura democrática” establecida en nuestro Estado social y democrático derecho. A veces son las instituciones mismas las encargadas de escribir historias irónicas.

Fuentes: