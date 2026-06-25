El Congreso de los Diputados: retira su confianza a Sánchez un día después de preguntarse con caradura eso de «cómo no vamos a continuar»

La ironía política de la semana tiene fecha y hora exactas.

El miércoles, Pedro Sánchez compareció ante el Congreso y pronunció la frase que ya forma parte del repertorio de su particular estilo político: «¿Cómo no vamos a continuar?».

El jueves, 25 de junio de 2026, la misma Cámara que lo invistió aprobó una iniciativa instándole a someterse a una cuestión de confianza, con 178 votos a favor, incluyendo los de Junts, el partido que el 16 de noviembre de 2023 hizo posible su presidencia.

No hay precedente en la democracia española de un presidente que en veinticuatro horas pase de proclamar su continuidad con esa contundencia a recibir del Parlamento una mayoría absoluta pidiéndole que demuestre que sigue teniendo su confianza o que se vaya.

La votación y sus protagonistas

La iniciativa, promovida por el PP, salió adelante con el respaldo de VOX, Junts y UPN. El texto aprobado con 178 votos favorables insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y apunta directamente a su dimisión como desenlace deseable ante la acumulación de investigaciones de corrupción que afectan a responsables políticos vinculados al Ejecutivo.

El dato más relevante políticamente no es el número sino la composición. Solo intervinieron en el debate Sumar y ERC del lado gubernamental, lo que refleja un cierre de filas notablemente menor que en debates anteriores. Los aliados habituales del Gobierno no acudieron masivamente a defender a Sánchez. Y Junts cruzó al otro lado.

Junts baja el pulgar: el socio que invistió ahora vota por destituir

El movimiento de Junts es el elemento que convierte esta votación en algo cualitativamente distinto a cualquier otro revés parlamentario que haya sufrido el Gobierno.

El mismo partido que el 16 de noviembre de 2023 entregó sus siete votos decisivos para investir a Sánchez, el mismo partido al que el presidente pagó con la Ley de Amnistía que beneficia directamente a Puigdemont y con compromisos sobre financiación singular que generaron tensiones con el resto de comunidades autónomas, ha votado esta semana junto al PP, VOX y UPN para exigirle que demuestre que sigue teniendo la confianza del Parlamento o que dimita.

La formulación que permitió sortear el posible bloqueo de la Mesa del Congreso tiene su propia ironía: el PP incorporó al texto una formulación previamente registrada por el propio Junts en otra iniciativa parlamentaria. Los posconvergentes, en cierto sentido, han votado a favor de su propio texto para pedir la salida del presidente que invistieron.

Es la imagen más precisa de lo que Junts ha sido durante toda esta legislatura: el socio que extrae el máximo precio posible y que cuando ha cobrado lo que tenía que cobrar actúa con total libertad, incluyendo la libertad de votar la destitución simbólica de quien le pagó.

La maniobra del PP y el veto de la Mesa

El texto que el PP llevó al pleno había nacido con más ambición. Entre sus planteamientos iniciales figuraban la convocatoria de elecciones anticipadas y la dimisión en bloque del Gobierno. Ambos puntos fueron descartados por la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, que volvió a ejercer su función habitual de cortafuegos del Ejecutivo ante iniciativas parlamentarias que el Gobierno no podía permitirse que llegaran a votación.

Ante ese veto, los populares reconfiguraron la iniciativa centrando la presión en la cuestión de confianza, una vía que la Mesa no pudo bloquear con los mismos argumentos y que produjo igualmente el resultado político más dañino posible para Sánchez: una mayoría absoluta del Congreso pidiéndole que demuestre que sigue contando con el apoyo de la Cámara.

El debate reavivó también el enfrentamiento en torno al papel de la Mesa. El PP denunció lo que considera un uso restrictivo de sus funciones para limitar la capacidad del Parlamento de controlar al Gobierno y debatir iniciativas clave, incluyendo las relacionadas con un posible adelanto electoral.

Sin precedente y sin consecuencias jurídicas: las dos verdades simultáneas

Sánchez tiene razón en un sentido técnico: la iniciativa aprobada no es jurídicamente vinculante. El artículo 112 de la Constitución reserva en exclusiva al presidente la decisión de plantear una cuestión de confianza. Ninguna moción no vinculante puede obligarle a nada. Puede seguir gobernando, puede seguir aprobando decretos con mayorías variables y puede seguir ignorando el mandato político de la Cámara mientras los números del día a día lo permitan.

La oposición también tiene razón en otro sentido igualmente real: no existe en la historia de la democracia española un precedente de un presidente que en ejercicio haya recibido de la mayoría absoluta del Congreso una petición formal de que se someta a la confianza parlamentaria o dimita. Eso es un hecho sin precedentes. Y los hechos sin precedentes, aunque no tengan consecuencias jurídicas inmediatas, tienen consecuencias políticas que se acumulan.

La respuesta de Sánchez y lo que revela

La respuesta del presidente y del Grupo Socialista cuando se conoció el resultado de la votación fue un aplauso. Sánchez se levantó, sonrió y aplaudió junto a sus compañeros. El mensaje implícito era el de siempre: esto es una moción simbólica sin efectos jurídicos y aquí no ha pasado nada relevante para la gobernabilidad.

Pero la pregunta que ese aplauso no puede responder es la que Feijóo formuló con precisión quirúrgica: si PP, VOX y Junts replicaran en una moción de censura lo que han votado esta semana, Sánchez podría ser desalojado formalmente del poder. Las cuentas están sobre la mesa. La incógnita es si Junts prefiere seguir utilizando esa amenaza como instrumento de extracción de concesiones o ejecutarla directamente.

El escenario que se abre

El Congreso que el miércoles escuchó a Sánchez preguntarse cómo no iba a continuar le respondió el jueves con 178 votos diciéndole que demuestre que puede continuar o que se vaya. La legislatura entra en una nueva fase de incertidumbre donde la pregunta ya no es si el Gobierno tiene mayoría absoluta para gobernar con comodidad, que claramente no la tiene, sino si tiene la mínima base parlamentaria para sobrevivir cuando Junts decide que le conviene más votar con la oposición que con el Ejecutivo que invistió.

Esa pregunta, que el presidente respondió el miércoles con un «cómo no vamos a continuar», el Congreso la ha devuelto sin responder. Con 178 votos y Junts bajando el pulgar.