Feijóo conquista el Congreso del PP catalán: una atronadora ovación y el grito unánime de «¡presidente, presidente!» marcan el inicio del cónclave

L a llegada de Alberto Núñez Feijóo al XVI Congreso Extraordinario del Partido Popular de Cataluña ha sido mucho más que una simple entrada institucional. El presidente nacional del PP ha protagonizado una auténtica demostración de fuerza política y de respaldo interno al ser recibido por cientos de militantes y simpatizantes entre una ensordecedora ovación y un grito que se ha repetido durante varios minutos: «¡Presidente, presidente!».

El ambiente en el Hotel Grand Marina de Barcelona era el de las grandes citas del Partido Popular. Desde primera hora de la mañana, compromisarios y afiliados aguardaban la llegada del líder popular, consciente la organización de que su presencia suponía uno de los momentos más esperados del congreso. Cuando Feijóo apareció en el recinto, los aplausos fueron inmediatos. Decenas de asistentes abandonaron sus asientos para acercarse a saludarle, estrechar su mano o inmortalizar el momento con fotografías, mientras el auditorio coreaba de manera ininterrumpida el nombre del dirigente gallego.

La ovación, prolongada durante varios minutos, obligó incluso a ralentizar su recorrido hasta el interior del salón de actos. La escena evidenció el respaldo que el presidente del Partido Popular mantiene entre la militancia y sirvió para convertir su llegada en el primer gran momento político del congreso.

La imagen no pasó desapercibida entre los dirigentes nacionales y autonómicos presentes en Barcelona, que interpretan este respaldo como una muestra de confianza en el liderazgo de Feijóo y en su papel como principal alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Alejandro Fernández reivindica la memoria de las víctimas del terrorismo

Tras la entrada del presidente nacional y ya durante su intervención como candidato a la presidencia del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos del congreso.

Antes de exponer las líneas maestras de su proyecto para los próximos años, el dirigente popular quiso detenerse para recordar a las víctimas del terrorismo, reivindicando su memoria como una obligación moral y política.

Fernández subrayó que el Partido Popular nunca olvidará a quienes sufrieron la violencia terrorista y defendió que la democracia española se construyó también gracias al sacrificio de miles de ciudadanos que padecieron durante décadas la amenaza del terrorismo.

Sus palabras provocaron una de las mayores ovaciones de la mañana. Los compromisarios respondieron con un largo aplauso que interrumpió durante unos instantes el discurso del presidente del PPC, en una escena cargada de solemnidad y respeto.

El dirigente popular insistió en que la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas seguirán formando parte de los principios irrenunciables del Partido Popular, un mensaje que fue recibido con un cerrado respaldo por parte del auditorio.

Un congreso para consolidar el proyecto del PP en Cataluña

El XVI Congreso Extraordinario del Partido Popular de Cataluña llega en un momento especialmente favorable para la formación, que busca aprovechar la recuperación experimentada en las últimas elecciones para consolidar su crecimiento en la comunidad autónoma.

La cita servirá para ratificar la continuidad de Alejandro Fernández al frente del partido, renovar los órganos de dirección y aprobar las nuevas ponencias política y de reglamento que marcarán la estrategia del PPC durante los próximos años.

La dirección nacional considera que Cataluña constituye una pieza clave dentro del proyecto político de Alberto Núñez Feijóo y que el fortalecimiento del PP catalán resulta esencial para ampliar la base electoral del partido en toda España.

Feijóo, protagonista absoluto antes de su discurso

Aunque el presidente nacional cerrará oficialmente el congreso con su intervención, su protagonismo comenzó mucho antes de subir al atril.

La acogida recibida en Barcelona volvió a poner de manifiesto la identificación de la militancia con el proyecto que encabeza Feijóo. Los continuos aplausos, los saludos de compromisarios llegados de las cuatro provincias catalanas y los reiterados gritos de «¡presidente, presidente!» convirtieron su entrada en una auténtica declaración de intenciones.

En un congreso diseñado para exhibir unidad interna y reforzar el proyecto político del Partido Popular en Cataluña, la imagen del líder nacional entrando entre vítores y la posterior reivindicación de Alejandro Fernández de la memoria de las víctimas del terrorismo marcaron un arranque cargado de simbolismo político.

El Partido Popular ha querido trasladar desde Barcelona una imagen de cohesión, firmeza y confianza en el futuro, con un mensaje claro tanto para su militancia como para el conjunto de la sociedad: el proyecto popular aspira a seguir creciendo en Cataluña y a consolidar la alternativa política que, a juicio de la formación, representa Alberto Núñez Feijóo para llegar a La Moncloa.