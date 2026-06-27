La Moncloa de Sánchez confiesa que paga al primo de Zapatero, custodio de las joyas y asesor de la trama criminal

Es el periodista Antonio Naranjo quien levanta la liebre.

Y el asunto huele que apesta.

La normativa española prevé que los expresidentes del Gobierno dispongan de una oficina institucional financiada con dinero público para desarrollar su actividad una vez abandonado el cargo.

Es una previsión razonable: un expresidente tiene agenda, compromisos protocolarios y una función representativa que justifica ese apoyo.

Lo que la normativa no prevé, ni podría haberlo hecho en su diseño original, es que esa oficina se convirtiera en el centro neurálgico de una red de tráfico de influencias internacionales, blanqueo de capitales y organización criminal.

La UDEF describe el despacho de Zapatero, sostenido por la Presidencia del Gobierno con fondos de los contribuyentes, como parte fundamental de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias».

Los contratos con el Grupo Gloria en Bolivia, las operaciones vinculadas al rescate de Plus Ultra, los negocios en Venezuela: todo pasaba, según los investigadores, por esa oficina institucional donde trabajan personas seleccionadas «a dedo» por el expresidente y pagadas por el Estado.

El primo que custodiaba la caja fuerte con las joyas

José Miguel Vidal Zapatero es primo carnal del expresidente, nacido en Valladolid en 1959, licenciado en Derecho y profesor asociado de Derecho Constitucional durante décadas en la Universidad de Valladolid. Personas que lo conocen lo describen como discreto, tímido, sin ambiciones políticas propias pero con una confianza absoluta dentro del círculo familiar. Se criaron juntos, comparten vacaciones e intereses y ha sido el colaborador silencioso del expresidente desde los años del PSOE en la oposición.

Cuando Zapatero llegó a La Moncloa en 2004, su primo llegó con él. Asesor en cuestiones institucionales primero, director adjunto del Gabinete de la Presidencia con rango de subsecretario después, participando en discursos, debates sobre el estado de la nación y redacción legislativa. Cuando el Gobierno terminó en 2011, el primo se fue formalmente. Pero no se fue del todo.

Desde 2018, José Miguel Vidal Zapatero ocupa un puesto de nivel 30 en Moncloa, el rango más alto para asesores, con un salario superior a 70.000 euros anuales como asesor del expresidente. Las estimaciones publicadas por varios medios sitúan lo acumulado en aproximadamente medio millón de euros del erario público durante ese período.

Lo que hacía con ese sueldo público es lo que la investigación ha ido desvelando. Era el jefe de gabinete de la oficina de Zapatero. Revisaba los contratos internacionales, incluido el firmado con representantes del Grupo Gloria en Bolivia, ese contrato de 200.000 euros para influir ante el Gobierno boliviano que la UDEF investiga. Y era el custodio de la caja fuerte.

Las joyas de 1,3 millones de euros sin declarar y sin explicación convincente fueron encontradas en el «despacho 2» de la oficina. El despacho 2 corresponde al jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el primo del expresidente. Pagado por los contribuyentes españoles.

La secretaria imputada: otra nómina pública en el sumario

Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, es la segunda persona que trabaja en esa oficina a sueldo de Moncloa y seleccionada directamente por Zapatero. Está imputada en el caso. Sus teléfonos incautados han revelado la agenda boliviana del expresidente con un detalle que los investigadores han encontrado extraordinariamente útil: las reuniones con la embajadora boliviana en España, el calendario de contactos con el presidente Arce y los ministros de Bolivia, la cronología de los pagos del contrato con el Grupo Gloria.

La secretaria de un expresidente, pagada por el Estado, cuyas comunicaciones incautadas documentan una actividad que la UDEF califica de estructura organizada de tráfico de influencias. Es la imagen más precisa de cómo funciona la mezcla entre lo público y lo privado en el ecosistema Zapatero.

Las hijas: ingresos «llamativos» por trabajo de «poca consistencia»

El modelo de enriquecimiento familiar del expresidente no se limita a la oficina institucional ni a los familiares directos en nómina pública. Se extiende a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, que tienen cerca de treinta años y que han generado ingresos que la Fiscalía Anticorrupción califica de «llamativos» en proporción a la «poca consistencia» del trabajo que supuestamente los justificaba.

Zapatero explicó al juez Calama que «impuso» a su amigo Julio Martínez Martínez la contratación de sus hijas en la consultora Análisis Relevante porque, al ser hijas de un expresidente, no podían trabajar en el sector público. La misma puerta que el sistema les cerraba por el apellido, el apellido la abría en el sector privado. Sus hijas maquetaban informes y gestionaban redes sociales. Sus ingresos, según la fiscal, eran holgados para ese tipo de trabajo.

A través de su agencia Whathefav, la UDEF ha detectado pagos de entre 200.000 y 240.000 euros por servicios de diseño y contenidos dentro del mismo marco contractual vinculado al caso Plus Ultra. Ambas figuraban como autorizadas en las cuentas de la mercantil con capacidad para redistribuir fondos, un rol que el juez no considera decorativo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que Alba y Laura declaren como investigadas por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El juez Calama las ha convocado como investigadas. Y la palabra que la fiscal ha elegido para describir su situación, «llamativos», aplicada a unos ingresos desproporcionados respecto al trabajo, es exactamente la que cualquier inspector de hacienda aplicaría a una situación que necesita ser explicada.

El mapa del enriquecimiento familiar

Lo que el sumario ha ido revelando a lo largo de meses de investigación es un mapa de enriquecimiento familiar que se despliega en varias capas simultáneas.

Zapatero cobra 90.000 euros anuales de Análisis Relevante sin contrato escrito por análisis geopolítico que escribe «a mano con papel y boli». Cobra 200.000 euros del Grupo Gloria para influir ante el Gobierno boliviano. Acumula ingresos superiores a 600.000 euros en cinco años procedentes del empresario Julio Martínez por servicios que la policía considera «de difícil justificación». Tiene joyas de 1,3 millones sin declarar en la caja fuerte de su oficina. Tiene sociedades en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas detectadas por la UDEF.

Su primo cobra 70.000 euros anuales del Estado mientras actúa como jefe de gabinete de las operaciones internacionales del expresidente y custodia la caja fuerte con las joyas sin papeles.

Su secretaria cobra del Estado mientras gestiona la agenda boliviana y latinoamericana del expresidente con una meticulosidad que los investigadores han encontrado extraordinariamente documentada en los teléfonos incautados.

Sus hijas cobran entre 200.000 y 240.000 euros de sociedades vinculadas al entramado investigado por trabajos que la Fiscalía considera de «poca consistencia».

El hombre que se fue de La Moncloa en 2011 diciendo que no se había enriquecido ha construido en los años siguientes un ecosistema familiar de ingresos que en buena medida ha sido financiado, directa o indirectamente, con dinero público o con dinero que los investigadores sospechan que tiene un origen que ninguna consultoría legítima puede justificar.

Lo que la investigación aún no ha terminado de desvelar

El juez Calama describe la instrucción como «embrionaria». Hay más diligencias pendientes, más documentación por analizar y potencialmente más personas imputadas. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que las hijas declaren como investigadas por los delitos más graves que contempla la causa. Las sociedades en paraísos fiscales están siendo investigadas. Y las conexiones entre la oficina institucional de Zapatero y las operaciones en Venezuela, Bolivia y el caso Plus Ultra siguen siendo objeto de análisis.

Lo que ya está en el sumario es suficientemente revelador. El expresidente que predicaba la ejemplaridad aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que obligaba a los altos cargos a rechazar regalos valiosos. Y tenía 1,3 millones en joyas sin declarar en la caja fuerte de una oficina pagada por el Estado y custodiada por su primo con sueldo público.

La familia que se forra con el poder es un fenómeno que la democracia española conoce bien. Pero raramente se había documentado con tanta precisión y en tantas capas simultáneas.