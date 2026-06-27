El PSOE se moviliza con «Yo con Pedro y Begoña» mientras se prepara el Comité Federal

La frase «No estáis solos» ha recorrido en pocas horas desde los pasillos de Ferraz hasta los teléfonos móviles de cientos de militantes socialistas. Se trata de una combinación de consigna política, llamado emocional y una clara unión ante las adversidades judiciales y la oposición.

El lema «Yo con Pedro y Begoña» encapsula la situación actual: la dirección del PSOE se enfrenta a un Comité Federal marcado por causas judiciales, incertidumbres internas y un ruido mediático constante, y responde con una campaña cargada de apoyo emocional hacia su secretario general y su esposa.

Una carta que circula por los móviles: «Querido presidente, querido Pedro»

Desde el lunes 22 de junio, dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado diera paso al juicio oral y retirara el pasaporte a Begoña Gómez, los chats internos del PSOE comenzaron a inundarse con un mismo mensaje.

Se trata de una carta que se difunde por WhatsApp, funcionando como una declaración casi unánime de apoyo al líder socialista y a su pareja. El comienzo establece el tono:

«Querido Presidente, querido Pedro»

Se exalta la «firmeza», «valentía», «determinación» y «liderazgo inspirador» de Pedro Sánchez, quien se enfrenta a los «embates inmorales e ilícitos de la derecha».

El contenido va más allá del mero elogio. Llama a la acción:

Exhorta a la militancia a no «mirar desde la barrera» ni «resignarse en silencio».

Invita a «dar un paso al frente, organizarse y defender con convicción y valentía» ese proyecto.

Concluye con una declaración directa: «Ese momento ha llegado. Estamos contigo, Pedro».

Este cierre resume perfectamente el propósito: transformar un auto judicial en una oportunidad para fortalecer la cohesión interna.

De la pantalla al Comité Federal: listas de apoyo y escenografía de unidad

La carta no llega sola. Viene acompañada por un mecanismo concreto de movilización. En los mensajes de WhatsApp se incluye un enlace o instrucciones para sumarse a una lista de apoyo a Pedro Sánchez, con el objetivo de presentar ese listado en mano durante el próximo Comité Federal del PSOE, programado para el sábado 27 de junio.

Lo relevante no es solo lo que dice, sino cómo lo presenta:

Inscripciones voluntarias para un registro personal que respalde a Sánchez.

Presentación del listado como un gesto colectivo ante el máximo órgano interno del partido entre congresos.

Escenificación de un «Comité de adhesión» al líder, que se promocionaría como iniciativa surgida desde las bases socialistas.

Simultáneamente, fuera de Ferraz, se prepara otra imagen solidaria. Grupos de militantes organizan una concentración ante la sede del partido el mismo día del Comité Federal, en apoyo a Begoña Gómez y contra lo que denominan lawfare.

Aspectos clave sobre esta movilización paralela:

Se convoca frente a la sede central en Madrid .

. Se plantea expresamente como respaldo a Begoña tras la apertura del juicio oral y la retirada del pasaporte.

Se organiza «al margen» del acto oficial del partido y sin respaldo formal del PSOE, al menos según las fuentes consultadas.

Dentro, un comité cargado de tensión; fuera, una militancia que busca definir el marco político y emocional sobre el caso Begoña. El resultado es claro: el Comité Federal trasciende su función habitual para convertirse en un escenario donde reafirmar lealtades hacia el líder.

«Begoña no está sola. No le soltaremos la mano»

La carta que circula en WhatsApp también incluye una segunda voz: aquella dirigida específicamente a Begoña Gómez. En esta sección, el tono se feminiza e intensifica.

Las frases más repetidas en redes sociales y mesas políticas articulan la línea argumental:

«Las mujeres socialistas queremos alzar nuestra voz de manera especial».

«Sabemos lo que significa ser atacada por ser ‘la mujer de’».

«Conocemos lo que hay detrás de ese desprecio».

Y el estribillo emotivo: «No está sola. Estamos con ella. No le soltaremos la mano».

Esta parte cumple varias funciones:

Reinterpreta el caso judicial como una agresión machista o basada en ser «la mujer de».

Apela a la identidad colectiva como «mujeres socialistas», otorgando mayor legitimidad moral al apoyo recibido.

Busca proteger la figura de Begoña frente a etiquetas como «imputada» o «investigada», desviando así el foco hacia cómo es tratada públicamente.

El resultado es un relato donde la esposa del presidente pasa de ser solo una figura judicial a convertirse en símbolo de resistencia ante lo que consideran una campaña política y mediática injusta.

De la tribuna al culto interno: el «compañero Pedro» y el efecto Patxi López

Mientras los mensajes por WhatsApp circulan sin cesar, la defensa pública de Pedro Sánchez se refuerza desde otro ámbito: las intervenciones parlamentarias. El tono está personificado en uno de sus portavoces más visibles, Patxi López, cuya intervención ha sido calificada como un auténtico derroche hacia su líder.

Este ambiente exaltado queda reflejado en cómo algunos sectores dentro del partido ya hablan del «compañero Pedro», presentándolo en mensajes internos como quien salvó a España frente tanto a la derecha como ante supuestos poderes fácticos.

Desde posturas críticas incluso se ha comparado esta retórica interna con la glorificación típica de líderes carismáticos; algunos afirman que el PSOE eleva al «compañero Pedro» casi como si fuera Kim Jong-un, equiparando así este discurso emocional con propaganda casi norcoreana. Este análisis no cuestiona los hechos —la carta existe, las frases son reales— sino más bien critica ese estilo altamente personalista que ahora acompaña cualquier defensa hacia su secretario general.

En este contexto, la campaña «Yo con Pedro y Begoña» actúa como:

Un instrumento para presionar internamente sobre quienes critiquen durante el Comité Federal.

Un mensaje dirigido al electorado socialista: su líder sigue protegido por su base.

Una señal clara al poder judicial indicando que cualquier movimiento relacionado con Begoña tendrá respuesta política organizada.

La línea entre lealtad militante y devoción hacia el líder se vuelve cada vez más difusa; ya no solo se debate sobre cuestiones judiciales sino también sobre qué modelo de partido empieza a consolidarse alrededor de Pedro Sánchez.

Una militancia interpelada para elegir bando

La combinación entre:

Carta épica enviada por WhatsApp,

lista destinada a ser presentada durante el Comité Federal,

convocatoria abierta para militantes ante Ferraz en apoyo a Begoña Gómez ,

en apoyo a , discursos apasionados como los ofrecidos por Patxi López,

plantea claramente una disyuntiva para los militantes: o están «con Pedro y Begoña», o corren el riesgo —en términos internos— de ser percibidos como parte activa en esa supuesta «ofensiva judicial, mediática y política» contra su Gobierno.

Este es realmente el escenario que se pone sobre la mesa durante este Comité Federal: votaciones, estatutos y debates formales quedarán relegados; mientras tanto, una ola constante de mensajes emotivos empuja al partido hacia cerrar filas alrededor de un relato cargado emocionalmente. El desenlace político no solo quedará registrado en actas; estará marcado por cuántos nombres aparecen en esa lista y cuántas manos se levantan —dentro y fuera de Ferraz— para clamar juntos: «Estamos contigo, Pedro. No estás sola, Begoña».

Fuentes: análisis sobre el clima interno socialista y sobre cómo se glorifica al líder en el PSOE glorifica al «compañero Pedro» como si fuera Kim Jong-un, según medios afines a posiciones conservadoras.