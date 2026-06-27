El sanchismo se desmorona: inquietud en Ferraz ante un 2026 agitado

En los corredores de Ferraz, el foco ya no está tanto en la ideología, sino en el calendario electoral. El diagnóstico que circula entre los cargos del PSOE es directo y contundente: «Esto es insostenible, insoportable. No podemos aguantarlo más». Y no lo afirman solo los críticos habituales, sino también líderes claramente alineados con el entorno de Pedro Sánchez.

El centro de esta inquietud está bien definido en un análisis interno divulgado por un medio influyente: la percepción de que «es imposible que lleguemos a 2027» y que la realidad apunta hacia elecciones generales en 2026, con un panorama nada optimista: «Nos va a fastidiar las Navidades», reconocen aquellos que temen una disolución de las Cortes en otoño y una campaña electoral navideña marcada por el desgaste debido a los escándalos de corrupción.

Ferraz, Comité Federal y un líder cuestionado desde dentro

El ambiente previo al próximo Comité Federal refleja un partido sumido en un «mar de nervios», más centrado en la aritmética parlamentaria y judicial que en los debates programáticos. Entre los barones, la figura de Emiliano García-Page se ha vuelto representativa: su insistencia en demandar a Sánchez una cuestión de confianza y, si esta se pierde, convocar elecciones, revela un descontento que trasciende Castilla-La Mancha.

En este contexto, surge una idea que hasta hace poco era impensable:

« Pedro ya no puede ser candidato »

» O al menos, debería comunicar que no se presentará nuevamente como secretario general.

Esta crítica proviene también de personas dentro de su propio equipo, quienes opinan que el presidente «se ha equivocado con todo el mundo». La lista interna que se susurra es conocida:

José Luis Ábalos

Koldo García

Santos Cerdán

Leire Díez

Y, por encima de todos ellos, José Luis Rodríguez Zapatero.

La corrupción como hilo conductor: del caso Koldo al efecto Zapatero

El golpe definitivo para la estabilidad del sanchismo ha llegado con las condenas firmes del Tribunal Supremo: 24 años de prisión para Ábalos y 19 años para Koldo García, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la trama relacionada con las mascarillas. La sentencia confirma el uso del Ministerio de Transportes como plataforma para amañar contratos durante la pandemia.

Este desenlace judicial ha desencadenado una lógica de temor dentro del PSOE: si Víctor de Aldama, empresario clave, ha esquivado la prisión tras colaborar con la justicia, existe la sospecha de que otros implicados puedan optar por seguir su ejemplo. De ahí surge la preocupación sobre lo que puedan declarar Ábalos o el propio Santos Cerdán en investigaciones futuras vinculadas al negocio de los hidrocarburos, así como a los rescates de Air Europa y Plus Ultra.

El problema para Sánchez no radica solo en lo ya conocido, sino también en lo que aún está por revelarse:

La investigación sobre Zapatero , relacionada con nuevas sociedades instrumentales vinculadas a trabajos lobbistas en Bolivia y pagos provenientes del extranjero, ha sido calificada por algunos miembros del PSOE como un «baño de realidad».

, relacionada con nuevas sociedades instrumentales vinculadas a trabajos lobbistas en Bolivia y pagos provenientes del extranjero, ha sido calificada por algunos miembros del PSOE como un «baño de realidad». El papel de Leire Díez, exmilitante socialista, quien aparece frecuentemente en sumarios y filtraciones. Según voces dentro del partido, «parece muy dispuesta» a convertirse en la soprano principal si decide destapar todo ante Anticorrupción.

Todos dentro del PSOE reconocen que Zapatero es la «pieza clave»; si se confirman las sospechas sobre Plus Ultra y otras operaciones irregulares, su caída arrastraría directamente a Sánchez al verse implicado en temas relacionados con la financiación irregular y las conexiones entre lobby, partido y rescates empresariales.

“Pedro nos va a fastidiar las Navidades”: el temor a unas elecciones anticipadas

A este escenario repleto de escándalos se suma el bloqueo presupuestario. Dirigentes socialistas consultados admiten que el techo de gasto establecido en julio será solo un primer aviso. La verdadera prueba llegará con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para noviembre. Si estas cuentas fracasan debido a la retirada del apoyo por parte de socios como ERC, Junts o PNV, el camino hacia una disolución casi automática de las Cortes estaría abierto.

Internamente se manejan dos posibles escenarios:

Un adelanto electoral en 2026 , con una convocatoria para otoño y campaña cruzada con Navidad.

, con una convocatoria para otoño y campaña cruzada con Navidad. O bien una estrategia más alineada con lo que aún defiende Moncloa: adelanto sí, pero ya entrado el primer trimestre de 2027, siempre que la legislatura aguante sin nuevas explosiones judiciales.

De ahí proviene esa frase repetida en reuniones discretas: «Pedro nos va a joder las Navidades», reflejo del miedo ante un diciembre lleno de listas electorales, filtraciones y sumarios justo antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Consecuencias internas: relevo, financiación y riesgo penal

El temor va más allá del ámbito electoral. El verdadero terremoto esperado en Ferraz es que confesiones futuras puedan apuntar hacia:

Una posible financiación irregular del PSOE , donde el partido habría servido como estructura para financiar actividades relacionadas con figuras como Leire Díez.

, donde el partido habría servido como estructura para financiar actividades relacionadas con figuras como Leire Díez. Eventual implicación penal para el propio Pedro Sánchez, si Ábalos o Cerdán optan por detallar las decisiones políticas detrás de los rescates de Air Europa y Plus Ultra, así como la gestión relacionada con hidrocarburos y obras públicas.

Mientras tanto, alcaldes y cuadros locales comienzan a moverse sigilosamente. Según testimonios recabados por medios críticos, están tejiendo una red interna enfocada más allá del actual líder. Buscan salvar la marca socialista antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para 2027.

Por su parte, el presidente continúa afirmando públicamente su intención de llegar hasta 2027. Sin embargo, por primera vez admite la posibilidad real de adelantar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos. Deja así abierta una puerta sin fijar fecha concreta alguna.

En este sanchismo desmoronándose poco a poco, ya no queda tanto espacio para preguntarse si habrá nuevas revelaciones; ahora lo intrigante es saber quién será el primero en cantar… ¿será finalmente Leire? ¿Cerdán? ¿Ábalos? O quizás algún barítono inesperado.

[Fuentes: análisis interno publicado como reportaje sobre cómo los afines a Sánchez ven «insostenible» llegar a 2027 en el PSOE]