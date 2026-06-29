A Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, le come la lengua el gato en el Senado: “Voy a mantenerme en silencio”

La escena prometía ser un gran momento en el ámbito parlamentario: una comisión de investigación, el controvertido caso Plus Ultra, la SEPI bajo el foco y la secretaria de un expresidente convocada para abordar un nuevo capítulo en la política empresarial del país. Sin embargo, lo único que resonó fue una frase contundente: “Voy a mantenerme en silencio”.

La decisión de María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero e imputada por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, de ejercer su derecho a no declarar ante la comisión del Senado sobre la SEPI transforma lo que se esperaba como una comparecencia clave en un gesto con una notable carga política y simbólica.

Qué se investiga y por qué importa el silencio

La comisión del Senado que examina las deficiencias e irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha convertido en una prolongación institucional del denominado “caso Koldo” y, al mismo tiempo, un campo de batalla entre PP y PSOE por controlar el relato sobre la gestión económica y los rescates empresariales.

En este contexto, la presencia de Alcázar era fundamental porque:

Se encuentra imputada en la Audiencia Nacional por su implicación en la trama de Plus Ultra , aerolínea que recibió un polémico rescate público.

, aerolínea que recibió un polémico rescate público. La UDEF y el juez han señalado su relevancia como pieza operativa dentro del entramado.

y el juez han señalado su relevancia como pieza operativa dentro del entramado. El PP sostiene que tuvo un papel activo al “impartir instrucciones” para crear empresas vinculadas en Dubái, sugiriendo una red más compleja que un simple caso de tráfico de influencias.

Su comparecencia prometía arrojar luz sobre:

Las gestiones detrás de los rescates canalizados a través de la SEPI.

El papel desempeñado por despachos, intermediarios y contactos políticos.

La extensión de la responsabilidad política, más allá de lo penal.

La estrategia jurídica y el choque con la estrategia política

Alcázar ha decidido acogerse a una garantía esencial del sistema: el derecho a no declarar cuando se está imputado, para proteger su propia defensa. Desde una perspectiva jurídica, es una elección clásica y prudente.

Sin embargo, desde el punto de vista político, las repercusiones son distintas:

El PP interpreta este silencio como un desaire institucional y como prueba de que tanto el Gobierno como su entorno «no quieren ofrecer explicaciones» sobre Plus Ultra y la SEPI.

interpreta este silencio como un desaire institucional y como prueba de que tanto el Gobierno como su entorno «no quieren ofrecer explicaciones» sobre Plus Ultra y la SEPI. Por su parte, el PSOE y los allegados a Zapatero presentan esta decisión como una táctica opositora destinada a arrastrar el nombre del expresidente a una comisión que va más allá del objetivo inicial, alimentando un clima generalizado de sospechas.

Además, esta comisión se inscribe dentro de lo que los populares han calificado como “ofensiva total” en el Senado, donde figuran otros comparecientes como Alcázar o el exministro ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El mensaje político es evidente: vincular las decisiones sobre rescates y gestión de la SEPI con unas responsabilidades que afectan tanto a gobiernos socialistas actuales como pasados.