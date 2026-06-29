El juez Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi y a otros 24 socialistas en la causa de la ‘fontanera’ Leire

Corrupción y todo corrupción.

Hay un momento en que la acumulación de casos, imputados, sumarios y grabaciones deja de poder ser gestionada como episodios aislados y empieza a revelar lo que en realidad es: la descripción de un sistema.

El PSOE de Sánchez ha llegado a ese momento.

El caso Leire Díez, que empezó siendo el expediente de una «fontanera» del partido con contactos en el aparato del Estado, ha mutado en algo cualitativamente diferente: la investigación de una red que operaba desde Ferraz hacia las empresas públicas, los contratos millonarios y los despachos de fiscales con ofertas en metálico.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un paso que amplía la dimensión del caso hasta extremos que en La Moncloa están gestionando con la misma mezcla de negación y silencio que han aplicado a todos los demás sumarios.

Ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otros 24 cargos relacionados con empresas públicas, en la pieza que investiga los presuntos amaños de contratos y la red de influencias de Leire Díez.

Son 25 nuevos imputados. En empresas del Estado. Por presunta corrupción. En el Gobierno de Sánchez.

La red: Ferraz, la SEPI, Enusa, Mercasa y 132 millones

Lo que la investigación de Pedraz describe no es la historia de una individua ambiciosa que aprovechó sus contactos para enriquecerse. Es la descripción de una red con estructura, jerarquía y propósitos claramente definidos.

El núcleo duro identificado en los autos incluye al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al empresario Antxon Alonso, amigo y socio de Cerdán, y a altos cargos de empresas públicas como Enusa y Mercasa. Todos conectados a través de Leire Díez, que según la Fiscalía Anticorrupción utilizó su acceso al partido y a las estructuras institucionales para construir una organización con dos grandes objetivos: amañar contratos y ayudas públicas en empresas estatales e interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno.

Las comisiones detectadas superan los 700.000 euros en algunas operaciones. El volumen total de ayudas y contratos relacionados con la trama ronda los 132 millones de euros según fuentes judiciales.

La imputación de Belén Gualda como presidenta en ejercicio de la SEPI, el holding que gestiona las participaciones del Estado en empresas como Navantia o Renfe, es el salto cualitativo más significativo de esta fase de la investigación. Ya no se está hablando de intermediarios y comisionistas. Se está imputando a quien dirige uno de los instrumentos económicos más importantes del Estado español.

Los 90.000 euros en efectivo que fueron a Ferraz

El testimonio de Carmen Pano ante el juez Pedraz es uno de los capítulos más comprometedores del sumario para el PSOE como institución. La empresaria vinculada a un caso relacionado con hidrocarburos declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a las oficinas socialistas en Ferraz, siguiendo instrucciones del comisionista Víctor de Aldama.

El chófer que la acompañó ha corroborado la declaración ante el juez.

Pero lo que convierte ese episodio en algo más grave que una transacción irregular es lo que ocurrió después. Pano ha confirmado ante Pedraz que le ofrecieron 250.000 euros procedentes de «gente del partido» para retractarse y negar haber trasladado los fondos a Ferraz. La abogada Leticia de la Hoz, vinculada a la trama y mencionada en varios informes como participante activa en maniobras coercitivas, niega ese extremo. Pero la oferta de compra del silencio de un testigo, si se confirma, traslada el caso desde los amaños contractuales hacia la corrupción política directa dentro de la sede del partido gobernante.

Dinero en efectivo hacia Ferraz. Dinero para silenciar a quien lo llevó. «Esta se vende. Debemos saber comprar», dice una de las conversaciones interceptadas sobre cómo gestionar el caso Pano.

El intento de comprar a un fiscal de Anticorrupción

La dimensión más alarmante del caso se manifiesta en lo que los autos describen sobre los intentos de interferir en el sistema judicial. No son presiones difusas ni insinuaciones. Son ofertas concretas con cantidades concretas.

Los autos de Pedraz detallan una oferta de 50.000 euros a Carmen Pano para que modificara su versión sobre los fondos llevados a Ferraz. Y documentan conversaciones sobre un pago de hasta 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda con el fin de solicitar el archivo de investigaciones que involucraban a varios actores, incluido el exviceministro venezolano Nervis Villalobos.

Un intento de comprar a un fiscal de Anticorrupción para que archivara investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno. Eso no es corrupción ordinaria. Es el ataque más directo posible al principio de independencia judicial y a la capacidad del sistema de depurar sus propias responsabilidades.

Las conversaciones interceptadas revelan a personas que hablan de fiscales «comprables» con la naturalidad del que gestiona un trámite administrativo. «Esta se vende. Debemos saber comprar» no es una frase excepcional en los audios. Es una expresión del modo en que esta red entendía el funcionamiento del sistema.

La libreta de Leire y las listas de objetivos

Los investigadores consideran esencial una libreta personal atribuida a Leire Díez encontrada durante los registros. Contiene referencias a operaciones políticas, empresariales y policiales, con nombres de periodistas, fiscales y altos funcionarios gubernamentales.

La UCO también detectó durante los registros en Ferraz listas de objetivos almacenadas digitalmente donde aparecen jueces como Manuel Marchena entre otros responsables involucrados en casos de corrupción. La existencia de esas listas refuerza la interpretación de una estrategia organizada para influir sobre el sistema judicial, no como reacción a investigaciones concretas sino como política sistemática de la red.

Las anotaciones de la libreta mencionan operaciones relacionadas con el caso Koldo, con procedimientos que afectan al hermano del presidente y con el caso Begoña Gómez. La conexión entre la red de Leire y los múltiples frentes judiciales que rodean al Gobierno no está basada en teorías: está en las notas que la propia imputada tomaba sobre sus operaciones.

El PSOE: un pozo sin fondo

Lo que el caso Leire añade al cuadro general de la corrupción en el Gobierno de Sánchez es la demostración de que el problema no es periférico ni coyuntural. Es central y estructural.

Ábalos condenado a 24 años por sobornos en contratos pandémicos. Koldo a 19 años y ocho meses. Zapatero imputado por seis delitos con joyas de millón y medio en la caja fuerte. Begoña Gómez camino del juicio oral. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en el núcleo duro de la red de Leire. La directora de la Guardia Civil instruyendo para frenar investigaciones. Y ahora la presidenta de la SEPI imputada junto a 24 cargos de empresas públicas.

Cada uno de esos casos tomado por separado podría presentarse como una excepción. El conjunto dibuja algo diferente: una organización política donde el acceso al poder se ha convertido sistemáticamente en acceso a contratos, rescates, comisiones y protecciones judiciales. Una cultura organizacional donde «gente del partido» lleva dinero en efectivo a Ferraz, donde se intenta comprar a fiscales de Anticorrupción y donde se elaboran listas de jueces como si fueran objetivos a gestionar.

El PSOE de Sánchez no tiene un problema de corrupción. Es un problema de corrupción.

Y el juez Pedraz, con sus 25 nuevos imputados en empresas del Estado, acaba de mostrar que la profundidad del pozo todavía no ha sido medida completamente.

La pregunta que la libreta de Leire plantea, con sus anotaciones que los investigadores todavía no han terminado de descifrar, es cuánto más hay debajo.

Y la respuesta, a juzgar por el ritmo al que el sumario crece, no va a ser tranquilizadora.