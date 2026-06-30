HazteOír se impone al marido de Begoña: la justicia respalda llamar «corrupto» a Pedro Sánchez como crítica política

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado claro algo que sin duda impactará en la política española: llamar «corrupto» a Pedro Sánchez en una pancarta frente al Congreso se considera crítica política legítima, respaldada por la libertad de expresión.

El tribunal ha desestimado el recurso del presidente del Gobierno contra el archivo de la causa abierta tras la campaña de Hazte Oír, confirmando que no hay delito y, además, le impone las costas por intentar llevar al ámbito penal lo que consideran un debate político agudo, pero constitucionalmente amparado.

El auto reconoce que el término «corrupto» es un grave insulto, pero insiste en que, en este caso, no busca humillar, sino evaluar políticamente la actuación del presidente en relación con los casos judiciales que afectan a su círculo cercano. En otras palabras: la justicia no minimiza el calificativo, pero lo sitúa en el ámbito de la crítica política, no del delito.

Honor frente a libertad de expresión: los jueces marcan el límite

La resolución aborda un tema clásico en democracia: dónde concluye el derecho al honor y dónde comienza la libertad de expresión en el debate público. La Audiencia recuerda que quienes ocupan altos cargos deben soportar un nivel de crítica más intenso, incluso «incómoda o dolorosa», siguiendo las pautas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Al analizar la pancarta, el tribunal resalta que:

El mensaje se dirige hacia una figura pública dentro de un debate de notable interés general .

dentro de un debate de notable . La palabra «corrupto» aparece junto a referencias explícitas a procedimientos judiciales y controversias abiertas: «Caso Begoña», «Caso Ábalos/Koldo», «Caso PSOE», «Caso hermano», «Caso Fiscal General», «Caso hidrocarburos».

No hay incitación a la violencia ni hostigamiento organizado; se trata simplemente de una valoración política muy dura.

Por todo ello, la Audiencia concluye que el Derecho penal no puede convertirse en una herramienta habitual para responder a expresiones de confrontación política, salvo cuando se sobrepasan claramente los límites constitucionales. En este caso, sostiene que no ocurre así.

La clave del razonamiento radica en la calificación: el término «corrupto» no es una acusación penal aislada, sino una síntesis crítica relacionada con un conjunto de casos que involucran al entorno del presidente.

Condena en costas: un golpe personal para Sánchez

Más allá del debate jurídico, el auto tiene un claro contenido político: Sánchez es condenado en costas por haber apelado al archivo de la causa contra Hazte Oír. Esto significa que debe asumir el coste económico por haber intentado hacer que los jueces perseguieran lo que estos consideran crítica política legítima.

La resolución considera innecesarias las diligencias adicionales solicitadas por el presidente y recuerda el derecho a un proceso sin demoras injustificadas, señalando que los hechos estaban ya «suficientemente delimitados» y carecían de relevancia penal. Es una manera sutil de indicar que su recurso no aportaba nada significativo y solo dilataba un procedimiento ya desinflado.

El mensaje político es diáfano:

El Poder Judicial establece límites al intento de penalizar la crítica .

. Se refuerza la noción de que las instituciones no están para proteger la imagen del gobernante, sino para salvaguardar los derechos fundamentales.

La pancarta retirada anteriormente por orden judicial ahora se respalda como una expresión legítima, evidenciando una rectificación dentro del propio sistema judicial.

La frase más significativa para el debate público es contundente: utilizar el término «corrupto» contra Sánchez «constituye una crítica política» que no infringe su derecho al honor, dado su vínculo con asuntos judicializados relacionados con su entorno.

Las causas alrededor del presidente: del caso Begoña al PSOE

El contexto al que remite la pancarta es amplio y explica por qué los jueces interpretan este mensaje desde una perspectiva política. No es simplemente una palabra lanzada al aire; representa un resumen gráfico de diversos casos:

Caso Begoña Gómez : La esposa del presidente enfrenta un juicio oral por presuntos delitos como tráfico de influencias , corrupción empresarial , malversación y apropiación indebida , relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva y contratos financiados con fondos europeos. Se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del país, debiendo comparecer periódicamente ante el juzgado.

: La esposa del presidente enfrenta un juicio oral por presuntos delitos como , , y , relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva y contratos financiados con fondos europeos. Se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del país, debiendo comparecer periódicamente ante el juzgado. Trama Ábalos/Koldo y sus ramificaciones: Un antiguo ministro clave durante su mandato se encuentra implicado en escándalos relacionados con mascarillas y presuntas mordidas en contratos públicos, convirtiéndose en símbolo de corrupción durante la pandemia.

y sus ramificaciones: Un antiguo ministro clave durante su mandato se encuentra implicado en escándalos relacionados con mascarillas y presuntas mordidas en contratos públicos, convirtiéndose en símbolo de corrupción durante la pandemia. Investigaciones sobre el PSOE : El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados con el partido y el Gobierno, con imputaciones por organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y otros delitos dirigidos a dirigentes como Santos Cerdán .

: El juez de la Audiencia Nacional investiga una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados con el partido y el Gobierno, con imputaciones por organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y otros delitos dirigidos a dirigentes como . Entorno familiar y fiscal: La pancarta también hace referencia al llamado «caso hermano» y al «caso Fiscal General», reflejando la percepción pública sobre una red institucional protectora alrededor del líder socialista.

No son procesos cerrados con sentencias firmes en todos los casos; sin embargo, sí existe un ambiente de sospecha judicializada que lleva a quienes han creado esta pancarta a ver su mensaje como una conclusión política más que como una acusación técnica. Esta es precisamente la clave recogida por la Audiencia para proteger dicha expresión.

«Nada hubiera sido posible sin él, por él y con él»

La decisión judicial llega en un momento crucial. La oposición repite constantemente que «nada hubiera sido posible sin él, por él y con él» cuando se habla sobre las diversas tramas relacionadas con el Gobierno. Aunque la resolución de la Audiencia no aborda este aspecto directamente, sí establece un marco donde ese tipo de afirmaciones pueden moverse con mayor seguridad jurídica.

En términos prácticos, el auto:

Refuerza la idea de que el presidente forma parte central del problema cuando se examina la corrupción política en España; eso sí, desde una perspectiva más vinculada a responsabilidades políticas que penales.

en España; eso sí, desde una perspectiva más vinculada a responsabilidades políticas que penales. Legitimiza campañas simbólicas impactantes como las promovidas por Hazte Oír, siempre dentro de los límites constitucionales y apoyadas en hechos relevantes para el debate público.

Abre las puertas a un discurso más contundente contra Sánchez, sin temor a represalias legales inmediatas.

Curiosamente, esta validación por parte del poder judicial sobre llamar «corrupto» al presidente ocurre justo cuando Sánchez insiste en que «no debe haber impunidad para los corruptos, sean quienes sean». Una frase destinada a condenar irregularidades ajenas termina volviéndose contra su propio discurso oficial cuando se pone bajo lupa lo ocurrido en su entorno más cercano.

Al final, queda dibujada esta escena: una pancarta frente al Congreso, un presidente apelando ante los jueces, una organización defendiendo su derecho a criticar y un tribunal estableciendo límites. Y tras todo esto, queda claro que incluso los insultos más severos pueden transformarse en jurisprudencia cuando confluyen política, justicia y opinión pública bajo un mismo cartel.