Moncloa admite que Begoña Gómez usa el Falcon como le da la gana y aumenta el conflicto institucional

El uso de los aviones oficiales por parte de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha evolucionado en pocos meses de ser un tema recurrente a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza político. La reciente respuesta enviada por la Abogacía del Estado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma que La Moncloa no lleva control ni registro sobre los vuelos que realiza Gómez en el Falcon u otras aeronaves oficiales cuando no forma parte de una expedición institucional con el presidente.

Este documento, dado a conocer tras una demanda por transparencia presentada ante el TSJM y desvelado por El Debate, admite que la Presidencia solo registra los desplazamientos «oficiales» del jefe del Ejecutivo cuando también viaja Begoña Gómez. Sin embargo, se acepta que no hay constancia ni del número de viajes, ni de los destinos, ni de la duración de las estancias cuando ella utiliza estos medios sin estar vinculada a la agenda presidencial. En un país que se vanagloria de su transparencia, que la Casa del presidente afirme literalmente que «no posee» esta información es, al menos, explosivo desde el punto de vista político.

Para poner más ‘sazón’ al asunto, la mujer de Sánchez a la que le retiraron el pasaporte, ha pedido al juez Peinado que se lo devuelvan porque quiere irse de vacaciones. Perdón, para acompañar a su esposo a la cumbre de la OTAN. Cabe recordar que en España la pareja del presidente no tiene un estatus institucional reconocido, por lo que no conlleva funciones constitucionales, sueldo público, ni un papel oficial regulado. Además, alegó que también quiere ir a Londres para asistir a la graduación de una de sus hijas. Evidentemente, ambos desplazamientos los realizaría en el avión presidencial.

Del Falcon vacacional al Falcon sin control

Este asunto no surge de la nada. Hace meses que informes oficiales revelaron que la Presidencia había reconocido por primera vez que Begoña Gómez utiliza aeronaves militares —incluido el Falcon— para viajes personales, vacaciones y eventos culturales, además respaldada por un pasaporte diplomático. Aquella confesión marcó un antes y un después: se confirmaba el uso de medios del Ejército del Aire para desplazamientos no estrictamente institucionales, mientras quedaba en el aire la cuestión de si también se le financian billetes en vuelos comerciales.

Ahora la situación ha tomado un giro aún más complicado: Moncloa admite que esos usos privados son reales, pero sostiene que no guarda ningún registro detallado, lo cual genera una laguna en el control del gasto público y en la rendición de cuentas relacionada con recursos militares utilizados por la propia Presidencia. La contradicción con lo afirmado anteriormente a través del Portal de Transparencia —donde se negó cualquier uso del Falcon desvinculado a la actividad profesional de Sánchez— es difícilmente pasable por alto.

Así las cosas, el relato institucional impulsado por los 61 de la sincronizada ha pasado en pocos años de negar los viajes no vinculados a la agenda oficial del presidente, a la admisión de viajes personales en el Falcon y otras aeronaves estatales. Y ahora, reconocerán los desplazamientos pero justificarán que no estén registrados porque no son viajes oficiales del presidente.

Una combinación así no sería aceptable ni en la contabilidad más básica; en lo que respecta al transporte militar utilizado por la esposa del jefe del Estado español, esto alimenta directamente un escándalo.

El TSJM, la Abogacía del Estado y los intentos por apagar las llamas

La pieza judicial que ha sacado a la luz esta falta de registros tiene como escenario al TSJM, donde actúa como protagonista insistente la propia Abogacía del Estado. Según los documentos relacionados con el caso, este organismo legal ha intentado en dos ocasiones archivar el procedimiento abierto a raíz de una denuncia realizada por un medio de comunicación, pero sin éxito.

El tribunal ha rechazado esas maniobras y ha ordenado proseguir con el procedimiento, señalando que la información proporcionada por Presidencia aún no satisface lo requerido, especialmente respecto a todos los vuelos realizados en Falcon por la esposa del presidente. La nueva respuesta desde Moncloa —admitiendo su falta total de datos— refuerza así la idea de una política deliberada destinada a ocultar información sobre los desplazamientos de Gómez, justo cuando ella enfrenta cargos por delitos como malversación y tráfico de influencias.

Este choque entre el TSJM y la Abogacía sitúa al Gobierno en una posición comprometida:

Un órgano judicial exigiendo información sobre vuelos oficiales.

La representación legal del Estado tratando de cerrar el asunto sin ofrecer toda la información necesaria.

La propia Presidencia admitiendo que no controla ni documenta ciertos usos militares por parte de alguien bajo investigación.

En términos institucionales, esto no es precisamente lo que se busca proyectar como un modelo ejemplar ante Bruselas.

Pasaportes, viajes oscuros y el juez Peinado

Paralelamente a esta batalla ante el TSJM, el juez Juan Carlos Peinado mantiene abiertas diligencias para esclarecer los movimientos realizados por Begoña Gómez. El magistrado solicitó al Ministerio del Interior información sobre sus desplazamientos al extranjero junto a su asesora, Cristina Álvarez, desde 2018. Se centra especialmente en países como República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial o Rusia.

Peinado recurrió a la Oficina Nacional de Información del Pasajero porque tanto Gómez como su asesora se negaron a entregar sus pasaportes para facilitar el rastreo, amparándose en su derecho a no aportar documentación que pudiera perjudicarles. Sin embargo, Interior solo proporcionó registros sobre vuelos comerciales, sin incluir los desplazamientos realizados en aeronaves militares pertenecientes al 45 Grupo del Ejército del Aire, entre ellas los Falcons gubernamentales.

Así las cosas, el juez tiene constancia sobre los viajes comerciales realizados por Begoña Gómez desde 2019. Pero sigue sin poder reconstruir con claridad sus movimientos en aviones oficiales durante los primeros años del mandato Sánchez. Esta situación recuerda más bien a un thriller político donde faltan páginas esenciales: se sabe que hubo vuelos y que se usaron recursos estatales; pero los registros siguen siendo esquivos.

Un Falcon que vuela sin dejar rastro

Mientras continúa el procedimiento ante el TSJM y el juez Peinado insiste en reconstruir itinerarios relacionados con pasaportes y vuelos, Moncloa sostiene que carece completamente de registro alguno sobre los viajes realizados por Begoña Gómez en aviones oficiales cuando no forma parte della comitiva presidencial .

En un país donde hasta un simple billete del AVE debe pasar por filtros administrativos rigurosos, resulta inquietante que los vuelos realizados por la esposa del presidente en aeronaves militares queden fuera incluso de las anotaciones más básicas; convierte al Falcon en algo más que un símbolo: está ahora mismo en el centro mismo de un escándalo donde cada nueva revelación genera más sospechas e incertidumbres.