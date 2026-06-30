Santos Cerdán atemoriza a Pedro Sánchez y al PSOE con un movimiento inesperado

Un movimiento de ‘libro’.

En medio de la ofensiva judicial que acecha al entorno del PSOE y con el Gobierno intentando recuperar la iniciativa política, emerge un actor inesperado: Santos Cerdán, el exsecretario de Organización socialista.

En su recién publicada obra, se presenta como el gran hombre de confianza de Pedro Sánchez.

No es una revelación menor. En un partido que se esfuerza por minimizar los casos de corrupción como meros «episodios aislados», las afirmaciones del antiguo responsable de la maquinaria interna sobre su papel central en el diseño político de La Moncloa tensan el discurso oficial. No solo se sitúa en el núcleo del poder; además, se atribuye la paternidad de las célebres «mayorías imposibles», esos acuerdos que sostienen al actual Ejecutivo y han marcado esta legislatura.

La paradoja es clara: mientras el Gobierno proclama que todo transcurre en «normalidad institucional» y con una agenda social, uno de sus excolaboradores más cercanos confiesa por escrito haber sido clave en los equilibrios más delicados. Esto ocurre justo cuando la justicia centra su atención en las denominadas «cloacas» socialistas.

Cerdán y las «mayorías imposibles»: anatomía de un poder discreto

En su relato, Cerdán se erige como arquitecto de esos pactos que muchos dirigentes territoriales consideran contra natura: alianzas con independentistas y con fuerzas que antes eran tabú en los comités federales. La noción de «mayorías imposibles» actúa tanto como marca política como coartada: sin él, sugiere, Sánchez no habría podido mantenerse en La Moncloa.

Además, la agenda manuscrita confiscada por la UCO lo sitúa en el corazón de la respuesta del partido ante las investigaciones por corrupción. En ella hay anotaciones sobre cómo neutralizar procedimientos que afectan directamente al entorno del presidente y a su familia. Es decir, este mismo dirigente que se atribuye el diseño de la aritmética parlamentaria también está vinculado a maniobras para mitigar el impacto judicial sobre el sanchismo.

Esta doble condición —negociador visible y operador tras bambalinas— justifica por qué su libro resulta tan incómodo. No es solo un ejercicio de memoria personal; es una pieza más dentro de un rompecabezas político y judicial que ya no puede separarse fácilmente.

El cerco judicial: un alivio efímero

Mientras Cerdán vuelve a ocupar titulares en las librerías y los informativos, el Gobierno enfrenta un dilema mucho más apremiante: el cerco judicial. Su último intento por desviar la atención hacia la economía y las medidas sociales duró exactamente dos horas.

El Ejecutivo intentó marcar la pauta con un real decreto ley destinado a inyectar 6.200 millones extra al sistema de dependencia durante 2026 y 2027. Este gesto buscaba recuperar la narrativa del «Gobierno social» y desplazar los titulares sobre imputaciones y agendas manuscritas. Sin embargo, esta jugada se desinfló rápidamente cuando el juez Santiago Pedraz dictó una providencia imputando a la presidenta de la SEPI junto a otras 24 personas vinculadas a una red investigada como «cloaca del PSOE».

El resultado político fue devastador:

El mensaje social fue opacado por nuevas imputaciones.

La oposición, liderada especialmente por el PP , pudo presentar cifras contundentes: 121 personas del entorno gubernamental investigadas en casi veinte causas relacionadas con corrupción, según Miguel Tellado.

, pudo presentar cifras contundentes: 121 personas del entorno gubernamental investigadas en casi veinte causas relacionadas con corrupción, según Miguel Tellado. El discurso sobre un «acoso judicial» perdió fuerza frente a la percepción creciente de una acumulación de casos.

Este episodio pone de manifiesto cuán frágil es la estrategia del Ejecutivo: cada intento por retomar la iniciativa choca con una resolución judicial o una nueva revelación relacionada con Cerdán, Koldo o Begoña Gómez.

Para comprender plenamente este fracaso, resulta esencial analizar cómo el último intento del Gobierno por escapar del cerco judicial también fracasa en apenas dos horas, tal como ha publicado El Debate, donde se expone la secuencia política y temporal detrás de este revés.