La última pirueta de Marlaska con Leire Díez desata el caso de las “memorias selectivas”

La narrativa oficial sobre el caso Leire Díez parece cambiar casi a diario. El foco ya no está tanto en la presunta “fontanera” del PSOE, sino en el propio Fernando Grande-Marlaska. El titular del Interior ha admitido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, efectivamente le mencionó una reunión con Díez, añadiendo que esa conversación “le llamó la atención y no en positivo”. Este reconocimiento contrasta claramente con sus negativas rotundas de las semanas anteriores, tal como han reflejado diversos medios en relación al sumario de la Audiencia Nacional. Un análisis reciente sobre cómo el ministro ha ido ajustando su versión hasta aceptar esta información ilustra perfectamente el giro en su discurso.

Hasta hace poco, Marlaska se mantenía firme en que no tenía “ningún conocimiento” sobre encuentros entre la directora del cuerpo armado y la exmilitante socialista investigada por intentar presionar a jueces y miembros de la UCO. Sin embargo, ahora admite que Mercedes González sí le comunicó aquel encuentro, haciéndolo de forma crítica, lo que plantea un problema político evidente: ¿cuál es la versión auténtica del ministro?

De “no hubo reuniones” a “las reuniones no eran lo importante”

Esta secuencia revela la magnitud de la crisis:

El 28 de mayo, un día después de que la UCO registrara la Dirección General de la Guardia Civil por el asunto Leire Díez, Marlaska negó “de forma tajante” cualquier reunión entre González y Díez.

Afirmó: “La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona mencionada por Leire o cualquier otra en términos de ningún tipo”.

Sin embargo, el sumario del caso documenta al menos tres encuentros entre septiembre de 2024 y abril de 2025 e incluso indica que González activó el borrado del chat con Díez.

Tras hacerse públicos esos datos, el ministro cambió su enfoque. Ya no negaba los contactos, sino que enfatizaba que en esas reuniones no había “ninguna referencia a la trama”, según su versión.

El Gobierno finalmente reconoció encuentros de “carácter personal” entre Leire Díez y Mercedes González, matizando que estos no ocurrieron en el despacho oficial y que no estaban destinados a influir en las investigaciones de la UCO. Así, el relato ha evolucionado desde una negación absoluta hacia una explicación más matizada, culminando ahora en un reconocimiento de que el asunto “incomodó” al ministro como responsable político.

Marlaska y la fontanera: ¿la conoce o no?

El caso también tiene un aire casi costumbrista: ¿qué relación tiene el ministro con la llamada “fontanera del PSOE”? En varias ocasiones públicas, Marlaska ha sostenido que no conocía a Leire Díez y que su contacto con ella se limitaba a lo estrictamente institucional. Sin embargo:

El Gobierno ha admitido que González y Díez se conocían “de años antes”, cuando González era delegada del Gobierno en Madrid y Díez ocupaba un puesto directivo en Correos.

En cuanto a estas conexiones, el ministro ha fluctuado entre afirmar que nunca permitiría intromisiones en la UCO y declarar desconocer cualquier presión sobre sus agentes.

La credibilidad de esa “memoria selectiva” se ve aún más afectada por episodios anteriores. Recordemos su famosa frase sobre nunca haber coincidido con ciertos personajes del entorno socialista, desmentida posteriormente por imágenes difundidas en programas televisivos. Además, según espacios como Todo es mentira, han salido a relucir vídeos donde se observa a Marlaska junto a Leire Díez en actos oficiales de Correos, añadiendo otro capítulo a esta saga repleta de negaciones difíciles de sostener.

Escoltas, bulos y rectificaciones: la sombra de la UCO

El asunto Díez va más allá de los encuentros. Hay un aspecto especialmente delicado: la asignación de protección policial a la presunta fontanera del PSOE cuando ya estaba bajo investigación por parte de la UCO. Un subinspector policial ha denunciado públicamente que esa escolta habría funcionado como un “cortafuegos” para entorpecer las pesquisas llevadas a cabo por esta unidad élite de la Guardia Civil.

La respuesta del ministro ha seguido una línea similar:

En primer lugar, descalificó como “bulo” y “fango” las informaciones acerca de dicha protección, según han recordado varios analistas.

Más tarde, se confirmó que sí se había proporcionado escolta para Díez y también para otros individuos relacionados con el entorno gubernamental. Se alegaron razones de seguridad que críticos consideran poco ajustadas a los protocolos establecidos.

Este encadenamiento interminable de desmentidos y rectificaciones ha llevado a voces como las del periodista Rafa Latorre a señalar que el foco ya no está tanto en la honestidad de Mercedes González, sino más bien en el propio ministro del Interior. Políticamente hablando, el problema va más allá del caso específico: se cuestiona un patrón persistente en su gestión ante crisis similares. Este patrón implica negar inicialmente todo hecho conocido e ir modulando su relato conforme van saliendo los documentos judiciales.

Consecuencias políticas y desgaste institucional

La reiteración constante de versiones contradictorias acarrea varias consecuencias:

Un desgaste personal para Marlaska. Cada vez más cuestionado en tertulias y columnas donde se le presenta como un ministro rodeado por “bulos, pifias y fakes” que luego terminan convirtiéndose en realidad judicial o documental.

para Marlaska. Cada vez más cuestionado en tertulias y columnas donde se le presenta como un ministro rodeado por “bulos, pifias y fakes” que luego terminan convirtiéndose en realidad judicial o documental. Un debilitamiento institucional tanto para la Guardia Civil como para la UCO. Ambas han sido utilizadas por el discurso oficial como símbolos del respeto hacia legalidad mientras crecen las sospechas sobre presiones e intrigas ocultas.

tanto para la Guardia Civil como para la UCO. Ambas han sido utilizadas por el discurso oficial como símbolos del respeto hacia legalidad mientras crecen las sospechas sobre presiones e intrigas ocultas. Una tensión interna dentro del Gobierno, ya que han tenido que corregir al propio ministro reconociendo encuentros personales que él había negado previamente. Esto complica aún más su defensa desde Moncloa.

La oposición ya está utilizando el caso Leire Díez como prueba palpable de una gestión basada más en el “fango” generado por etiquetas —bulos, lawfare, conspiraciones— frente a realidades respaldadas por sumarios e intervenciones policiales. Desde una perspectiva mediática, este asunto proporciona material casi inagotable: desde borrados sospechosos de chats hasta escoltas cuestionables; sin olvidar los vídeos televisivos que contradicen las afirmaciones del ministro.

Mientras tanto, conforme avanza el sumario cada día surgen escenas dignas de una serie: reuniones que supuestamente “no existieron”, pero sí estaban ahí; escoltas tildadas como “mentira”, pero presentes; y una fontanera del PSOE cuya red social parece crecer exponencialmente ante cada nueva revelación.

Fuentes: un análisis reciente revela cómo Marlaska finalmente acepta haber sido informado por Mercedes González sobre una reunión con Leire Díez; además destaca cómo esa cita le resultó «llamativa» pero «no positiva», ofreciendo así un retrato detallado sobre esta evolución narrativa.