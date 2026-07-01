El ‘ejército de charos’ del PSOE y el grito inalcanzable de Pedro Sánchez

El lema “Yo con Begoña” surgió en el Congreso como un golpe de efecto y ha terminado a las puertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se ha convertido en una especie de performance política. Lo que comenzó con el arrebato teatral de Patxi López, gritando a voz en cuello en el hemiciclo, se ha transformado en una concentración de alrededor de cien pensionistas movilizadas para denunciar lo que consideran un “golpe judicial” contra Begoña Gómez y, por extensión, contra el propio Gobierno.

En la Cámara Baja, el portavoz socialista pronunció su famoso “¡Yo, con Begoña, claro que sí!” mientras criticaba al juez Juan Carlos Peinado, a quien acusó de “inquina” y “persecución” hacia la esposa del presidente. Las cámaras captaron la expresión de Pedro Sánchez, entre seriedad y evidente incomodidad, mientras el eslogan se convertía en tema de tertulia y meme político. El intento por encuadrar el caso dentro de una campaña de acoso y derribo contra la familia del presidente marcó el inicio de una ofensiva comunicativa que, pocos días después, se trasladó a la calle.

El ‘movimiento’ de las jubiladas: del WhatsApp a los platós

La imagen frente al CGPJ habla por sí sola: un centenar de mujeres, mayoritariamente pensionistas, coreando consignas como:

“ Todo huele mal en este tribunal ”

” “ Hay que parar el golpe judicial ”

” “ Fuera fascistas de la magistratura ”

” “Hoy es Begoña, mañana serás tú”

Según relata Esdiario, la convocatoria fue impulsada por la Asociación en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que sostiene que “la democracia está en juego” debido a una justicia que consideran sesgada. Aunque se presenta como una movilización espontánea y ciudadana, encaja perfectamente con la narrativa que el PSOE intenta promover desde hace semanas: la idea de una judicialización partidista dirigida contra el entorno de Sánchez.

El artículo de Esdiario describe a este grupo como un “ejército de charos” movilizado en defensa de Begoña Gómez, subrayando el carácter casi caricaturesco del acto. Su estética recuerda más a las antiguas marchas por las pensiones que a una protesta institucional por la separación de poderes. Todo esto ocurre en un momento donde el caso de la esposa del presidente ya ha pasado a procedimiento para juicio con Tribunal del Jurado, según las últimas resoluciones judiciales.

Para aquellos interesados en recrear esta escena, hay un relato detallado sobre la concentración y sus protagonistas disponible en la crónica titulada “Esperpento del PSOE con el ‘Yo con Begoña’: lleva cien jubiladas a manifestarse y hasta tiene una portavoz del movimiento”.

Eleanor Moggio, la nueva imagen de la campaña

La concentración no solo estuvo marcada por los lemas; también tuvo su propia portavoz. La jubilada Eleanor Moggio se ha convertido en la cara visible del movimiento ‘Yo con Begoña’, apareciendo en programas como En boca de todos de Cuatro. Su mensaje es claro y contundente:

“Estoy con Begoña Gómez, con Pablo Iglesias y con cualquier ciudadano que vea vulnerados sus derechos”.

Su presencia otorga al PSOE algo muy valioso desde un punto comunicativo:

Proporcionar al relato un rostro humano , alejado de figuras orgánicas.

, alejado de figuras orgánicas. Presentar la protesta como una iniciativa ciudadana enfocada en la defensa de derechos, no como un salvavidas para un gobierno.

Ampliar el marco reivindicativo conectando el caso de Begoña con otros nombres dentro de la izquierda considerados perseguidos.

Sin embargo, Ferraz enfrenta un dilema: esta espontaneidad exhibida se percibe en gran parte del espacio público como una coreografía política bien diseñada: organización cuidada, lema cohesionado, consignas alineadas con el discurso oficial y presencia planificada en televisión. El riesgo es que esta narrativa sobre “ciudadanía indignada” sea interpretada más bien como una campaña corporativa destinada a proteger al líder.

Patxi López, entre el arrebato y el ridículo

La otra pieza clave en esta estrategia tiene nombre propio: Patxi López. Su intervención en el Congreso, donde repitió a gritos el ya célebre “Yo con Begoña”, ha sido calificada por diversas crónicas como un “ridículo antológico”. No ayudó mucho que mientras agitaba su lema buscara explícitamente provocar una reacción en Sánchez, quien respondía con gestos más cercanos al deseo de que todo terminase pronto que al entusiasmo genuino.

Analistas han señalado varios aspectos relevantes sobre ese momento:

El uso del eslogan como una muleta emocional para sustituir argumentos jurídicos sólidos.

para sustituir argumentos jurídicos sólidos. La tentativa por presentar como “millones de españoles en la calle” lo que hasta ahora se concreta solo en una concentración reducida formada mayormente por jubiladas.

La desconexión entre lo épico del discurso y las imágenes posteriores del presidente, visiblemente incómodo ante la sobreactuación de su portavoz.

Este episodio también ha permitido a la derecha convertir ese lema en un arma arrojadiza: tanto en redes sociales como tertulias se repiten referencias irónicas al “Yo con Begoña”, símbolo ahora no solo del partido volcado no tanto hacia políticas públicas sino más bien hacia proteger judicialmente al núcleo duro de La Moncloa.

Estrategia, efectos y un esperpento muy español

La campaña “Yo con Begoña” pone sobre la mesa varias líneas fundamentales sobre la política española actual:

Un PSOE que se siente acorralado ante los embates judiciales y responde politizando cada resolución.

que se siente acorralado ante los embates judiciales y responde politizando cada resolución. Una tendencia creciente a trasladar las batallas procesales al terreno emocional callejero mediante lemas fácilmente viralizables.

al terreno emocional callejero mediante lemas fácilmente viralizables. La utilización de colectivos tradicionalmente asociados a causas sociales –como las pensionistas– como un escudo simbólico frente a acusaciones relacionadas con corrupción o tráfico de influencias.

Todo esto aderezado con un tono que mezcla victimismo institucional, épica militante y cierto humor involuntario. No resulta extraño que recientes artículos opinen sobre este fenómeno describiéndolo como “esperpento”, observando cómo señoras levantan pancartas advirtiendo “hoy es Begoña, mañana serás tú”, mientras su portavoz parlamentario gasta su voz defendiendo un lema que ni siquiera parece entusiasmar al presidente.

Así las cosas, nos encontramos ante una escena que resume bastante bien algunas constantes presentes en nuestra política nacional: judicialización continua, polarización creciente, marketing emocional y mucha teatralidad. Si este “ejército de charos” frente al CGPJ pasará a ser anécdota o símbolo definitorio dependerá grandemente del desenlace judicial sobre Begoña Gómez; mientras tanto, ya ha dejado tras sí una imagen difícilmente olvidable y un grito cuyo eco seguirá resonando durante bastante tiempo en los platós.