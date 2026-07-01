Un grito de apoyo a la UCO irrumpe ante el Rey y Marlaska

El acto de entrega de despachos a la nueva promoción de suboficiales de la Guardia Civil, celebrado este miércoles en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dejó un momento fuera del guion. En plena sucesión de vítores institucionales, una voz destacó sobre el resto con un inesperado “¡Viva la UCO!”, en alusión a la Unidad Central Operativa.

La ceremonia, encabezada por el Rey Felipe VI, contó con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a altos mandos del cuerpo y autoridades locales. Como es habitual en este tipo de eventos, los asistentes corearon proclamas tradicionales en apoyo a España, la Corona y la propia Guardia Civil. Sin embargo, el añadido final rompió la liturgia habitual y dirigió la atención hacia la unidad especializada en investigaciones complejas.

La promoción está compuesta por 248 nuevos sargentos, de los cuales 36 son mujeres, lo que representa algo más del 14% del total. La edad media se sitúa en torno a los 35 años, con una trayectoria previa superior a los siete años dentro del instituto armado. Además, cerca de dos tercios cuentan con estudios universitarios.

Durante el acto, el monarca distinguió al número uno de la promoción, Javier Guerrero Rodríguez, con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Por su parte, el ministro del Interior le hizo entrega del sable que tradicionalmente reconoce al primero de la promoción. La ceremonia también incluyó un homenaje a los agentes fallecidos antes de la orden final de disolución de filas.

En cuanto a la distribución territorial, la Comunidad de Madrid concentra el mayor número de efectivos de esta promoción, seguida por la Comunidad Valenciana.

El protagonismo inesperado de la UCO en el acto coincide con la relevancia que ha adquirido en los últimos meses. Esta unidad se encuentra detrás de varias investigaciones de alto perfil, entre ellas el denominado caso Koldo, centrado en presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia.

Asimismo, los agentes analizan posibles delitos relacionados con el entorno del presidente del Gobierno, incluyendo actuaciones vinculadas a Begoña Gómez, así como otras investigaciones que afectan a figuras políticas y empresariales. Entre ellas también figuran indagaciones sobre Leire Díez y sobre David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, en relación con supuestas irregularidades administrativas y fiscales.