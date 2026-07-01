La Policía detecta masivos movimientos de inmigrantes desde Europa a España para regularizarse a la sombra de Sánchez

Hay decisiones políticas que tienen consecuencias previsibles desde el primer momento y que sus responsables conocen perfectamente antes de tomarlas.

La regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Sánchez es una de esas decisiones. Sus defensores la presentan como una medida de integración y normalización. Sus críticos, con datos de la propia policía sobre la mesa, la describen con más precisión: un coladero de dimensiones históricas por el que han entrado y siguen entrando delincuentes, mafias, personas con antecedentes penales graves y redes criminales que han encontrado en la generosidad regulatoria española el mejor negocio de su carrera.

La irresponsabilidad de Sánchez en este asunto no es la de quien actúa sin saber. Es la de quien actúa sabiendo y priorizando el cálculo electoral sobre la seguridad de los ciudadanos.

Lo que la policía ha documentado

Los informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional han revelado un fenómeno que ningún portavoz del Gobierno ha querido explicar con honestidad: un notable incremento en los desplazamientos de inmigrantes que ya residían en otros países de la Unión Europea hacia España. No son nuevas llegadas desde fuera del continente. Son movimientos internos dentro del espacio Schengen de personas que han visto en la regularización española una oportunidad para obtener documentos.

Esos movimientos incluyen, necesariamente, a personas que otros países de la UE ya tienen identificadas, vigiladas o directamente fichadas por sus fuerzas de seguridad. Cuando alguien se desplaza desde Alemania, Francia o Italia a España para acogerse a una regularización masiva, no siempre lo hace porque haya encontrado trabajo o familia aquí. A veces lo hace porque los controles son más laxos, porque el proceso es más rápido o porque las redes criminales a las que pertenece o que lo explotan han identificado el sistema español como el más fácilmente manipulable del continente.

Las mafias que han montado consultorías de regularización

Las fuerzas del orden han desmantelado redes en Barcelona, Castelldefels y Badalona que habían convertido la regularización en un negocio estructurado con la sofisticación de una empresa de servicios. Sus prácticas documentadas incluyen la captación de migrantes vulnerables en otros países Schengen, el traslado a España con promesa de empadronamiento y permisos de residencia, el uso de parejas de hecho ficticias, la falsificación documental y la usurpación de identidad para demostrar vínculos con residentes legales.

El precio de mercado para ese servicio: hasta 15.000 euros por expediente.

Esas redes no existirían sin la regularización. No habrían montado esas estructuras, no habrían captado a esos migrantes vulnerables, no habrían falsificado esa documentación si el Gobierno no hubiera creado el marco que hace posible y rentable ese negocio. La regularización masiva no solo ha regularizado a trabajadores sin papeles. Ha creado el ecosistema perfecto para que las mafias de tráfico de personas multipliquen sus ingresos a costa de los más vulnerables y a costa de la seguridad del sistema.

El coladero de Schengen: regularizado en España, libre en Europa

La dimensión europea del problema es lo que convierte la irresponsabilidad de Sánchez en algo que trasciende las fronteras españolas. En menos de 48 horas desde su regularización, cualquier nuevo residente legal en España tiene acceso libre a toda la Unión Europea dentro del espacio Schengen. Puede viajar, residir y trabajar en Alemania, Francia, Países Bajos o cualquier otro estado miembro sin ningún control adicional.

Eso significa que España se ha convertido en la puerta de entrada a Europa más fácil disponible para quien tenga los medios para acceder a la regularización, incluidos quienes tienen antecedentes penales en otros países europeos, quienes están siendo investigados por fuerzas de seguridad extranjeras y quienes forman parte de redes criminales que necesitan movilidad dentro del continente para operar.

El PP en el Parlamento Europeo ha denunciado la regularización como «a ciegas y por decreto», advirtiendo sobre su efecto llamada y las implicaciones para la seguridad del espacio Schengen. Las autoridades europeas han expresado preocupación sobre el impacto general de la medida en el equilibrio migratorio del continente. Y varios países miembros han pedido explicaciones sobre los controles de antecedentes penales aplicados antes de conceder las regularizaciones.

La respuesta del Gobierno ha sido la habitual: acusar a los críticos de xenofobia y de criminalizar a los inmigrantes. Es la respuesta de quien no tiene argumentos sobre el fondo.

Lo que no se ha verificado antes de regularizar

El problema central de la regularización masiva no es que se haya regularizado a personas sin papeles que llevan años viviendo y trabajando en España de forma pacífica. Ese es el caso de muchos de los beneficiarios y nadie con sensatez lo discute. El problema es la ausencia de controles efectivos sobre antecedentes penales, sobre la veracidad de la documentación presentada y sobre la identidad real de quienes solicitan la regularización.

Los críticos señalan que comprobar adecuadamente los antecedentes de cientos de miles de personas en países con registros civiles débiles o directamente corruptos es una tarea que el sistema español no tiene capacidad de realizar con rigor en los plazos que el Gobierno se ha impuesto. La presión para acelerar el proceso antes del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los recursos de constitucionalidad planteados ha reducido aún más esos controles.

El resultado es que entre los regularizados hay personas cuya situación real nunca fue verificada con la profundidad necesaria. Algunos de ellos tienen antecedentes penales que los registros de origen no comunicaron o que el sistema español no pudo contrastar. Algunos forman parte de redes que los han utilizado como peones para obtener documentación que luego sirve a otros propósitos.

La Ley de Nietos y el pucherazo que avanza

En paralelo a la regularización de irregulares, el Gobierno ha ejecutado otra operación de ingeniería demográfica y electoral a través de la Ley de Memoria Democrática: la concesión masiva de nacionalidad española a descendientes de emigrantes bajo la llamada Ley de Nietos.

Las cifras hablan por sí solas. Entre 2,4 y 2,6 millones de solicitudes presentadas desde 2022. Más de 550.000 aprobadas, con cientos de miles de nuevos inscritos en el Registro Civil y en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes.

La instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, amplió prácticamente sin debate parlamentario la condición de exiliado político hasta incluir a descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX y principios del XX que nunca tuvieron relación alguna con ningún conflicto político. Bisnietos y tataranietos de personas que emigraron a Argentina o Cuba en busca de trabajo hace más de cien años pueden ahora solicitar la nacionalidad española y votar en las próximas elecciones generales.

Verificar si alguien que presenta documentos de un archivo argentino de 1905 es realmente descendiente de un exiliado político es, en la práctica, imposible. El sistema está diseñado para que el proceso sea ágil, no para que sea riguroso. Y la consecuencia es que se está concediendo la nacionalidad, y con ella el derecho de voto, sin las garantías mínimas que cualquier proceso de esta trascendencia exigiría.

La carrera contrarreloj antes del Tribunal Supremo

El Gobierno actúa contrarreloj en ambos frentes. En la regularización de irregulares, la prisa por aprobar expedientes antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de constitucionalidad planteados es evidente. Los expertos jurídicos señalan que quienes obtengan una autorización provisional antes de ese pronunciamiento quedarán protegidos aunque el procedimiento sea posteriormente suspendido o anulado.

En la Ley de Nietos, la dinámica es similar: cuantas más nacionalizaciones se completen antes de que cualquier control judicial o político pueda frenar el proceso, más votantes potenciales se habrán incorporado al censo de forma irreversible.

La organización Iustitia Europa ha advertido sobre el riesgo potencial de manipulación del voto exterior, señalando que la concentración de nuevos votantes en provincias pequeñas estratégicas y los procedimientos de voto por correo desde consulados con controles limitados crean condiciones para alterar la distribución de escaños en circunstancias de empate técnico.

La irresponsabilidad que tiene nombre

Lo que ha hecho Sánchez con la regularización y con la Ley de Nietos no es una política migratoria o de memoria histórica. Es la combinación de dos operaciones simultáneas con el mismo objetivo: ampliar la base electoral potencial antes de unas elecciones que las encuestas le son desfavorables, asumiendo como coste colateral la entrada en el sistema de delincuentes, mafias y personas cuyas circunstancias reales nunca fueron verificadas.

Ese coste colateral lo pagan los ciudadanos que ven cómo el sistema de seguridad social y los servicios públicos se tensionan, los inmigrantes que acuden legalmente y de buena fe y que compiten con personas que han falsificado su documentación, los socios europeos que reciben en sus países a personas que España regularizó sin los controles adecuados, y el conjunto de la democracia española, que ve cómo el censo electoral se modifica a través de instrucciones administrativas firmadas por la hermana de un ministro sin debate parlamentario.

La irresponsabilidad de Sánchez en este asunto no tiene precedente en la historia reciente de la democracia española. Y sus consecuencias, en términos de seguridad y de integridad del sistema electoral, todavía no han sido completamente evaluadas.

Pero empiezan a verse. Y no son tranquilizadoras.