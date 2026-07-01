El silencio de Armengol ante los insultos de Óscar López reaviva la batalla por la neutralidad del Congreso

La política en España tiene una sorprendente capacidad para transformar un Pleno sobre corrupción en un espectáculo de falta de educación parlamentaria. En esta ocasión, el foco no estuvo en Pedro Sánchez ni tampoco en Alberto Núñez Feijóo, sino en el ministro para la Transición Digital, Óscar López, quien convirtió su escaño en un escenario para lanzar insultos, mientras la presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidía mantenerse al margen y observar en silencio.

El recientemente publicado Diario de Sesiones ha dejado claro lo que las cámaras ya habían registrado: López se dirigió a Feijóo hasta en cuatro ocasiones llamándole «cobarde» y llegó incluso a tildarle de «payaso», todo sin tener el turno de palabra y sin que Armengol hiciera acto de presencia para intervenir. Este episodio ha sido aprovechado por el PP y Vox para fortalecer su argumento recurrente: la presidencia del Congreso aplica una doble vara de medir dependiendo de quién insulte y desde qué lado del hemiciclo lo haga.

Un Pleno sobre corrupción convertido en ring

La sesión se convocó para que Sánchez hablara sobre corrupción, en un clima de máxima tensión entre el Gobierno y la oposición. Durante la intervención inicial de Feijóo, quien defendía la necesidad de «echar a este Gobierno» mediante una moción de censura y reclamaba elecciones anticipadas, López reaccionó desde su escaño sin turno, repitiendo tres veces «cobarde» dirigido al líder del PP.

El Diario de Sesiones recoge con precisión lo sucedido:

«Regístrala, cobarde», cuando Feijóo planteó la moción de censura.

Un segundo «Cobarde» al exigir «dar voz al pueblo en unas elecciones».

El tercero llegó en un momento álgido: «Eres un cobarde».

La tensión aumentó aún más cuando Feijóo recordó desde la tribuna que ese «ministro» había sido quien lo investigó «con su sauna» durante las primarias del PSOE. La respuesta inmediata de López fue un breve pero contundente «Payaso». Todo esto ocurrió fuera del turno correspondiente y desde su escaño.

La petición de la portavoz del PP y la inacción de Armengol

Lo que agrava esta situación no es solo el tono utilizado, sino también la reacción –o más bien, la falta de reacción– por parte de la presidencia. En medio del intercambio verbal, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se dirigió a Armengol desde su asiento preguntando: «Señora presidenta, ¿qué es esto?». Su queja se produjo mientras continuaban los insultos.

Según el Diario de Sesiones, las taquígrafas registraron todo este intercambio. Si ellas lo escucharon, es evidente que también lo hizo la presidenta. Sin embargo:

No hubo ninguna advertencia.

No se solicitó retirar esas expresiones.

No se llamó al orden al ministro.

Este hecho contrasta notablemente con otros casos. En abril pasado, el diputado de Vox José María Sánchez fue sancionado con una semana de expulsión por enfrentarse al vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, debido a una cuestión relacionada con el turno de palabra. En esa ocasión, la presidencia actuó rápidamente e incluso planteó endurecer el Reglamento para castigar comportamientos considerados violentos.

La publicación en El Debate sobre esta secuencia de insultos y la pasividad mostrada por Armengol ha reforzado la percepción sobre una gestión selectiva del reglamento por parte suya.

La doble vara de medir: el reproche recurrente de PP y Vox

Desde hace meses, tanto PP como Vox critican constantemente cómo Armengol dirige los Plenos. Este argumento resuena tras cada incidente:

Si los insultos o desórdenes provienen de un diputado de Vox, las sanciones son inmediatas y ejemplares.

En cambio, si provienen ministros del Gobierno o desde las bancadas del PSOE y Sumar, su respuesta se diluye o simplemente no existe.

En este contexto, el caso reciente protagonizado por Óscar López actúa casi como un manual sobre agravios. El ministro no solo interrumpió y ofendió repetidamente; además lo hizo durante un Pleno muy visible donde Feijóo confrontaba a Sánchez sobre corrupción y demandaba elecciones anticipadas. Para la oposición, la inacción por parte de Armengol valida su tesis sobre que el Gobierno cuenta con impunidad verbal dentro del Congreso.

Este episodio se suma a otros conflictos recientes entre Armengol y dirigentes del PP. Recordemos los rifirrafes con Miguel Tellado, así como las quejas por decisiones tomadas por Mesa consideradas partidistas; desde rechazar enmiendas incómodas hasta gestionar tiempos limitados para intervenciones.

López, el ministro más señalado por la oposición

Dentro del elenco gubernamental que acumula críticas por parte del PP y Vox debido a su conducta en el hemiciclo, Óscar López destaca sobremanera. No es nuevo que protagonice enfrentamientos con Tellado ni tampoco es extraño que utilice insultos directos como estrategia política. De hecho, los opositores lo citan frecuentemente como ejemplo del clima caracterizado por «mentiras, interrupciones e insultos» que atribuyen al PSOE dentro del Parlamento.

En esta última sesión plenaria, el diario oficial retrata a López como un diputado que interrumpe sin tener turno y emplea un lenguaje poco apropiado para un ministro. Todo ello mientras Armengol decide no hacer uso de las herramientas disciplinarias que ella misma ha defendido para otros casos similares. Esta disparidad alimenta aún más la percepción acerca del Congreso como un lugar donde las reglas aplican desigualmente, dependiendo claramente del escaño.

La lista mental de decisiones discutibles de Armengol

En las filas del PP y Vox ya circula una especie de lista no oficial repleta de episodios que sumados delinean el perfil percibido como parcialista por parte dela presidencia. Entre estos episodios destacan:

Sanción ejemplar al diputado voxista que se encaró con el vicepresidente primero.

Inacción frente a los ataques verbales provenientes ministros como López; pese a estar documentados en el Diario de Sesiones.

Decisiones polémicas tomadas por Mesa respecto a enmiendas y debates impulsadas junto a PSOE y Sumar.

Desacuerdos sobre cómo repartir tiempos entre intervenciones con protestas públicas provenientes portavoces populares.

El episodio relacionado con los términos «cobarde» y «payaso» se suma así a esta secuencia crítica; tiene además un valor añadido: contar con prueba documental gracias al Diario de Sesiones. Este registro contradice directamente cualquier sugerencia acerca de ser meras percepciones subjetivas. Es precisamente este documento oficial quien respalda tanto los insultos como la inacción.

Ahora queda pendiente saber si finalmente se aplicará esa reforma reglamentaria que Armengol ha propuesto para situaciones consideradas conflictivas o si continuaremos viendo una doble vara medida tal como denuncian PP y Vox; una constante dentro del clima parlamentario actual. Por ahora, el Diario de Sesiones ha cumplido su función: recordarnos que muchas veces el verdadero debate dentro del Congreso no reside solamente en los discursos pronunciados sino también en los silencios cómplices que les rodean; tal como ocurrió recientemente cuando Óscar López lanzó cuatro insultos a Feijóo sin ninguna intervención por parte d’Armengol.