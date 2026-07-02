Declaración institucional del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos del pasado 24 de junio

El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió las terribles consecuencias de dos terremotos que han provocado, hasta la fecha, casi 2.000 víctimas mortales, numerosos desaparecidos, miles de heridos y gravísimos daños materiales en distintas zonas del país.

En estos momentos de dolor, incertidumbre y angustia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere trasladar, en nombre de todos los madrileños, sus condolencias más sinceras a las familias de las víctimas y desaparecidos, su cercanía a los heridos y todo su apoyo al conjunto del pueblo venezolano.

Madrid siente como propio el sufrimiento de Venezuela. Nos unen la historia, la lengua, la cultura y una fraternidad profunda que se ha mantenido viva durante generaciones.

España y Venezuela comparten vínculos humanos y afectivos que ninguna distancia puede romper, y la Comunidad de Madrid es hoy también el hogar de más de 200.000 venezolanos que contribuyen cada día al progreso de nuestra región.

Por este motivo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere hacer pública la siguiente Declaración Institucional:

1.° Manifestamos nuestro profundo pesar por las víctimas mortales de los terremotos sufridos en Venezuela el pasado 24 de junio, trasladamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos, y expresamos nuestro deseo de pronta recuperación para todos los heridos.

2.° Mostramos nuestra cercanía y solidaridad con el pueblo venezolano, con las personas

que permanecen en las zonas afectadas, con quienes buscan todavía a sus familiares y 1con todos los venezolanos residentes en la Comunidad de Madrid, cuyo dolor, preocupación y esperanza compartimos en estos momentos tan difíciles.

3.º Venezuela sabe que siempre podrá contar con la Comunidad de Madrid, una región abierta, hospitalaria y solidaria, que nunca permanece indiferente ante el sufrimiento de quienes necesitan ayuda. Por ello, el Gobierno regional pone a disposición de Venezuela todos los recursos y medios que estén a su alcance, así como servicios como el de atención psicológica.

En este sentido, reconocemos y agradecemos la labor de los 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que partieron el día 26 de junio hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención a las víctimas. Su entrega refleja la vocación solidaria y de servicio de nuestra región.

4.° Por último, la Comunidad de Madrid quiere enviar un mensaje de aliento, cariño y esperanza a todos los venezolanos: no están solos. Madrid está con Venezuela, con sus familias, con sus víctimas y con todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de esta tragedia. Siempre contarán con nuestra ayuda, nuestra cercanía y nuestra solidaridad”.

En Madrid, a 1 de julio de 2026.