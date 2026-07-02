Los mensajes que desnudan al ‘gran desconocido’ Ábalos y dejan como ‘la chata’ a Sánchez

En el mundo de la política, la memoria es tan efímera como un simple pantallazo.

Los whatsapps inéditos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han transformado la versión oficial del presidente acerca de su exministro en un nuevo desafío dentro de la ya candente crisis de corrupción del PSOE.

Y ‘OkDiario’ saca este 2 de julio de 2026 una nueva hornada.

Mientras en diversas entrevistas el presidente sostenía que «Ábalos era un gran desconocido desde el punto de vista personal», los mensajes que han salido a la luz pintan un panorama totalmente distinto: un trato afectuoso, constantes agradecimientos y elogios que van desde «eres de lo mejor que tiene el Gobierno» hasta «gracias por tu lealtad y brillantez». Ábalos no se presenta como un mero figurante distante, sino como una figura clave en el círculo más cercano del presidente.

En uno de esos intercambios, el presidente subraya: «Tienes intervenciones brillantes», refiriéndose a las réplicas de Ábalos en el Congreso el 29 de septiembre de 2023, justo 24 horas después de informarle personalmente que la Guardia Civil estaba indagando sobre Koldo García. Aquí, la línea entre amistad política, información delicada y gestión institucional se torna muy difusa.

El aviso sobre Koldo y el halago en 24 horas

La cronología resulta devastadora desde una perspectiva política:

28 de septiembre de 2023: reunión en La Moncloa . Sánchez comunica a Ábalos que la UCO está investigando a Koldo García, su antiguo colaborador y hombre de confianza en el Ministerio de Transportes.

. Sánchez comunica a Ábalos que la está investigando a Koldo García, su antiguo colaborador y hombre de confianza en el Ministerio de Transportes. 29 de septiembre de 2023: tras la intervención de Ábalos en el Congreso, Sánchez le envía un mensaje: «Tienes intervenciones brillantes», seguido por más alabanzas sobre su papel y lealtad.

Este encadenamiento entre un chivatazo sobre una investigación policial y un mensaje de apoyo político abre varias fisuras:

Compromete la imagen neutral que debería tener Moncloa respecto a las actuaciones de la UCO.

Refuerza la idea de que los escándalos relacionados con Koldo se gestionaron primero como una cuestión de protección política, antes que como una depuración interna.

Resulta complicado sostener que Ábalos era un «gran desconocido» cuando se le comparte información tan sensible acerca del entorno del presidente.

La situación se alinea con críticas cada vez más frecuentes que sostienen que el caso Koldo no es un incidente aislado, sino parte integrante de una corrupción sistémica, donde las instituciones se someten a los dictados del poder político.

Pelea a brazo partido por un titular en ‘El País’

Uno de los intercambios de mensajes fue a raíz de una entrevista concedida a ‘El País’ en un momento delicado para el presidente porque estaba pactando los presupuestos con EH Bildu y estaba recibiendo críticas dentro y fuera del PSOE.

Ábalos no dudó en salir a dar la cara y defender lo que estaba haciendo Pedro Sánchez en una entrevista en la que apoyaba los pactos con Bildu.

El entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE forzó la máquina para lograr un titular favorable y así le informó a Sánchez el 14 de noviembre de 2020 a las 11:06 horas:

Esto saldrá mañana. Nos lo han pasado confidencialmente.

El presidente respondió 40 minutos después:

Creo que te queda muy bien, ministro. Eres de lo mejor que tiene el Gobierno. Enhorabuena. Gracias por tu lealtad y brillantez.

Cerca de las diez de la noche, Ábalos volvió a escribir al presidente que estaba haciendo sugerencias sobre cómo publicar la entrevista.

Estamos peleándonos por el titular. Nos lo ha filtrado José Marcos, pero Cue se resiste.

Al final Ábalos logró su propósito:

Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. Conseguido titular matizado.

Pedro Sánchez remachó: