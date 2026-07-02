La Moncloa en modo pánico: Hernando en la mira y Julito considerando la vía Aldama

En una semana donde Pedro Sánchez eligió retirarse a meditar después de su famosa carta a la ciudadanía, la política española no se detuvo; más bien, entró en un estado de alerta civil. Mientras el presidente buscaba un respiro, en Ferraz se desarrollaba una reunión crucial que ha pasado a ser el núcleo de una investigación candente: el ‘caso Leire’.

En ese encuentro del 26 de abril de 2024 participaron Santos Cerdán, su mano derecha Juanfran Serrano, el encargado de comunicación Ion Antolín, la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y, lo que resulta incómodo para La Moncloa, Antonio Hernando, quien entonces ocupaba el cargo de director adjunto del Gabinete de la Presidencia. Esta presencia ha llevado al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones a ser objeto de interés para la Unidad Central Operativa (UCO).

Según las informaciones divulgadas, en los alrededores del Gobierno ya consideran probable que la UCO solicite al juez imputar a Hernando en el ‘caso Leire’, aunque esperan que el magistrado no dirija su mirada hacia las esferas más altas del poder.

El ‘caso Leire’: la fontanera y las supuestas maniobras oscuras

El sumario pinta un cuadro digno de una novela negra política:

Leire Díez , conocida como la fontanera del PSOE, habría orquestado un plan para detener causas judiciales que afectaban tanto al partido como al entorno presidencial.

, conocida como la fontanera del PSOE, habría orquestado un plan para detener causas judiciales que afectaban tanto al partido como al entorno presidencial. La UCO investiga posibles presiones ejercidas sobre fiscales, jueces y propios miembros de la Guardia Civil.

Se han registrado hasta 39 reuniones en Ferraz entre abril de 2024 y mayo de 2025, siendo 22 de ellas con Cerdán, quien era secretario de Organización en ese momento.

El juez Santiago Pedraz ha ordenado registros en las oficinas del PSOE y ha descubierto pagos por valor de 188.000 euros a la red vinculada a Leire mediante facturas consideradas fraudulentas. La acusación menciona una estructura paralela que habría utilizado “relaciones y capacidad de influencia” para obtener contratos y rescates públicos.

En este escenario, el papel de Hernando resulta especialmente delicado: su nombre no forma parte del aparato tradicional del partido, sino que está ligado a la maquinaria que opera directamente alrededor del presidente. Detrás de él siempre aparece la figura de Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública.

Hernando, conexión con las cloacas y dilemas familiares

Las preocupaciones en La Moncloa no se limitan únicamente a lo que Hernando realizó durante aquella reunión en Ferraz. Lo que realmente inquieta es con quién sigue colaborando. Tras abandonar el Gabinete presidencial, se trasladó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, nuevamente bajo las órdenes de López.

La oposición ha señalado a Hernando como:

“ Vínculo entre La Moncloa y el ‘comando cloacas’ del PSOE ” durante la comisión investigadora sobre el caso Koldo en el Senado.

” durante la comisión investigadora sobre el en el Senado. Mano derecha del jefe del Gabinete presidencial cuando, según el auto judicial emitido por Pedraz, se inició la supuesta estructura dedicada a maniobras sucias.

En sede judicial, Hernando admitió haber asistido a una reunión con Leire Díez y Santos Cerdán durante los días previos al retiro del presidente. Su versión sobre quién le convocó chocó frontalmente con la declaración de Cerdán, generando un cisma entre dos figuras clave dentro del sanchismo.

Oficialmente, La Moncloa sostiene que Hernando no está implicado en ninguna causa abierta. Sin embargo, extraoficialmente acepta que la UCO “irá tras él” y se aferra a la esperanza de que el juez no amplíe sus pesquisas hasta los niveles más altos del poder.

Julito y el atractivo de “hacerse un Aldama”

Mientras los reflectores se centran sobre Hernando, otro personaje genera inquietud entre los antiguos seguidores de Zapatero: Julio Martínez, conocido como Julito, empresario cercano al expresidente y señalado como su testaferro en negocios controvertidos.

Según diversas fuentes, Martínez estaría considerando colaborar con las autoridades judiciales en relación al llamado ‘caso Plus Ultra’, impulsado por su nueva defensa legal y por presiones familiares. El modelo que podría servirle como ejemplo tiene un nombre: Víctor de Aldama, empresario implicado en el ‘caso mascarillas’ quien logró evadir prisión gracias a su cooperación con el Supremo.

La expresión conocida como la “vía Aldama” se ha vuelto habitual para describir esta estrategia adoptada por imputados que deciden ofrecer información a cambio de reducir sus penas. El mensaje dejado por Aldama –“en este país colaborar sirve”– ha sido interpretado como una invitación clara para que otros sigan sus pasos.

En este contexto, parece que Julito se ha refugiado en Alicante junto a su familia; no solo para escapar del escrutinio mediático sino también para ponderar hasta dónde está dispuesto a llegar con su colaboración. Su eventual “canto” podría repercutir directamente sobre el entorno de Zapatero y afectar también al tejido político y empresarial que apoya al sanchismo.

Una bomba de relojería llamada Leire… todo apunta hacia Sánchez

El hilo conductor entre estas piezas —Leire, Hernando, Cerdán, Óscar López, Julito y Aldama— es un nombre recurrente que ya aparece mencionado tanto en autos judiciales como en comisiones investigadoras: Pedro Sánchez.

Algunos factores preocupan profundamente dentro del núcleo duro del poder:

La UCO menciona operaciones destinadas a proteger causas judiciales que afectan al partido y al entorno presidencial .

. El PP señala a Hernando como una especie de nexo entre La Moncloa y esa supuesta estructura clandestina.

El juez Pedraz investiga pagos y maniobras realizadas mientras Sánchez vivía su crisis política personal y reflexionaba sobre su futuro; esto añade un significado simbólico innegable.

Dentro del PSOE hay una creciente sensación: el ‘caso Leire’ ya actúa como una auténtica bomba de relojería. Cada nueva declaración suma nombres cada vez más cercanos al núcleo gubernamental. La posibilidad realista de que la UCO formalice una solicitud para imputar a Hernando abre un escenario donde esta situación deje atrás ser solo un problema interno del aparato para convertirse en un desafío directo para el propio presidente.

La paradoja política radica en que mientras La Moncloa intenta contener los daños e desvincularse del jefe del Ejecutivo, las estrategias individuales —la vía Aldama elegida por Julito, las contradicciones entre Hernando y Cerdán o la figura desbordante de Leire Díez— dependen cada vez más sobre cuánto estén dispuestos estos actores secundarios a revelar acerca lo que sabían realmente o sobre quiénes estaban protegiendo; especialmente sobre hasta dónde llegaba esa cadena jerárquica.

Como suele suceder ante crisis políticas mayúsculas, ya no es solo cuestión de quién hizo qué; también importa quién estará dispuesto a hablar primero, cuánto afinará su relato… y hacia quién dirigirá esa última estrofa.