Moreno asegura la Presidencia tras un giro de última hora y sella una alianza clave con Vox

La investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha quedado resuelta este jueves tras un acuerdo in extremis con Vox, que ha resultado determinante para garantizar la mayoría parlamentaria. El candidato del Partido Popular ha logrado revalidar el cargo gracias al respaldo de la formación liderada por Manuel Gavira, en una votación que ha concluido con 68 apoyos frente a 41 rechazos.

El entendimiento entre ambas fuerzas políticas, cerrado apenas horas antes del pleno, pone fin a varios días de negociaciones marcadas por discrepancias en cuestiones clave. La aceleración de los contactos en el tramo final permitió desbloquear la situación y asegurar la estabilidad necesaria para formar gobierno.

Con este resultado, Moreno inicia su tercer mandato al frente del Ejecutivo andaluz en un escenario político distinto, en el que Vox pasa a desempeñar un papel central como socio preferente. La nueva etapa se sustentará en un acuerdo programático amplio y en una estructura de gobierno compartida.

Uno de los elementos más significativos del pacto es la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico con rango de vicepresidencia. Manuel Gavira asumirá responsabilidades en áreas como Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, además de competencias vinculadas a inmigración y despoblación. El acuerdo también incluye la cesión de un senador por designación autonómica.

El documento firmado incorpora compromisos en múltiples ámbitos, entre ellos fiscalidad, vivienda, sanidad, educación y política migratoria. Entre las medidas destacadas figuran la construcción de vivienda protegida, la reducción de cargas impositivas, cambios en políticas de inmigración y la creación de mecanismos para controlar el fraude en prestaciones y padrón.

El desbloqueo del acuerdo ha supuesto un cambio respecto a las posiciones mantenidas días atrás, cuando Vox rechazó apoyar la investidura sin garantías concretas. La exigencia de entrar en el Gobierno y asegurar el cumplimiento de los compromisos fue clave para cerrar el pacto definitivo.

Superado el trámite parlamentario, el siguiente paso será la toma de posesión del presidente, prevista para este domingo. Posteriormente, se dará a conocer la composición completa del nuevo Consejo de Gobierno, que marcará el inicio de la legislatura.