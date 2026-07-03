Aragón se posiciona ante la regularización masiva y solicita frenar el proceso hasta escuchar a Europa

El Gobierno de Aragón ha decidido intensificar su lucha institucional en torno a la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por La Moncloa. La vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, ha solicitado que se suspenda cautelarmente toda la tramitación administrativa asociada al proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su veredicto sobre su conformidad con el derecho comunitario.

Este no es un acto aislado. Aragón actúa en sintonía con la Comunidad Valenciana, también gobernada por el PP, que ha impugnado el real decreto y respalda la estrategia de elevar este conflicto a Luxemburgo para que determine si España puede proceder por su cuenta con una regularización masiva que afecte directamente al espacio Schengen y al recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El decreto polémico: qué se busca regularizar

El real decreto del Ejecutivo central tiene como finalidad la regularización de aproximadamente medio millón de migrantes en situación irregular que se encontraban en España antes del 1 de enero y que cumplen ciertas condiciones de residencia. El objetivo declarado es integrarlos completamente en el sistema:

Permiso de residencia y trabajo

Cotización a la Seguridad Social

Pago de impuestos y acceso ordenado a servicios públicos

Derechos y obligaciones comparables a otros residentes

La respuesta ante esta medida ha sido contundente en las comunidades: solo en Aragón se han presentado ya 33.865 solicitudes dentro del proceso extraordinario, según datos del Ministerio de Inclusión. Este volumen ayuda a entender parte del nerviosismo político: cada expediente supone una carga adicional para servicios como sanidad, educación o servicios sociales, en un contexto autonómico que demanda más financiación.

El argumento jurídico: del Supremo al TJUE

El eje del movimiento aragonés radica en un cambio por parte del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo está considerando plantear una cuestión prejudicial al TJUE para esclarecer si el decreto español infringe el derecho comunitario, especialmente el Pacto de Migración y Asilo de 2024.

El Supremo enfatiza que:

La regularización es una norma menor frente al marco Schengen

Las normas sobre entrada y estancia de extranjeros deben ser asumidas coordinadamente por la UE

Si existe conflicto con el derecho comunitario, la norma española podría ser suspendida parcial o totalmente

En este marco, el Gobierno aragonés ha solicitado que se detenga la tramitación administrativa de la regularización en su comunidad hasta que Luxemburgo se pronuncie, alineando así su postura con aquella crítica que ya sostenía al recurrir el decreto “para proteger los servicios públicos”.

Una crónica institucional sobre este paso puede consultarse en la comunicación oficial del Ejecutivo aragonés acerca de la solicitud de suspensión cautelar del proceso administrativo relacionado con la regularización extraordinaria de inmigrantes hasta que se pronuncie el TJUE, donde se exponen los motivos y alcance del requerimiento.

Dimensión política: PP contra la estrategia migratoria de Sánchez

La decisión aragonesa forma parte de una ofensiva política más amplia:

Gobiernos autonómicos del PP , como Aragón y Comunidad Valenciana, han impugnado el decreto y piden frenar su implementación.

, como Aragón y Comunidad Valenciana, han impugnado el decreto y piden frenar su implementación. El propio PP presiona al Supremo para que suspenda el proceso mientras se resuelven las dudas europeas.

Desde el Gobierno central se defiende esta regularización como un medio ordenado para integrar a los inmigrantes, alineándose con los estándares europeos y facilitando así el control frente a situaciones irregulares.

El choque presenta varias interpretaciones:

Competencial , respecto a hasta dónde puede llegar una comunidad autónoma en la gestión de un decreto estatal.

, respecto a hasta dónde puede llegar una comunidad autónoma en la gestión de un decreto estatal. Presupuestaria , por las repercusiones en servicios financiados mayormente con fondos autonómicos.

, por las repercusiones en servicios financiados mayormente con fondos autonómicos. Ideológica, enfrentando dos modelos distintos ante la inmigración: una regularización masiva rápida versus un enfoque más prudente y escalonado.

Lo que está en juego y lo que puede venir

A corto plazo, la solicitud aragonesa podría generar:

Retrasos y desajustes en los plazos entre comunidades.

Inseguridad jurídica para quienes solicitan, ya que sus expedientes dependen del calendario europeo.

Un aumento en la presión política sobre el Supremo, ahora convertido en árbitro entre autonomías y Gobierno.

A medio plazo, lo que decida el TJUE marcará un precedente significativo:

Si respalda el decreto, fortalecerá la capacidad del Estado para llevar a cabo regularizaciones extraordinarias dentro del marco europeo.

Si encuentra conflicto con el Pacto de Migración y Asilo, obligará a replantear todo el diseño político migratorio español y su coordinación con Bruselas.

Mientras tanto, Aragón mantiene firme su postura: ralentizar el proceso hasta recibir decisiones desde Europa, aunque eso implique transformar cada expediente de regularización en una pequeña partida estratégica entre Zaragoza, Madrid y Luxemburgo.