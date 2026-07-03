Las claves del acuerdo de PP y VOX en Andalucía: Prioridad nacional, menos impuestos y tampoco MENAS a granel

No hay más que contemplar cómo la izquierda y sus terminales mediáticas echan espuma por la boca al conocer el acuerdo alcanzado entre Juanma Moreno y Manuel Gavira, para concluir que PP y VOX han acertado de lleno.

La política andaluza ha vuelto a demostrar que un acuerdo autonómico puede convertirse en un espejo de la situación nacional. Y esta vez, con una enseñanza añadida: mientras en Madrid la legislatura vive atascada entre bloqueos y reproches, Juanma Moreno y Manuel Gavira han hecho lo que se espera de dos políticos serios. Sentarse, negociar y firmar.

El resultado es un pacto de gobierno de 150 medidas que combina recortes fiscales, reducción del gasto y posiciones firmes en inmigración, vivienda y medio ambiente. VOX entra en la Junta con una representación institucional de peso. Y Andalucía, de Almería a Huelva, estrena una etapa que muchos leerán como una lección de sentido común: la de anteponer la gestión al ruido.

Un acuerdo trabajado, no un apaño de última hora

El documento no es fruto de la improvisación ni se ha cocinado en la penumbra de un despacho. Según informa El Debate, el acuerdo incluye propuestas de «prioridad nacional», apoyo a la natalidad y oposición a la llegada de más menores migrantes no acompañados. También recoge reformas en fiscalidad, sanidad, educación, agricultura y administración local.

El núcleo del pacto, tal y como lo describe el medio, se resume en una idea muy clara: bajar impuestos y dar más margen político a un Gobierno que quiere ser visto como gestor antes que como laboratorio ideológico. Ahí está, precisamente, la primera dosis de sentido común: menos doctrina y más administración.

Una fórmula que ya funciona en otros territorios

El reparto de poder interno importa, porque no hablamos de un simple apoyo externo. VOX consigue una vicepresidencia y una consejería con competencias en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, además de representación en el Parlamento andaluz y un senador autonómico.

Esto convierte el pacto en una coalición real. Y el mensaje viaja mucho más allá de Despeñaperros: el PP asume que, para gobernar con holgura en varios territorios, necesita acuerdos programáticos con VOX, no apaños puntuales.

La estructura recuerda a los pactos ya vistos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con similitudes en materia fiscal, migratoria y de gasto. Y esa continuidad no es un detalle menor: en política, repetir una fórmula suele significar que funciona. Las matemáticas parlamentarias tienen menos poesía que los discursos, pero son bastante más eficaces. Moreno y Gavira, sencillamente, han hecho las cuentas.

Menos impuestos y una administración más ágil

Los primeros apartados del pacto van directos al bolsillo. El documento contempla rebajas en el IRPF, nuevas deducciones por nacimiento o adopción y cambios en sucesiones y donaciones, con un argumento central: aliviar la carga de familias y autónomos. También promete reducir la carga regulatoria y revisar varios tributos ambientales.

En paralelo, se apuesta por una administración con menos burocracia, más suelo disponible para vivienda y más espacio para la actividad económica. La vivienda, de hecho, emerge como tema central: el principio de prioridad nacional se aplicará también al acceso a viviendas protegidas y al alquiler social.

Inmigración: el capítulo que más ampollas levanta

El apartado migratorio es, sin discusión, el más polémico. El texto rechaza la llegada de «más menores extranjeros no acompañados», exige auditorías del gasto en inmigración, propone eliminar subvenciones a entidades que promuevan la inmigración irregular e incluye pruebas de verificación de edad en casos dudosos.

VOX presenta estas medidas como defensa del orden público y protección de los recursos del Estado. Desde la izquierda, en cambio, se interpretan como una rendición del PP ante las exigencias de la derecha radical.

La batalla también es simbólica. María Jesús Montero ya había expresado su preocupación por una Andalucía demasiado dependiente de VOX, y la oposición acusa a Moreno de abandonar su perfil moderado. Pero con el paso del tiempo gana terreno otro argumento: el PP ha optado por un pacto coherente con lo ya ensayado en otras regiones, un eslabón más de una cadena de acuerdos territoriales con implicaciones estatales.

La izquierda protesta… tarde

La reacción del bloque progresista ha sido la esperada: condenar el pacto, alertar del ascenso de VOX y lamentar que el PP haya desdibujado su antiguo relato de centro.

El problema es el desfase temporal de la queja. Este acuerdo era la consecuencia lógica del tablero desde que el PP perdió su mayoría absoluta y la izquierda decidió no facilitar la investidura. Quien no se sienta a la mesa difícilmente puede quejarse del menú. Y ahí, de nuevo, asoma la lección de sentido común de Moreno y Gavira: ellos sí se sentaron.

Los detalles que conviene no perder de vista

El pacto va más allá del reparto de sillones. Incluye una cláusula de lealtad institucional para garantizar que las votaciones clave vayan alineadas, sin sustos de última hora.

VOX logra una posición sin precedentes en el Palacio de San Telmo, con repercusiones que se notarán en todo el país. Y hay una concesión simbólica de peso: el rechazo explícito a ampliar las zonas de bajas emisiones con fondos propios.

Andalucía vuelve a ejercer así de laboratorio político de España: el lugar donde los partidos ensayan las estrategias que luego, desde Madrid, todos observan con lupa.

Y de momento, la primera conclusión del experimento es sencilla: cuando dos dirigentes deciden entenderse en lugar de bloquearse, los gobiernos salen adelante. Una lección de sentido común que, vista la parálisis nacional, no es poca cosa.