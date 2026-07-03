El nudo judicial se va cerrando en torno al pescuezo del corrupto Pedro Sánchez

Ejerce de chulo, fiel a su estilo, pero la procesión va por dentro.

Y seguro que, a estas alturas, ni al marido de Begoña ni a sus cómplices más cercanos, les cabe ya un cacahuete a martillazos por ese sitio donde nunca da el sol.

La política española se ha convertido en un complejo entramado judicial. Pedro Sánchez y la dirección del PSOE se ven rodeados por múltiples causas penales que, aunque no les alcanzan de lleno, van acotando su margen de maniobra semana tras semana.

Aquella imagen del «muro» que el presidente invocó en su investidura cobra ahora un significado inquietante: ese muro es el aforamiento. Y detrás de él se acumula una presión judicial sin precedentes.

Tres nombres propios en la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional hay tres magistrados que se han convertido en protagonistas involuntarios de la agenda pública y en blanco del sanchismo: José Luis Calama, Santiago Pedraz e Ismael Moreno.

Ninguno de ellos puede encausar al presidente ni a los ministros y altos cargos aforados. Pero sus investigaciones sobre distintas tramas de corrupción van sumando piezas que, juntas, dibujan un patrón político difícil de ignorar.

Calama instruye, entre otros, el asunto Plus Ultra, donde se cuestionan decisiones del Gobierno sobre rescates empresariales. Pedraz lleva la trama Leire Díez y la llamada «cloaca del PSOE», donde asoman altos cargos orgánicos y económicos del partido. Y Moreno dirige una investigación paralela sobre una posible caja B del PSOE, centrada en la financiación interna de la formación con sede en Ferraz.

Estos tres sumarios son solo parte de un mosaico mayor: al entorno de La Moncloa se le atribuyen 16 procedimientos con conexiones directas o indirectas con el Gobierno y la estructura socialista. Sobre la mesa, delitos como malversación, prevaricación, fraude, falsedad y posibles infracciones contra la Administración de Justicia.

La clave del asunto está en la arquitectura legal: los aforados —Sánchez, ministros, algunos diputados y dirigentes— solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional camina así al filo de la raya: identifica hechos, personas y decisiones, pero se frena justo antes de llegar al núcleo aforado.

Una carcoma que se extiende por las instituciones

Lo que en su día pudo parecer una colección de escándalos sueltos ha ido tomando la forma, según muchos observadores, de una auténtica carcoma institucional.

Los últimos autos apuntan a la presidenta de la SEPI y a otros responsables de organismos estatales, presuntamente implicados en amaños millonarios vinculados a la trama Leire Díez. En el sector tecnológico público, varias investigaciones ponen la lupa sobre Red.es y el posible uso indebido de fondos públicos y europeos en contratos y adjudicaciones.

El cerco alcanza incluso a los cuerpos de seguridad: la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO Manuel Llamas están siendo investigados por presunta prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia.

Y en la propia casa socialista, las finanzas de Ferraz están bajo escrutinio. Se indaga la posible existencia de una caja paralela y el papel de figuras como Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana María Fuentes, ya imputados precisamente porque no gozan de aforamiento.

La acumulación ha dado munición a la oposición. Alberto Núñez Feijóo llegó a afirmar que el sanchismo tiene «los mismos imputados que diputados» y que estamos ante el presidente «con más sospechas de corrupción de nuestra historia». Más allá de la brocha gorda del discurso político, las cifras que se manejan impresionan: decenas de imputados, más de quince juzgados implicados y peticiones penales que, sumadas, rozan los 1.900 años.

La estrategia de La Moncloa: minimizar y aguantar el chaparrón

Frente a este panorama, Sánchez ha elegido una táctica defensiva clara: quitar hierro. Reconoce «un solo caso» relacionado con su Gobierno y despacha buena parte de las investigaciones como ataques políticos o mediáticos.

Los autos judiciales, sin embargo, describen otra película: estructuras organizadas con participación necesaria de cargos públicos, en una dinámica que va desde las empresas estatales hasta los despachos policiales.

El presidente se ampara en las ventajas del aforamiento y en una lectura estricta de la presunción de inocencia. Y ahí está el quid: en lo penal, nadie es culpable hasta sentencia firme. Pero en política rige otra lógica, y un alto cargo no puede vivir indefinidamente bajo sospecha sin que la credibilidad institucional pague la factura.

Los jueces, conscientes del terreno que pisan, actúan «con pies de plomo»: saben que cualquier exceso puede tumbar los procesos y alimentar el relato de la persecución. Pero la paradoja es evidente: aunque la Justicia avanza despacio, el desgaste político es inmediato. Cada nuevo auto son minutos de televisión, interpelaciones en el Congreso y un pellizco más a la autoridad moral para gobernar.

Hay, además, un principio democrático no escrito que pesa como una losa: la presunción de inocencia blinda al ciudadano de a pie, pero al gobernante formalmente investigado se le pide apartarse para preservar la reputación del Estado.

El «one» de los mensajes: un cerco que roza sin tocar

El caso de la «cloaca del PSOE» ilustra la situación como ningún otro. En documentos y mensajes relacionados con Leire Díez aparecen referencias al «one» o a «P.S.», que los investigadores vinculan al presidente del Gobierno.

Y sin embargo, ni Pedraz ni sus colegas han dado el paso de citarlo, ni siquiera como testigo. Saben que cualquier movimiento contra él debe tramitarse por el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, las pesquisas siguen cercando a su círculo. En las resoluciones judiciales aparecen nombres como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres o Francina Armengol, todos protegidos por su condición de aforados. Y se investiga si existió una trama organizada alrededor del poder para manipular contratos, fondos y decisiones administrativas en beneficio de redes político-empresariales.

España navega así entre dos aguas: un presidente formalmente blindado, pero rodeado de autos e imputaciones que componen un paisaje cada vez más incómodo.

Un nudo que no deja de tensarse

Los recuentos parlamentarios hablan ya de cifras cercanas a los tres dígitos en imputaciones dentro del sanchismo, entre empresarios, directivos públicos y miembros orgánicos del PSOE. Al menos 16 sumarios conectan directamente con Moncloa o Ferraz, del caso Koldo a las cloacas del partido.

Se ha llegado a sugerir incluso la posible imputación del PSOE como persona jurídica por organización criminal, una figura reservada tradicionalmente a tramas empresariales o mafiosas.

Y en las hemerotecas, mientras tanto, reaparecen viejas declaraciones del propio Sánchez exigiendo dimisiones fulminantes ante simples sospechas. Palabras de ayer que hoy chocan de frente con la resistencia numantina de La Moncloa.

El nudo judicial se cierra despacio, pero con firmeza. El aforamiento sigue siendo el último gran obstáculo legal. Pero la pregunta que flota en el ambiente ya no es solo jurídica, sino profundamente política: ¿cuánto tiempo puede gobernar un presidente cuya agenda la marcan, día a día, los magistrados de la Audiencia Nacional?