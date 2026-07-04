El caradura Zapatero trincó 47.000 € de unos premios montados por la Alianza de Civilizaciones de su compinche Moratinos

Un miserable.

Hubo un tiempo en que José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del diálogo, el hombre de la ética pública y la Alianza de Civilizaciones.

Hoy, esa imagen contrasta con otra bastante menos amable: la de un expresidente convertido en una máquina de generar ingresos, con transferencias que van desde Emiratos Árabes hasta consultoras investigadas por tráfico de influencias.

La brecha entre el discurso de la paz y la realidad de sus cuentas bancarias ya no es una anécdota. Es un asunto político de primer orden. Y lo que dibujan los informes policiales es, sobre todo, un apetito económico sin aparentes límites ni reparos: da igual el origen del dinero, el régimen que pague o el conflicto de interés que se cruce por el camino.

Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el entorno del expresidente habría acumulado entre 2,6 y más de 4 millones de euros entre 2020 y 2025, de acuerdo con los distintos informes del caso que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Y en ese entramado destaca una pieza singular: una transferencia de 47.120 euros llegada desde Emiratos, vinculada a unos premios asociados a la Alianza de Civilizaciones. El antiguo proyecto estrella del zapaterismo, reconvertido ahora en pieza clave del rompecabezas judicial.

La transferencia de Emiratos: cobrar de un premio que apoya tu propia criatura

En 2025, Zapatero ingresó 47.120,27 euros —unos 200.000 dirhams— por ejercer de jurado del Zayed Award for Human Fraternity, un galardón patrocinado por Emiratos Árabes Unidos que busca proyectar hacia Occidente una imagen de apertura y respeto a los derechos humanos.

El premio cuenta con el respaldo de la Alianza de Civilizaciones, la iniciativa que él mismo impulsó desde el Gobierno y que hoy funciona como organismo internacional de diálogo intercultural. Una Alianza que se financia con fondos públicos de Moncloa y que dirige su antiguo ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

El circuito, según fuentes del caso citadas en medios, se cierra de forma redonda. Un premio respaldado por Emiratos busca prestigio en Europa. La Alianza, pagada con dinero público español, apadrina el galardón. Y un expresidente con capital simbólico «progresista» presta su nombre como jurado… y cobra por ello.

El problema no es tanto la cifra —47.000 euros no escandalizan en el circuito de las conferencias internacionales— como la falta de escrúpulos del montaje: financiación pública española, relaciones con regímenes autoritarios y beneficio privado del exmandatario, todo en el mismo paquete. La frontera entre agenda oficial y negocio personal es, precisamente, uno de los ejes de la investigación.

El mapa de la UDEF: 174 transferencias y un apetito insaciable

Los informes de la UDEF retratan a Zapatero como figura central de una supuesta red de tráfico de influencias, articulada en torno a consultoras y empresas de servicios, algunas conectadas con el rescate de Plus Ultra y otras con capital chino.

Las cifras hablan por sí solas. Entre 2020 y 2025, los investigadores identifican 2,6 millones de euros en 174 transferencias a título personal del expresidente. Si se amplía el foco a su entorno familiar, la cantidad escala hasta los 4,079 millones, según otro informe.

¿Y de dónde llegaba el dinero? De todas partes, sin hacer ascos a nada. De consultoras como Análisis Relevante, considerada el núcleo del caso Plus Ultra. De firmas como Kreab Iberia, Thinking Heads y el laboratorio ideológico Gate Center, que desembolsaron cientos de miles de euros por conferencias, asesoramientos y reflexiones geopolíticas. Y de empresas chinas como Chinalink Asia Holdings o Yuewee International Trade, que habrían pagado por servicios de mediación y análisis.

La tesis policial no deja lugar a medias tintas: Zapatero es quien «dirige la trama organizada», con el empresario Julio Martínez Martínez como «lugarteniente», canalizando fondos a través de un entramado societario con conexiones offshore. Detrás del disfraz de consultor y conferenciante, sostiene la UDEF, se esconde una red que explota el acceso del exmandatario a los despachos para lograr decisiones favorables.

Joyas, Plus Ultra y un relato que hace agua

La voracidad que describen los investigadores no se limita a las transferencias. En la pieza del rescate de Plus Ultra, el juez Calama ha abierto causas separadas por presunto fraude fiscal y contrabando tras aflorar en el entorno del expresidente un lote de joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Oro, diamantes y versiones que cambian con cada declaración: la procedencia de esas joyas ha añadido al caso un matiz casi novelesco. Nadie parece capaz de explicar, con una historia coherente, de dónde salió semejante tesoro.

En paralelo, Zapatero afronta acusaciones por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias en el caso principal: los 53 millones de dinero público concedidos para rescatar la aerolínea en plena pandemia. El instructor aprecia indicios claros de una estructura organizada para influir en favor de intereses empresariales.

La defensa pública del expresidente tampoco ayuda. Sus portavoces y asesores de comunicación han convertido cada rueda de prensa en un pequeño espectáculo caótico: declaraciones descoordinadas, rectificaciones constantes y argumentos que mutan sobre la marcha. Frente a un juez que maneja más de mil folios, el relato político se deshilacha por momentos.

Del chavismo a Bolivia: cobrar donde haga falta

El expediente económico del zapaterismo tampoco se detiene en las fronteras españolas. Durante años, Zapatero fue interlocutor privilegiado del chavismo: primero con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro, mediando en diálogos enrevesados y elecciones muy cuestionadas.

Esa cercanía con regímenes autoritarios se entrelaza ahora con investigaciones sobre empresas del sector petrolero venezolano, cuestiones relativas a la financiación del PSOE e iniciativas internacionales donde aparece lo que algunos llaman el «Grupo Zapatero».

La UDEF también examina posibles cobros por mediaciones ante otros gobiernos latinoamericanos. Entre los datos difundidos destaca un pago cercano a los 200.000 euros por mediar ante Bolivia en un litigio valorado en 94 millones, además de otras operaciones donde se mezclan consultoría política, arbitraje e intereses privados.

El patrón se repite: allí donde hay un régimen que necesite un aval, un litigio que engrase o una puerta que abrir, aparece el expresidente con la tarifa preparada. Lo que para unos es «labor mediadora internacional», para otros son, sencillamente, carísimos servicios de influencia.

Dinero, poder e imagen: el precio de un legado

El resultado es un dossier que lo mezcla todo: premios internacionales apadrinados por la Alianza de Civilizaciones, millones movidos a través de consultoras y think tanks, joyas de origen turbio bajo investigación y vínculos con regímenes autoritarios que van del chavismo a Emiratos.

Conviene recordarlo: la Justicia está aún en fase de instrucción y no hay sentencias firmes. Pero el daño político ya es visible. El presidente que hizo bandera de la ética pública aparece hoy rodeado de informes policiales exhaustivos, autos judiciales e ingresos difíciles de explicar en un titular.

El desenlace —absolución o condena— lo dictarán los tribunales. Pero el retrato que emerge de los informes ya deja una pregunta incómoda flotando: ¿en qué momento el hombre del «talante» decidió que todo tenía un precio… y que él estaba dispuesto a cobrarlo?