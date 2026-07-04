El caso Jessica complica la situación de Koldo: la imputación que incomoda a Ábalos y a Pardo de Vera

El juez Ismael Moreno, al frente del Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha tomado una decisión crucial: imputa a Jessica Rodríguez por su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, así como al hermano de Koldo García, Joseba García Izaguirre, por su implicación en esta operativa repleta de enchufes y nóminas sin trabajo real.

El magistrado ha aceptado por completo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y ha convocado a los tres nuevos investigados —Jessica, Joseba y el exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar— para que declaren el próximo 20 de julio en la Audiencia Nacional. Esta fecha se convierte en un nuevo hito importante dentro del caso Koldo, que ya ha dejado una sentencia firme del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y el propio Koldo, con penas de 24 y 19 años de prisión por la trama relacionada con contratos de mascarillas.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos relacionados con la contratación de Jessica en Ineco y Tragsatec podrían constituir:

Malversación de patrimonio público (art. 432.1 del Código Penal)

(art. 432.1 del Código Penal) Tráfico de influencias (art. 428 CP)

La Fiscalía resalta que la expareja del ministro fue la principal beneficiaria del plan, afirmando que “el propósito fundamental del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, aun así, percibir mensualmente las cantidades que le fueran ingresadas”.

Enchufes encadenados: Ineco, Tragsatec y la nómina fantasma

Entre 2019 y 2021, Jessica acumuló dos contratos en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes.

En Ineco : desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021

: desde el hasta el En Tragsatec: desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021

Durante ese tiempo, recibió más de 43.000 euros netos en salarios públicos sin que se registre trabajo efectivo alguno. La sentencia del Supremo que condenó a Ábalos y a Koldo ya dejó claro que el objetivo del entramado era que Jessica apareciera en nómina pero sin realizar tareas reales para las empresas que le pagaban.

La Fiscalía incluso detalla cómo se llevó a cabo esta maniobra:

Primera fase : contratación en Ineco, bajo el Ministerio de Transportes

: contratación en Ineco, bajo el Ministerio de Transportes Segunda fase: rápida recolocación en Tragsatec, apenas dos días después del fin del contrato anterior, para asegurar continuidad en los pagos.

En informes internos de Ineco, Jessica llegó a declarar que trabajaba en tareas administrativas para Joseba García, siguiendo las instrucciones de Koldo sobre cómo responder si alguien preguntaba qué hacía realmente. El problema es que, según el Supremo, lo único que hacía era cobrar sin trabajar.

La investigación se apoya en los relatos judiciales ya establecidos sobre el caso mascarillas, pero ahora extiende esa lógica a los casos de los enchufes en empresas públicas relacionadas con Ábalos. El auto mencionado por Libertad Digital encaja perfectamente con esta línea acusatoria sobre cómo Ismael Moreno imputa a Jessica Rodríguez por su contratación en Ineco y Tragsatec y al hermano de Koldo García.

El hermano de Koldo y las “peripecias” familiares del abalosismo

La imputación contra Joseba García pone en evidencia que el caso Koldo no se limitaba solo a un asesor astuto y un ministro despistado: también la familia tuvo su papel. El hermano de Koldo está bajo sospecha por haber simulado que Jessica trabajaba bajo sus órdenes, proporcionando una cobertura funcional a lo que era un puesto fantasma.

La cadena de nombres vinculados a Ábalos y Koldo —parejas, hermanos, sobrinas políticas— presenta una imagen clara de una red informal donde los favores fluyen como si fuera una comunidad bien avenida más que un ministerio sujeto al control público. Las peripecias vividas por Jessica junto con otras presuntas “sobrinas políticas” dentro del círculo cercano a Ábalos revelan un patrón donde los vínculos personales pesan más que el mérito profesional o la necesidad real del servicio público.

El caso Koldo ya mostró a Joseba envuelto en otro episodio surrealista: su presencia en Ferraz recogiendo sobres con dinero o sus viajes a República Dominicana por encargo del empresario Víctor de Aldama, tal como han señalado informes judiciales anteriores. Ahora, la derivada relacionada con Ineco y Tragsatec coloca nuevamente su figura en el centro de una trama repleta de nóminas diseñadas a medida.

La sombra de Pardo de Vera y la política de los favores

La investigación también plantea incómodas implicaciones para las empresas públicas dedicadas a infraestructuras. La Fiscalía sostiene que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, encargó a Ignacio Zaldívar las gestiones necesarias para lograr la contratación rápida de Jessica en Tragsatec sin necesidad siquiera de entrevista previa, justo al concluir su contrato con Ineco.

Esta mención eleva el caso desde simples enchufes hasta decisiones clave que salpican a lo más alto dentro una gran empresa pública. La actitud cuestionable mostrada por Pardo de Vera respecto al caso Jessica se resume así: utilizar su influencia institucional para colocar al excompañero sentimental del ministro dentro del organigrama administrativo sin función real alguna, con un contrato hecho especialmente para ella y garantía absoluta sobre su continuidad laboral.

Este episodio contribuye aún más a deteriorar la imagen pública sobre cómo se gestionan las empresas estatales donde:

Las presidencias se convierten en herramientas para favorecer intereses políticos

Las estructuras laborales son utilizadas como moneda para saldar compromisos personales

Se difumina peligrosamente la línea entre cargo institucional y servicio partidista

En resumen práctico, el caso Jessica se ha transformado en un espejo incómodo sobre cómo ha operado durante años una parte significativa dentro del aparato administrativo estatal.

Lo que viene y las curiosidades del caso

El próximo 20 de julio promete ser un día lleno tanto desde lo político como desde lo judicial. Ese día tendrán ante el juez:

A Jessica Rodríguez , quien deberá explicar cómo logró cobrar más de 43.000 euros públicos sin dejar rastro alguno sobre trabajo efectivo

, quien deberá explicar cómo logró cobrar más de 43.000 euros públicos sin dejar rastro alguno sobre trabajo efectivo A Joseba García , quien tendrá que justificar cómo compagina ser hermano de Koldo con desempeñar el rol “jefe” sobre una empleada invisible dentro Ineco

, quien tendrá que justificar cómo compagina ser hermano de Koldo con desempeñar el rol “jefe” sobre una empleada invisible dentro Ineco A Ignacio Zaldívar, quien deberá aclarar qué instrucciones recibió —y quién se las dio— para recolocar rápidamente a la expareja del ministro en Tragsatec sin entrevista ni justificación aparente.

El caso deja algunas curiosidades notables:

Que una testigo reconozca ante el Supremo haber cobrado sin trabajar termine imputada precisamente por ese tipo patrón contractual.

Que las nóminas asociadas a una expareja ministerial revelen más sobre el entorno político actual que muchas comisiones parlamentarias.

Que el apellido Ábalos continúe siendo un hilo conductor entre tramas donde no solo es cuestión económica sino también sobre cómo se concibe realmente el poder.

Lo cierto es: el caso Koldo va mucho más allá del asunto mascarillas; además, lo relacionado con Jessica no es simplemente otra historia marcada por celos políticos; es ante todo un recordatorio claro sobre cómo funcionan las nóminas públicas. Y cuando esas nóminas son escrutadas ante un juez, rara vez cuentan historias agradables..