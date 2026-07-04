Feijóo se desprende del complejo Vox mientras el pacto andaluz redefine el tablero de la derecha

El mensaje que emana de la sede de Génova es cada vez más claro: el antiguo debate sobre si pactar o no con Vox ha quedado atrás. El Partido Popular ha comprendido que el electorado ya acepta, sin dramatismos, que ambos partidos gobiernen juntos donde suman mayorías. Feijóo se ha adaptado a la realidad española, donde el votante medio se preocupa más por la inflación, las hipotecas y la sanidad que por las etiquetas ideológicas que la izquierda suele agitar en cada campaña.

La formación liderada por Santiago Abascal ha dejado de ser ese socio “tóxico” del que se prefería mantener distancia. El PP se da cuenta de que los gobiernos autonómicos en coalición funcionan, no generan inestabilidad institucional y que el discurso del miedo ha perdido fuerza frente a una percepción más práctica: si hay estabilidad y reducción de impuestos, el votante valora la gestión por encima de cualquier narrativa.

Este cambio no se ha producido de la noche a la mañana. El PP necesitó años para despojarse del complejo que le hacía sentir incómodo al abordar temas como inmigración, seguridad o memoria histórica sin mirar a la izquierda. Sin embargo, el clima social empujaba hacia esa dirección. Esta transformación responde a una presión ciudadana acumulada, un cierto hastío ante los pactos del PSOE con la ultraizquierda y partidos separatistas, y a una verdad sencilla: el centro-derecha no puede seguir jugando según las reglas impuestas por sus adversarios.

Vox: de caricatura “ultra” a socio con agenda popular

Mientras tanto, Vox ha logrado convertir en reivindicaciones comunes cuestiones que durante años fueron vistas como extremas: prioridad para los nacionales en ayudas públicas, protección del pequeño propietario frente a ocupaciones ilegales, rebajas fiscales en tiempos difíciles y defensa de la natalidad. Su discurso resuena con preocupaciones muy arraigadas en barrios populares y clases medias. No obstante, durante meses, un sector del PP prefirió adoptar el relato de que era “extrema derecha”, mientras la izquierda pactaba sin reparos con la ultraizquierda y con partidos que abiertamente desprecian a España.

Catalogar automáticamente a Vox como una fuerza “ultra” ha demostrado ser más útil para la propaganda que para describir su realidad. Muchas de sus propuestas están presentes en programas de partidos conservadores europeos que gobiernan sin problemas y conectan con demandas relacionadas con orden, seguridad y protección social frente a situaciones precarias o presiones migratorias. El PP ha llegado tarde pero con pragmatismo a la conclusión de que demonizar al socio necesario solo beneficiaba al bloque de izquierdas.

El laboratorio andaluz: un pacto que define el nuevo Frente Popular-derecha

El reciente acuerdo gubernamental en Andalucía entre PP y Vox va más allá de simples cálculos parlamentarios; actúa como un laboratorio para la derecha española y establece las bases para futuros pactos autonómicos e incluso nacionales. Este documento, compuesto por 150 medidas, consolida la entrada de Vox en el Ejecutivo mediante una vicepresidencia y varias carteras clave como Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero lo más importante es que establece una agenda compartida en áreas como impuestos, vivienda, educación y políticas sociales.

Entre los elementos destacados del pacto se encuentran:

Rebajas fiscales por unos 325 millones anuales , lo cual representa cerca de 1.300 millones en alivio fiscal para familias y empresas durante toda la legislatura.

, lo cual representa cerca de en alivio fiscal para familias y empresas durante toda la legislatura. Reducción progresiva del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, pudiendo llegar hasta un punto menos al final del mandato.

para rentas inferiores a 60.000 euros, pudiendo llegar hasta un punto menos al final del mandato. Un paquete robusto de deducciones vinculadas a natalidad y familias numerosas, incrementando las ayudas desde el primer hijo.

Introducción del principio de “prioridad nacional” en ayudas sociales y vivienda protegida, relacionando recursos públicos con arraigo real al territorio.

en ayudas sociales y vivienda protegida, relacionando recursos públicos con arraigo real al territorio. Recortes en subvenciones dirigidas a sindicatos y ciertos agentes sociales para reducir gastos innecesarios e invertir más en servicios básicos.

Lejos del apocalipsis anticipado por algunos críticos, este pacto opera con normalidad tanto técnica como política en las comunidades donde se ha implementado. Las coaliciones entre PP y Vox en Castilla y León, Aragón, Extremadura y ahora Andalucía han demostrado que las diferencias pueden manejarse dentro del marco institucional y que ambos socios comparten una agenda económica centrada en impuestos bajos y estabilidad presupuestaria.

Vivienda, educación y prioridad nacional: cuando el discurso se convierte en gestión

Más allá de las rebajas fiscales mencionadas anteriormente, el acuerdo andaluz aborda temas donde históricamente la izquierda había dominado el debate público durante décadas. La prioridad nacional implica criterios concretos para ayudas relacionadas con vivienda y alquiler social: arraigo real, duración efectiva de residencia e identificación verificable con el territorio. No se trata tanto de un lema identitario sino más bien de un intento por organizar recursos limitados en una comunidad afectada por altos precios inmobiliarios y creciente presión demográfica.

En este marco general, el programa gubernamental promueve:

La construcción de vivienda ampliando su oferta mediante incentivos fiscales y revisión de obstáculos burocráticos.

ampliando su oferta mediante incentivos fiscales y revisión de obstáculos burocráticos. Deducciones específicas para facilitar la compra de vivienda así como medidas contra operaciones especulativas que encarecen el mercado e impiden a los residentes acceder a él.

Un refuerzo significativo en deducciones educativas además de un enfoque renovado hacia nuevos conciertos educativos en Bachillerato, buscando aliviar cargas económicas sobre las familias e incrementar la estabilidad dentro del sistema educativo concertado.

La esfera educativa también incluye iniciativas para mejorar las condiciones materiales en los colegios; un asunto menos llamativo durante campañas electorales pero crucial para miles de familias andaluzas.

Un mapa que se completa comunidad a comunidad

La experiencia andaluza llega tras negociaciones intensas en otras regiones donde temas como prioridad nacional o política migratoria plantearon desafíos importantes. Sin embargo, lo que concluye la dirección del PP es claro: los pactos están encajando bien y funcionan razonablemente allí donde se han establecido; aunque existen desencuentros lógicos no han generado fracturas significativas.

Feijóo utiliza este mapa autonómico para argumentar que “a España no le preocupa que gobernemos juntos”. Una afirmación que refleja este nuevo estado anímico dentro del centroderecha: ese miedo escénico parece haber desaparecido dando paso a una pregunta más prosaica pero crucial: ¿quién garantiza mejor empleo, seguridad y servicios básicos?

Finalmente, es evidente que la política española avanza menos gracias a grandes debates teóricos y más debido a decisiones concretas tomadas desde el gobierno. En Andalucía será interesante observar si esos 1.300 millones destinados a rebajas fiscales junto con una prioridad nacional aplicada a vivienda así como nuevos conciertos educativos pesan más ante los electores que viejos eslóganes sobre “extrema derecha”.