La orden de arresto contra Vito Quiles se diluye tras su aparición en los juzgados

La situación judicial de Vito Quiles ha dado un giro después de que se presentara este viernes ante el juzgado madrileño que lo investiga. La magistrada que había ordenado su detención por incomparecencia ha decidido dejar sin efecto esa medida tras su comparecencia voluntaria.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado que la titular del juzgado de instrucción número 32 ha anulado la orden de arresto y ha citado al investigado para declarar el próximo 20 de julio en calidad de querellado.

La decisión llega después de que Quiles acudiera acompañado de su abogado para ponerse a disposición judicial y solicitar formalmente la retirada de la orden de detención. Esta había sido dictada días antes al no acudir a una citación en el marco de una causa en la que se le investiga por la supuesta difusión de un bulo relacionado con un funcionario del Ministerio de Hacienda.

El pasado miércoles, agentes policiales intentaron ejecutar la orden en la sede del medio en el que trabaja, sin éxito. Paralelamente, Quiles manifestó públicamente su rechazo a la medida a través de redes sociales.

Su defensa había intentado sin éxito el día anterior gestionar una comparecencia inmediata. Según explicó su abogado, el juzgado se encontraba entonces de guardia de detenidos, lo que impedía tramitar este tipo de actuaciones con normalidad. Fuentes jurídicas respaldan esta circunstancia, señalando que la magistrada estaba centrada en la toma de declaraciones a personas arrestadas.

Ya en su comparecencia ante los medios, a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, Quiles calificó la orden de detención como desproporcionada y sostuvo que responde a motivaciones políticas. Su abogado, por su parte, aseguró que su cliente desconocía la denuncia hasta la aparición de agentes policiales en su lugar de trabajo y defendió que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia.