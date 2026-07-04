El silencioso crecimiento del voto CERA que ya representa un 15 % en seis provincias

El panorama electoral español se está delineando con una nueva sombra: la del voto CERA. De cara a las próximas elecciones generales, las papeletas de quienes residen fuera ya representan aproximadamente el 15 % del censo total en seis provincias, todas con una notable historia de emigración: Orense, Lugo, Pontevedra, La Coruña, Zamora y Asturias.

En Orense, el voto exterior alcanza un asombroso 30,68 % del total del censo; en Lugo, se sitúa en 22,41 %; mientras que en Pontevedra y La Coruña ronda el 16 %. Por su parte, Zamora y Asturias se encuentran cerca del 14,5 %. Este no es solo un dato estadístico: en circunscripciones pequeñas donde los escaños se reparten con gran ajuste, este porcentaje puede ser decisivo para elegir al último diputado.

Desde las elecciones generales de 2023 y con al menos un año por delante hasta las próximas, los votantes que residen en el extranjero han crecido más de un 16 %, pasando de 2.328.261 a 2.708.083 inscritos en el CERA, según datos del INE. Esto significa que hay cerca de 400.000 nuevos potenciales votantes exteriores en apenas tres años.

El voto CERA, que en 2023 representaba el 9,33 % del censo y solo un escaso 0,81 % de las papeletas efectivas, se enfrenta ahora a un panorama diferente: más censo, mayor atención política y nervios palpables en las sedes de los partidos.

Para tener una visión más completa, el informe publicado por El Debate revela cómo este voto CERA ya supone el 15 % en seis provincias, ofreciendo datos concretos y desgloses territoriales que permiten seguir este fenómeno.

De dónde proviene el voto CERA: Europa aporta los votos, América el censo

El aumento del censo exterior no sigue una tendencia uniforme. Hay diecisiete provincias que superan la media de incremento, y seis que sobrepasan el 20 %: son Álava, Baleares, Gerona, Madrid, Soria y Tarragona. Detrás de estos números se encuentran flujos migratorios recientes junto con la huella dejada por la emigración clásica a finales del siglo XX.

Por países, la tendencia es clara:

Más de la mitad del censo CERA reside en Latinoamérica , con alrededor de 1,25 millones de inscritos en 2023.

reside en , con alrededor de de inscritos en 2023. En este contexto, Argentina concentra aproximadamente el 19 % del censo exterior; le siguen Francia , con un 10 % , y tanto Estados Unidos como Cuba , cada uno con alrededor del 7 % .

concentra aproximadamente el del censo exterior; le siguen , con un , y tanto , cada uno con alrededor del . Sin embargo, son los españoles residentes en Europa quienes más participan: representan el 35 % del censo pero aportan cerca del 62 % de los votos emitidos desde fuera.

En las últimas elecciones generales, los consulados con mayor participación fueron los situados en Londres, Bruselas, Ginebra y París, todos ellos superando el 15 % de participación entre españoles residentes. En contraste, la participación fue mucho menor en América Latina; destacan ciudades como Buenos Aires y México, donde los porcentajes rondaron el 6 % y el 4,8 %, respectivamente.

Las diferencias son evidentes:

Europa: mayor efectividad del voto e influencia directa sobre los resultados.

Latinoamérica: más censo potencial con un impacto que podría verse a medio plazo si la participación aumenta.

El papel de la Ley de Memoria Democrática y la “ley de nietos”

El crecimiento del CERA no se debe únicamente a la emigración económica. La conocida como Ley de Memoria Democrática, o popularmente llamada “ley de nietos”, ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles en América y otros lugares puedan obtener la nacionalidad.

Recientemente, el ministro de Exteriores mencionó que se han aprobado ya unos 545.000 expedientes, sumando hasta unas impresionantes 2,4 millones de solicitudes presentadas para acceder a la nacionalidad. Este flujo demográfico alimenta tanto al censo exterior como al voto CERA; no obstante, muchos expedientes podrían no resolverse antes de la próxima cita electoral general.

En términos políticos, tanto el PP como Vox han denunciado lo que consideran una posible “ingeniería electoral” destinada a beneficiar al bloque progresista mediante nuevas nacionalizaciones. El Gobierno defiende su postura argumentando que esto representa una forma de hacer justicia histórica hacia aquellos que tuvieron que dejar su tierra o cuyos familiares sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil o la dictadura.

Los datos presentan matices complicados para narrativas alarmistas:

En las elecciones generales pasadas (2023), el voto CERA logró arrebatar un escaño al PSOE en Madrid para dárselo al PP, consolidando así la ventaja popular.

Desde 1986 hasta ahora —históricamente— este tipo de voto solo ha alterado la distribución de escaños en tres ocasiones dentro de una provincia entre los casi 4.550 diputados elegidos.

Esto significa que aunque existe potencial para influir significativamente; hasta ahora esa capacidad para “dar la vuelta” a unas elecciones ha sido puntual y se ha concentrado únicamente en circunscripciones muy ajustadas.

¿Qué dirección política sigue el voto exterior?

La orientación política del voto CERA tiene su propia historia. Tradicionalmente, quienes residen fuera votaban más hacia la izquierda que lo habitual dentro del país; llegaron a tener ventajas superiores a los 25 puntos para el bloque progresista durante los años noventa respecto al sufragio emitido dentro España.

Sin embargo, durante la última década esa diferencia se ha reducido considerablemente; actualmente presenta una ventaja entre 3 y 8 puntos para la izquierda . En las elecciones generales recientes (2023), se observó un cambio notable: el voto exterior se distribuyó prácticamente igual que dentro del país. PSOE y Sumar alcanzaron un 44 % del voto nacional frente al 43,8 % desde fuera .

Algunos aspectos clave son:

El sufragio exterior tiende a seguir las mismas tendencias generales que su homólogo interior: más socialdemócrata durante los ochenta; más conservador bajo Aznar y Rajoy; más fragmentado con la llegada nuevos partidos .

Los partidos conservadores han empezado a disputar activamente este electorado; por ejemplo: gracias al CERA lograron ganar un escaño importante en Madrid durante las últimas elecciones .

La dimensión regional también juega un papel fundamental: Argentina o Cuba tienen mucho peso en términos censales mientras Londres o París presentan una mayor participación por razones socioeconómicas diferentes .

Por ahora parece claro que el voto CERA no tiene una inclinación automática hacia lo progresista ni hacia lo conservador; se mueve conforme a las corrientes políticas generales del país aunque siempre con ligeras variaciones según cada ciclo.

El gran dilema: mucho censo pero poca participación… por ahora

La diferencia más llamativa radica entre tamaño e uso. En 2023 había alrededor de 6 % inscritos en CERA respecto al total nacional; sin embargo sus votos únicamente representaron cerca del 0,84 % entre todas las papeletas emitidas . Aproximadamente participó tan solo un 10 % del censo exterior —alrededor de 233.688 votantes— aunque esta cifra mejoró respecto al escaso 6.85% registrado durante 2019 .

Con cerca de 2.7 millones ya registrados como electores exteriores —y creciendo por encima del 16% desde las últimas generales — nos encontramos ante un escenario inédito. Si logra elevarse notablemente esa participación ,el peso real del voto exterior podría dejar atrás su carácter anecdótico especialmente en provincias como Galicia , Asturias o Castilla y León.

La eliminación previa del antiguo “voto rogado” ha facilitado este proceso aumentando así también esta participación; sin embargo todavía persisten barreras logísticas —plazos estrictos , envíos postales largos , distancias—que son obstáculos reales . Además comienza a surgir debate sobre una futura digitalización posibilitando así votar desde fuera aunque por ahora sigue siendo solo una idea lejana .

Aún está por verse si este electorado asumirá su nuevo protagonismo electoral . Si lo hace ,las noches electorales españolas tendrán obligatoriamente un epílogo particular : esperar resultados provenientes directamente desde recuento correspondiente al CERA antes dar oficialmente cerrada batalla por los escaños .

Al final ,en futuras elecciones muchos diputados serán decididos no solamente dentro ciudades como Madrid , Sevilla o Valencia sino también dentro oficinas consulares ubicadas estratégicamente ya sea entre Londres , París , Buenos Aires o Ciudad México ; porque cada sobre cerrado contiene fragmentos significativos acerca futuro político español .