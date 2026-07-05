Antonio Balas, el coronel que se aferra a la UCO

El mando responsable de los informes más comprometidos para el Gobierno sobre el caso Ábalos y las supuestas maniobras para detener investigaciones de corrupción ha dado un paso decisivo en su trayectoria: Antonio Balas ha comenzado su ascenso a coronel en la Guardia Civil.

No obstante, el esperado relevo al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) no ocurrirá de inmediato. Balas ha solicitado continuar en la jefatura del Departamento de Delitos Económicos «hasta finalizar su misión», lo que le permite extender excepcionalmente su permanencia en esta unidad de élite dedicada a investigar corrupción, narcotráfico y delincuencia económica organizada.

Este movimiento puede interpretarse desde dos perspectivas:

En el ámbito profesional, refleja su intención de dejar las investigaciones abiertas bien encaminadas.

Desde un punto de vista político, frustra las esperanzas de un Gobierno que anhelaba el cambio de uno de los mandos más incómodos del cuerpo.

Una decisión temporal y condicionada por la estructura de la UCO

La continuidad de Balas en la UCO no será eterna. Se trata de una fórmula temporal, limitada a un máximo de un año, vinculada al funcionamiento interno del proceso de ascensos en la Guardia Civil.

El esquema es claro:

Balas ha sido incorporado al ciclo de ascenso tras superar con éxito la evaluación (sexto entre más de 40 aspirantes).

Hasta que se convoquen y ocupen las nuevas plazas de coronel, quienes ya han sido evaluados quedarán en comisión de servicio .

. En la UCO no hay actualmente ninguna vacante con rango de coronel, lo cual obligará al mando a cambiar su destino en cuanto se materialicen esas plazas.

Mientras tanto, seguirá liderando el Departamento de Delitos Económicos, teniendo tiempo para «dejar perfiladas» las investigaciones más sensibles antes de hacer entrega del testigo. En un contexto marcado por un profundo remezón judicial debido a la presunta utilización del aparato del Estado para frenar pesquisas sobre corrupción, ese margen se convierte en uno de los más delicados del país.

El perfil de un mando que respeta su juramento

La trayectoria profesional de Balas no encaja con el estereotipo del mando complaciente. Tanto dentro como fuera del cuerpo, es visto como una persona metódica, poco dada al exhibicionismo, que actúa con sensatez y se atiene a su juramento incluso ante la creciente presión política.

Algunos aspectos destacados sobre su perfil profesional:

Ha liderado los informes más contundentes sobre el caso Ábalos y sus ramificaciones que afectan al entorno gubernamental.

y sus ramificaciones que afectan al entorno gubernamental. Está al frente del departamento que se ha convertido en referencia clave en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica organizada.

Ha fungido como interlocutor directo con jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo en causas con gran repercusión política.

En las últimas semanas, su nombre ha estado vinculado a situaciones inusuales dentro de la jerarquía militar: comitivas de la UCO ingresando en la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar expedientes del propio director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, en relación con investigaciones sobre supuestas maniobras para frenar causas judiciales. Esta imagen, donde un mando «de abajo» supervisa a uno «de arriba», refleja claramente la tensión interna.

El factor Llamas: del ‘Todo por la Patria’ al ‘Todo por Sánchez’

En este escenario, el DAO Manuel Llamas se ha convertido en símbolo del conflicto. Su permanencia, a pesar del desgaste institucional y el ruido político, ha alimentado la percepción de que una parte superior ha cambiado el viejo lema guardia civiliano, «Todo por la Patria», por un nuevo mantra no oficial: «Todo por Sánchez».

El malestar se manifiesta en múltiples niveles:

Asociaciones profesionales y mandos base han criticado abiertamente que Llamas continúe como máximo responsable uniformado.

Se pone en entredicho la neutralidad del alto mando tanto en las investigaciones internas como en el tratamiento hacia los mandos que las lideran.

La permanencia del DAO se percibe como una ofensa a una institución cuya divisa es el honor, dado que parece haber una alineación política que desafía con las tradiciones neutras del Instituto Armado.

Mientras Llamas sigue ocupando su puesto, quien investiga las decisiones tomadas desde arriba es precisamente la UCO bajo el liderazgo de Balas. Esto convierte tanto su ascenso como su prolongación en esta unidad en un movimiento crucial: no solo impacta sobre una figura concreta, sino también sobre el delicado equilibrio entre obediencia debida y obligación investigativa.

Una UCO en el centro del huracán

La permanencia de Balas al frente de la UCO ocurre justo cuando esta unidad se encuentra bajo intensa presión política y judicial. Entre los factores que agravan esta tensión:

Las investigaciones sobre pagos destinados a frenar causas contra el PSOE y el Gobierno .

. Los informes que han llevado a imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González , así como las solicitudes internas para su cese.

, así como las solicitudes internas para su cese. La creciente percepción acerca del intento por usar el aparato estatal para silenciar investigaciones incómodas.

En este contexto, un mando decidido a permanecer activo hasta «culminar su misión» se ve como un contrapeso interno frente a cualquier intento por domesticar las unidades investigadoras. El mensaje hacia los miembros es claro: aunque avanza su carrera profesional, también lo hace su compromiso con las causas abiertas.

Lo que viene: un año crucial bajo escrutinio

El calendario trazado por Balas establece metas claras:

Durante un máximo de un año continuará liderando el Departamento de Delitos Económicos de la UCO en comisión de servicio.

en comisión de servicio. En ese tiempo debe cerrar o tener muy avanzados los casos principales relacionados con el entorno gubernamental.

A partir ahí, será necesario integrar a este nuevo coronel dentro del organigrama existente, algo que pocos políticos celebrarán.

En los pasillos del cuerpo benemérito circula una ironía propia: el coronel sin plaza fija dentro de su unidad; el DAO aferrándose al cargo; y una UCO convertida simultáneamente en problema y orgullo.

Recientemente, resonó un «¡Viva la UCO!» ante altos mandos y autoridades, capturando en ese instante tanto una fractura interna como un apoyo explícito hacia Balas y su unidad. No hizo falta mucho más: dentro del ámbito guardia civiliano, algunas proclamaciones son capaces por sí solas contar toda una historia.

Fuentes: [Antonio Balas asciende a coronel pero solicita seguir en la UCO hasta «acabar su misión»]