García-Page anticipa la caída del PSOE y desmantela el discurso de Ferraz

Cuando un presidente autonómico en activo, que cuenta con mayoría absoluta y lleva el carné socialista desde su juventud, admite públicamente que su partido se dirige hacia un “batacazo” en las próximas elecciones generales, es evidente que algo grave se ha fracturado en la política española.

Eso es precisamente lo que ha manifestado Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, al asegurar que en el PSOE “todos damos por hecho” que habrá un desplome electoral en los próximos comicios, llegando a considerar casi inevitable la victoria del bloque de centroderecha liderado por PP y Vox. Esta afirmación no es baladí: proviene de uno de los barones más experimentados del partido y el último representante del sector felipista con influencia orgánica.

Las declaraciones de Page se producen en un contexto donde la demoscopia presenta un panorama casi unánime:

PP y Vox están cerca o superan la mayoría absoluta amplia , con estimaciones entre 194 y 201 escaños según diferentes modelos.

, con estimaciones entre 194 y 201 escaños según diferentes modelos. El PSOE presenta una caída en porcentaje de voto y en escaños , situándose entre 111 y 117 diputados.

, situándose entre 111 y 117 diputados. La izquierda alternativa (Sumar y Podemos) enfrenta una debacle, con un riesgo real de quedar por debajo de los 15 escaños en algunos escenarios.

En este marco, la advertencia de García-Page suena más a un diagnóstico certero que a una mera profecía.

La entrevista en ‘El Español’ y el descontento de los barones

En su reciente charla con El Español, el presidente castellanomanchego ha vuelto a mostrar su papel como barón incómodo para Ferraz: cuestiona la estrategia electoral del sanchismo, critica el “cierre de filas acrítico” y advierte sobre el desgaste que genera jugar a la “resistencia” sin un proyecto claro.

Sus críticas se centran en tres aspectos:

El uso de Vox como excusa constante para evitar convocar elecciones, una táctica que, según Page, podría terminar favoreciendo al propio Vox.

para evitar convocar elecciones, una táctica que, según Page, podría terminar favoreciendo al propio Vox. La falta de coherencia programática y el exceso de tácticas, lo cual debilita la credibilidad del partido e impacta negativamente en las federaciones, incluso aquellas que gestionan bien a nivel autonómico.

y el exceso de tácticas, lo cual debilita la credibilidad del partido e impacta negativamente en las federaciones, incluso aquellas que gestionan bien a nivel autonómico. Un clima interno donde el PSOE “ya no está unido”, con comités federales tensos y sectores que sienten que la marca está siendo perjudicada por la estrategia desde La Moncloa.

La conversación revela algo que muchos socialistas comentan en privado: la relación entre la dirección federal y ciertos barones está bajo mínimos. Page lo expresa abiertamente justo cuando el calendario electoral comienza a convertirse en una espada de Damocles para Pedro Sánchez.

El reguero de corrupción y el desgaste del “régimen sanchista”

A las dudas sobre la estrategia se suma otro elemento que Page no ignora: el impacto del goteo de casos de corrupción y escándalos judiciales que han rodeado al denominado “régimen sanchista” durante los últimos meses.

Diferentes factores influyen en la percepción pública:

La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz e imputaciones a figuras históricas como José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de investigaciones como la Operación Plus Ultra, han encendido las alarmas dentro del entorno socialista.

e imputaciones a figuras históricas como José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de investigaciones como la Operación Plus Ultra, han encendido las alarmas dentro del entorno socialista. Diversas causas relacionadas con contratos, subvenciones y redes clientelares alimentan una narrativa de desgaste institucional que resuena especialmente entre los votantes moderados.

que resuena especialmente entre los votantes moderados. Las redes sociales amplifican el término “régimen corrupto”, utilizado por algunos medios para describir esta etapa bajo Sánchez.

El resultado es un cóctel político explosivo: erosión moral, cansancio social y unas encuestas que colocan al PSOE en niveles similares a sus peores momentos en 2011.

Los barómetros que respaldan el aviso de Page

Los datos demoscópicos actuales refuerzan lo expresado por el presidente castellanomanchego. Varios análisis agregados muestran una tendencia muy clara.

El Votómetro elaborado por Redlines para un medio nacional, tras procesar 64 encuestas y realizar 10.000 simulaciones mediante Monte Carlo, presenta el siguiente escenario:

PP: 32,3 % y 139 escaños .

. Vox: 17,7 % y 62 escaños .

. Suma PP-Vox: 201 diputados , superando así por 25 la mayoría absoluta.

, superando así por 25 la mayoría absoluta. PSOE: 27,3 % y 111 escaños , diez menos respecto a ahora.

, diez menos respecto a ahora. El bloque progresista completo alcanzaría solo 146 diputados, muy lejos de los 176 necesarios para gobernar.

Otro modelo revisado por consultoras privadas e incluido en análisis como el Barómetro Electoral donde PP y Vox superan los 200 escaños, respalda esta misma dirección: el centroderecha podría superar los 200 diputados mientras se da por agotado el ciclo político del sanchismo.

A estas proyecciones se suma una encuesta realizada por Ipsos, que coloca al PP entre 130‑132 escaños, al PSOE con 111 y a Vox sobre los 64, sumando así un total de 194 diputados para las derechas. Aunque las cifras pueden variar ligeramente según cada estudio, lo cierto es que la tendencia general muestra al bloque PP-Vox moviéndose cómodamente dentro del rango necesario para alcanzar la mayoría absoluta.

Ferraz en modo resistencia y el dilema electoral

Frente a este panorama, la dirección socialista se aferra a dos ideas clave:

La legislatura puede prolongarse hasta el verano de 2027 , fecha límite para convocar elecciones. Confían en una mejora económica o algún golpe político favorable.

, fecha límite para convocar elecciones. Confían en una mejora económica o algún golpe político favorable. El CIS dirigido por Tezanos continúa otorgando al PSOE cierta ventaja en estimación de voto, argumentando que la “ola conservadora” está exagerada por parte de los institutos privados.

Sin embargo, existe un notable contraste entre los sondeos del CIS y otros barómetros que alimentan una sensación generalizada de desconexión entre lo que perciben internamente y lo reflejado por las encuestas. Por ello, las advertencias de García-Page resuenan con fuerza: verbaliza lo que muchos ya empiezan a ver reflejado en las cifras tanto en medios generalistas como en análisis más críticos procedentes del ámbito conservador.

En este contexto, Sánchez enfrenta un dilema claro:

Adelantar elecciones e intentar capitalizar cierto control sobre los tiempos políticos arriesgándose así a confirmar la derrota prevista.

e intentar capitalizar cierto control sobre los tiempos políticos arriesgándose así a confirmar la derrota prevista. Extender su mandato, padeciendo así las consecuencias derivadas del constante ruido generado por casos judiciales abiertos, tensiones internas e informes desfavorables.

Que un líder tan significativo como Page dé por hecho ese “batacazo” limita aún más las opciones disponibles para Ferraz.

Lo que podría venir: mayoría inédita y cambio radical

Si las proyecciones actuales se confirman durante los comicios, España podría enfrentarse a un panorama político sin precedentes desde 1978:

Un bloque PP-Vox superior a los 200 escaños , capaz así de gobernar sin depender ni del independentismo catalán ni del nacionalismo vasco.

, capaz así de gobernar sin depender ni del independentismo catalán ni del nacionalismo vasco. Un PSOE relegado a ser la segunda fuerza , pero con escasas posibilidades para liderar una oposición efectiva si la izquierda alternativa queda reducida a un grupo parlamentario casi irrelevante.

, pero con escasas posibilidades para liderar una oposición efectiva si la izquierda alternativa queda reducida a un grupo parlamentario casi irrelevante. Una reconfiguración completa del sistema político español, donde el centroderecha actuaría como nuevo eje estable mientras la izquierda se vería obligada a abrir un debate profundo sobre liderazgo, proyectos futuros y alianzas estratégicas.

Mientras tanto, desde Toledo, García-Page continúa gobernando con serenidad institucional mientras actúa como francotirador verbal. Su declaración sobre el inminente “batacazo” del PSOE ya ha pasado a formar parte esos diagnósticos históricos; aquellos momentos donde un barón decidió expresar abiertamente lo que muchos susurraban tras puertas cerradas.

Al fin y al cabo, pocas cosas generan tanta inquietud en política como cuando alguien dentro da ya por perdido su partido antes incluso de llegar al final del último tiempo.

Fuentes: análisis sobre cómo Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales.