Junts se desmarca de Sánchez: el “cupo catalán” pierde su atractivo para el separatismo

El intento de Pedro Sánchez por salvar la legislatura a base de concesiones fiscales a Cataluña se ha encontrado con un obstáculo inesperado: Junts per Catalunya no solo rechaza el paquete, sino que lo califica como una trampa mortal. Las fuentes del partido de Carles Puigdemont son contundentes: «cualquier vínculo con el PSOE es un suicidio» y «no habrá Presupuestos, hagan lo que hagan y ofrezcan lo que ofrezcan».

El Gobierno ya trabaja en nuevas cesiones en materia de financiación autonómica, incluyendo la denominada “financiación singular” y movimientos dentro de la Agencia Tributaria para facilitar transferencias a una futura agencia catalana. Sin embargo, Junts ha pasado de ser un socio clave a convertirse en un opositor sin paliativos: denuncia incumplimientos constantes y un desgaste creciente por su cercanía al Ejecutivo central.

La tesis del “suicidio” político: razones detrás del distanciamiento de Junts con el PSOE

El argumento que circula entre los miembros cercanos a Puigdemont se puede resumir en tres puntos bien definidos:

Apoyar al PSOE en 2026 es perjudicial : cualquier pacto con Sánchez se ve como complicidad con un Gobierno rodeado de escándalos y por la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez .

: cualquier pacto con Sánchez se ve como complicidad con un Gobierno rodeado de escándalos y por la investigación judicial que afecta a . Tres años de promesas incumplidas : en Junts afirman que llevan “tres años ofreciendo cosas y nunca las han cumplido”, aludiendo a compromisos sobre financiación, presencia internacional y ejecución de inversiones.

: en Junts afirman que llevan “tres años ofreciendo cosas y nunca las han cumplido”, aludiendo a compromisos sobre financiación, presencia internacional y ejecución de inversiones. La legislatura está fracturada: el partido niega incluso gestos de apertura; no están dispuestos a negociar solo para luego rechazar, asegurando directamente que no habrá Presupuestos.

La idea de que «cualquier vinculación al PSOE es un suicidio» no es solo una frase llamativa: responde a una interpretación estratégica. Junts considera que mantenerse al lado del “marido de Begoña” en este clima judicial y mediático los coloca en la diana junto al Gobierno, sin beneficios concretos y con serios costos electorales.

El pulso fiscal: concesiones de Sánchez frente a un independentismo dividido

Mientras tanto, Moncloa ha llegado a desestabilizar la propia Agencia Tributaria, con dimisiones en cadena ante las pruebas informáticas que preparan posibles transferencias tributarias a Cataluña. El objetivo es sumar a Junts y ERC a unos Presupuestos de 2027, permitiendo así que Sánchez aguante hasta el final de la legislatura sin adelantar elecciones.

Sin embargo, el escenario catalán limita las opciones:

Junts contra ERC y ambos contra Illa : la competencia por liderar el independentismo complica cualquier posibilidad de acuerdo estable con el Gobierno y con el PSC .

: la competencia por liderar el independentismo complica cualquier posibilidad de acuerdo estable con el Gobierno y con el . ERC exige traspasos significativos , como el IRPF, algo que el Gobierno aún no acepta, bloqueando también las negociaciones sobre las cuentas catalanas.

, como el IRPF, algo que el Gobierno aún no acepta, bloqueando también las negociaciones sobre las cuentas catalanas. El PSOE aún confía en atraer a Junts, pero la portavoz Míriam Nogueras ha declarado que “la relación se ha terminado” y que no apoyarán ninguna ley del Ejecutivo.

Así las cosas, se presenta una paradoja política: Sánchez acelera concesiones que descontentan a parte del electorado español, pero sus principales destinatarios en Cataluña ya no quieren formar parte del cuadro negociador.

La amenaza de Aliança Catalana: cuando “te comen la tostada” desde la derecha independentista

La ofensiva de Junts contra los Presupuestos no puede entenderse sin considerar al nuevo rival que les pisa los talones: Aliança Catalana (AC). Las últimas encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) muestran un escenario donde hay un empate técnico entre Junts y AC, ambos rondando los 19‑20 escaños, lejos de los 35 que tenía anteriormente el partido liderado por Puigdemont.

Algunos elementos clave detrás de este posible sorpasso:

AC crece a costa de Junts y ya disputa el tercer puesto en el Parlament.

en el Parlament. En términos de simpatía electoral en la Cataluña rural, Aliança ha aumentado su apoyo del 2,1 % al 4,7 %, precisamente donde antes dominaban pujolistas y sus herederos durante décadas.

Su discurso extremista sobre inmigración e islam capta votantes descontentos tanto de Junts como de Vox.

La perspectiva desde Junts es clara: avanzar junto a Sánchez mientras Aliança Catalana se presenta como la opción más radical e intransigente significa cederles el relato antisistema y perder su base más activa. Por ello han optado por un giro hacia el “no” total y una ruptura sin matices con el Gobierno central.

Impacto electoral y psicológico en el independentismo

Junts pasa de ser pilar fundamental del procés a convertirse en un partido cuestionado por su gestión tras el referéndum.

El apoyo general hacia la independencia permanece por debajo del 40 %, obligando a competir por un espacio cada vez más reducido y radicalizado.

Aliança se establece como una opción atractiva para aquellos votantes que consideran que lo antiguo convergente ha resultado “blando” y excesivamente institucionalizado.

En este marco, cualquier gesto responsable desde Madrid respecto a los presupuestos se convierte en munición para sus competidores desde la derecha independentista.

Un aviso al PSOE: “no habrá Presupuestos, ofrezcan lo que ofrezcan”

El mensaje claro desde los independentistas catalanes hacia el PSOE es hoy inconfundible: no habrá Presupuestos, sin importar cuán generosas sean las concesiones fiscales ofrecidas.

Fuentes dentro del partido apuntan que Sánchez lleva años “ofreciendo cosas que nunca cumple”, lo cual lleva a pensar que un nuevo paquete promesas no cambiará esa tendencia. Además, se da por hecho que el presidente “aguantará hasta el último día porque no tiene dónde irse”, incluso bajo la amenaza latente de futuras responsabilidades judiciales.

Para Junts, ahora se plantea otro dilema: antes se preguntaban qué podían conseguir del PSOE a cambio de sus votos; ahora reflexionan sobre cuánto pueden perder ante Aliança Catalana y ante un electorado cansado si vuelven a sostener al Gobierno. Y hasta ahora han elegido seguir la senda del bloqueo.

Como curiosidad, recientes encuestas sobre concesiones fiscales indican que una mayoría significativa de españoles rechaza fórmulas como el “cupo catalán” o privilegios fiscales específicos para Cataluña. Mientras tanto, los potenciales beneficiarios ni siquiera quieren votar estas propuestas. Nunca fue tan complicado vender unos Presupuestos cuando quien debe comprarlos deja claro públicamente su negativa.

Fuentes: análisis basado, entre otros aspectos, en el reportaje publicado por The Objective sobre cómo los independentistas catalanes advierten que «no va a haber Presupuestos, ofrezcan lo que ofrezcan».