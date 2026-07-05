Juanma Moreno inicia un nuevo mandato al frente de Andalucía: «Espero una legislatura larga y fructífera»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha arrancado este domingo su nuevo mandato con un discurso centrado en la cooperación política y la estabilidad institucional. Durante el acto celebrado en Sevilla, ha reivindicado su modelo de gestión basado en el entendimiento entre distintas fuerzas, tras el reciente pacto de Gobierno con Vox, y ha expresado su deseo de que la legislatura sea duradera y productiva.

En una intervención de tono institucional, Moreno ha comenzado agradeciendo el respaldo recibido y ha destacado la presencia del ex presidente Mariano Rajoy, a quien ha atribuido parte de su trayectoria política. Según ha señalado, su llegada al cargo no puede entenderse sin el apoyo que recibió en el pasado.

El dirigente andaluz ha recordado el resultado electoral del pasado 17 de mayo como una muestra clara de la voluntad ciudadana y ha asegurado que mantendrá su estilo político. En esa línea, ha defendido un modelo abierto al diálogo y contrario a excluir a otras formaciones, insistiendo en que su proyecto busca integrar sensibilidades diversas.

Moreno ha dibujado un escenario optimista para Andalucía, subrayando los avances logrados en los últimos años, especialmente en materia de empleo. No obstante, ha reconocido que el contexto actual presenta retos importantes, aunque también oportunidades para consolidar el crecimiento de la comunidad.

Además, ha apelado a la confianza colectiva de los andaluces, destacando el potencial de la región y su papel en el conjunto del país. En su opinión, Andalucía debe apostar por aquello que une a la sociedad, evitando la polarización.

Durante su discurso, también ha dirigido un mensaje al Ejecutivo central, al que ha reclamado mayor compromiso con la comunidad autónoma, especialmente en el desarrollo de infraestructuras clave. Moreno ha insistido en la necesidad de colaboración institucional y ha tendido la mano para trabajar desde la lealtad.

Uno de los momentos más personales de la intervención ha llegado al recordar a su padre, fallecido por cáncer, y al agradecer el apoyo de su familia, visiblemente emocionado.

El presidente ha defendido igualmente el valor de los pactos políticos, señalando que implican responsabilidad y concesiones, pero que son fundamentales para el funcionamiento democrático.

Para cerrar el acto, Moreno ha reiterado su intención de gobernar desde la apertura y el consenso, invitando a todos los actores políticos y sociales a colaborar en el futuro de Andalucía. Su intervención ha concluido con una proclamación de orgullo andaluz que ha sido coreada por los asistentes.