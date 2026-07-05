Sondeos y pucherazos: El 63% de los españoles cree que la ley de nietos busca «alterar el resultado electoral»

Huele que apesta.

Y la percepción sobre la trampa que alista el marido de Begoña no es si la quiere hacer o no; sino si tendrá o no fuerzas para perpetrarla.

Fuerzas y tiempo.

La controversia en torno a la ley de nietos ha saltado del ámbito jurídico al electoral. Un sondeo ha puesto sobre la mesa una percepción inquietante para el Gobierno: una amplia mayoría cree que esta norma es, en realidad, una estrategia para alterar el mapa electoral, mientras crece el rechazo a la regularización de migrantes y al peso del voto de quienes residen fuera de España.

Los datos son elocuentes. Un 63 % de los encuestados piensa que la ley busca «alterar el resultado electoral», y un 67 % es partidario de retirar el derecho de voto a quienes no residan en España. El clima de desconfianza hacia el voto exterior es palpable, como lo es la fatiga ante cualquier indicio de manipulación del censo. A ello se suma otro mensaje contundente: un 76 % reclama endurecer el control de fronteras y del flujo migratorio, incluido un 67 % de los votantes del PSOE. En la política española, cuando se tocan a la vez nacionalidad, fronteras y urnas, el debate se convierte enseguida en una batalla por el sentido común.

Un debate con antecedentes y consecuencias palpables

La llamada ley de nietos no es una norma independiente: es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió la puerta a que los descendientes de españoles soliciten la nacionalidad. El Gobierno la presenta como un acto de reparación histórica; el PP replica que su efecto directo es engordar el censo electoral. La tensión llevaba meses latente, pero se ha disparado por dos factores: el volumen creciente de solicitudes y el peso cada vez mayor del CERA, el censo de españoles residentes ausentes.

Las cifras disponibles hablan de entre 2,4 y 2,45 millones de solicitudes, con más de medio millón ya resueltas favorablemente y cientos de miles formalizadas. Ahora bien —y aquí empieza la letra pequeña—, eso no significa que todos esos nuevos ciudadanos vayan a votar mañana ni que el censo crezca de forma automática: la inscripción consular, la jura, el alta registral y los trámites electorales son capas sucesivas que hay que superar. Pero la discusión política no versa tanto sobre el expediente administrativo como sobre el efecto final: cuántos votantes nuevos podría pescar el PSOE en el extranjero.

El precedente que inquieta al PP

La oposición ha encontrado munición en lo ocurrido en varias autonómicas. Según los datos disponibles, el PSOE se impuso en el voto exterior en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque el PP ganara globalmente. La idea subyacente es transparente: si los socialistas rinden mejor fuera del país, cualquier ampliación del censo exterior puede resultar decisiva en provincias pequeñas o en escrutinios ajustados.

Territorio Ventaja del PSOE en voto exterior Aragón 22 puntos Andalucía 20 puntos Castilla y León 13 puntos

Este patrón ha alimentado la teoría del «pucherazo legal», expresión contundente que algunos medios emplean ya para describir la colisión entre la expansión de derechos de nacionalidad y la sospecha de rédito electoral. Y, digámoslo sin rodeos: el asunto apesta a pucherazo y está sembrado de trampas. Trampas en el calendario, en la opacidad de las cifras, en las reformas consulares aceleradas y en el diseño mismo de un censo exterior que crece justo cuando más lo necesita quien gobierna. El Ejecutivo rechaza esa lectura y sostiene que la norma no altera de forma instantánea el censo de cara a las próximas generales. Puede ser. Pero la política no se rige solo por lo que ocurre, sino por lo que la gente cree que puede ocurrir, y aquí las percepciones pesan tanto como cualquier expediente.

Las dudas: ¿le llegará a tiempo a Sánchez? ¿Le saldrán las cuentas?

Conviene, sin embargo, no dar el resultado por hecho, porque la operación está rodeada de incógnitas de calendario y de rendimiento:

La carrera contra el reloj. Nacionalizar es lento: entre la resolución del expediente, la jura, la inscripción en el Registro Civil consular y el alta en el CERA pueden pasar muchos meses . Con unas elecciones en el horizonte, nadie garantiza que Sánchez llegue a tiempo de convertir solicitudes en papeletas; buena parte de los expedientes podrían quedarse, sencillamente, en la cola administrativa .

Nacionalizar es lento: entre la resolución del expediente, la jura, la inscripción en el Registro Civil consular y el alta en el CERA pueden pasar . Con unas elecciones en el horizonte, de convertir solicitudes en papeletas; buena parte de los expedientes podrían quedarse, sencillamente, . La abstención exterior, el gran jarro de agua fría. El voto CERA arrastra históricamente una participación bajísima , incluso tras la supresión del voto rogado. Millones de inscritos no equivalen a millones de votantes: la experiencia dice que solo una fracción menor acaba ejerciendo el derecho.

El voto CERA arrastra históricamente una , incluso tras la supresión del voto rogado. Millones de inscritos no equivalen a millones de votantes: la experiencia dice que solo una acaba ejerciendo el derecho. El reparto tampoco está asegurado. Que el PSOE haya ganado el voto exterior en varias autonómicas no implica que los nuevos nacionalizados —con perfiles, países y motivaciones muy diversos— vayan a votar en bloque a quien les abrió la puerta. Los votos podrían no salirle como espera, e incluso repartirse entre otras opciones.

En resumen: la maniobra puede oler todo lo mal que huele —y huele fatal— y, aun así, fracasar en su propio objetivo. Sería la ironía perfecta: cargar con el coste reputacional del pucherazo sin cobrar siquiera el botín.

Migración, fronteras y un posible voto castigo

El sondeo aporta otra dimensión: un 61 % opina que la regularización de migrantes tendrá efectos negativos sobre los servicios públicos y el desempleo. Esa percepción conecta con una agenda de orden público y control fronterizo que ya domina buena parte del discurso político europeo y español. Que un 76 % exija mayor control migratorio —con un 67 % de votantes socialistas incluidos— demuestra que este debate ha dejado de ser patrimonio de las fuerzas conservadoras.

Crecen, en paralelo, las críticas a que personas que viven fuera puedan decidir sobre lo de dentro. La frase recurrente —«decidirán gobiernos personas que jamás han pagado impuestos aquí»— destapa una inquietud de fondo: quién forma parte del demos y qué vínculo real mantienen con España esos ciudadanos. Es una discusión antigua, pero hoy mucho más áspera. Y cuando una pregunta así resuena con fuerza, el Gobierno acaba teniendo que responder, le guste o no.

Lo que está por venir

La polémica está lejos de cerrarse. La ampliación del censo exterior, los expedientes pendientes y las reformas consulares impulsadas por los ministerios de Bolaños y Albares alimentan la sensación de una revisión permanente del sistema electoral, con su correspondiente cosecha de sospechas y expectativas.

Queda un apunte final, casi paradójico: el voto exterior ha demostrado capacidad para mover relatos más allá del reparto de escaños. En muchas circunscripciones su impacto apenas altera el resultado final; pero sí condiciona quién se presenta como ganador o perdedor ante unas normas concebidas, en teoría, para reparar injusticias históricas… y percibidas por sus detractores como una fábrica de desconfianza. Si al final la jugada ni siquiera le sale rentable a su autor, habrá dañado la fe en el sistema a cambio de nada. Y ese, quizá, sea el mayor de los pucherazos: el que se hace contra la confianza de todos.