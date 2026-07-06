La justicia veta a Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN pero le permite viajar a Londres

El magistrado Antonio Viejo ha resuelto de urgencia la petición de Begoña Gómez sobre sus desplazamientos al extranjero, tras la ausencia por vacaciones del juez titular del caso, Juan Carlos Peinado. La decisión establece un criterio desigual: autoriza el viaje a Londres, pero rechaza su presencia en la cumbre de la OTAN en Ankara.

En su resolución, el juez considera que la participación de Gómez en la cita internacional carecería de un papel relevante, limitándose a una invitación de carácter protocolario. A ello se suma, según el auto, que Turquía no forma parte de la Unión Europea, lo que dificulta los mecanismos de cooperación judicial en comparación con otros países.

Distinto es el caso del desplazamiento a Reino Unido. El magistrado ha valorado positivamente la colaboración entre ambos países en materia judicial, incluso tras el Brexit, así como la naturaleza personal del viaje: asistir a la graduación universitaria de su hija. Por estos motivos, ha decidido levantar de forma puntual la retirada de su pasaporte para ese trayecto.

La solicitud inicial planteaba un itinerario que incluía primero el acompañamiento al presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN y, posteriormente, el traslado a Londres. La defensa argumentó que Gómez permanecería en todo momento bajo control, integrada en la comitiva oficial y con el dispositivo de seguridad correspondiente, lo que garantizaría el cumplimiento de las medidas cautelares.

Sin embargo, la autorización ha llegado solo parcialmente y en el último momento, ya que el viaje oficial estaba previsto para fechas inmediatas. La urgencia de la decisión se debe al inicio inminente de la cumbre internacional.

La retirada del pasaporte forma parte de las medidas impuestas tras la apertura de juicio oral contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En la causa se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.