  • ESP
    España América
Política

La justicia veta a Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN pero le permite viajar a Londres

El juez sustituto de Peinado autoriza su salida al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija, pero mantiene la prohibición para Turquía

La justicia veta a Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN pero le permite viajar a Londres
Archivado en: Política

Más información

Begoña Gómez y Jorge Bustos

Jorge Bustos se cachondea del sainete de Begoña con el pasaporte y amarga sus vacaciones con el acalorado calendario judicial

Peinado deja en vilo a Begoña: se va de vacaciones y pone en manos de un juzgado de guardia la decisión de autorizar su viaje

Peinado deja en vilo a Begoña: se va de vacaciones y pone en manos de un juzgado de guardia la decisión de autorizar su viaje

El magistrado Antonio Viejo ha resuelto de urgencia la petición de Begoña Gómez sobre sus desplazamientos al extranjero, tras la ausencia por vacaciones del juez titular del caso, Juan Carlos Peinado. La decisión establece un criterio desigual: autoriza el viaje a Londres, pero rechaza su presencia en la cumbre de la OTAN en Ankara.

En su resolución, el juez considera que la participación de Gómez en la cita internacional carecería de un papel relevante, limitándose a una invitación de carácter protocolario. A ello se suma, según el auto, que Turquía no forma parte de la Unión Europea, lo que dificulta los mecanismos de cooperación judicial en comparación con otros países.

Distinto es el caso del desplazamiento a Reino Unido. El magistrado ha valorado positivamente la colaboración entre ambos países en materia judicial, incluso tras el Brexit, así como la naturaleza personal del viaje: asistir a la graduación universitaria de su hija. Por estos motivos, ha decidido levantar de forma puntual la retirada de su pasaporte para ese trayecto.

La solicitud inicial planteaba un itinerario que incluía primero el acompañamiento al presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN y, posteriormente, el traslado a Londres. La defensa argumentó que Gómez permanecería en todo momento bajo control, integrada en la comitiva oficial y con el dispositivo de seguridad correspondiente, lo que garantizaría el cumplimiento de las medidas cautelares.

Sin embargo, la autorización ha llegado solo parcialmente y en el último momento, ya que el viaje oficial estaba previsto para fechas inmediatas. La urgencia de la decisión se debe al inicio inminente de la cumbre internacional.

La retirada del pasaporte forma parte de las medidas impuestas tras la apertura de juicio oral contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En la causa se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]