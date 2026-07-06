Peinado deja en vilo a Begoña: se va de vacaciones y pone en manos de un juzgado de guardia la decisión de autorizar su viaje

La situación recuerda a una comedia negra judicial: Begoña Gómez desea acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara y luego asistir a la graduación de su hija en Londres. Pero el que tiene la última palabra sobre su salida del país es el juez Juan Carlos Peinado, quien ha decidido marcharse de vacaciones.

Tras recibir la solicitud de la defensa de Gómez para habilitar su pasaporte, el magistrado ha optado por no tomar una decisión antes de abandonar Madrid. Así, ha dejado el asunto en manos del juzgado de guardia, justo cuando se acercan las fechas críticas para la agenda internacional del presidente.

Sin embargo, detrás de esta intriga hay un trasfondo mucho más serio: Begoña Gómez está bajo investigación por supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Peinado ya había impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado.

El tiempo corre: Ankara, Londres y el juzgado de guardia

Este asunto se ha convertido en un dilema tanto político como judicial:

La cumbre de la OTAN en Ankara está programada para el 7 de julio.

está programada para el 7 de julio. La ceremonia académica en Londres ocurre inmediatamente después.

ocurre inmediatamente después. La defensa ha solicitado la devolución temporal del pasaporte para esos días específicos.

El juzgado otorgó tres días a las partes para presentar alegaciones sobre esta solicitud, apurando los plazos hasta el último momento.

En lugar de ofrecer una resolución antes de su partida, Peinado ha decidido que sea el juzgado de guardia quien determine si permite o no los viajes. Esto añade un nuevo nivel de incertidumbre: el criterio del juez que esté presente puede diferir del suyo, aunque se basará en las mismas medidas cautelares y en los riesgos que previamente había evaluado.

La situación va más allá de una simple agenda familiar; tiene repercusiones sobre cómo se percibe al Gobierno en un contexto internacional clave. Además, plantea a Sánchez el dilema de asistir a la cumbre con o sin su esposa, quien enfrenta una investigación penal y tiene retenido su pasaporte.

Lo que podría suceder: imagen exterior y narrativa interna

Si finalmente el juzgado autoriza el viaje, Sánchez podrá acudir a Ankara y Londres con una imagen familiar aparentemente normal. Sin embargo, esto vendría acompañado por un permiso judicial específico para su esposa. En cambio, si se niega dicha autorización, las consecuencias políticas podrían ser significativas:

Se reforzaría el relato opositor sobre la gravedad del caso.

Se proporcionaría argumentos adicionales a quienes critican un “entorno judicializado” alrededor del presidente.

Además, generaría un clima tenso en relación con la política exterior española justo antes de un foro tan importante como es la OTAN.

Mientras tanto, este caso continúa avivando el debate público sobre el papel desempeñado por los jueces en España, así como sobre las medidas cautelares y las relaciones entre los tribunales ubicados en Plaza de Castilla y el poder ejecutivo.

Resulta curioso cómo un juzgado de guardia puede adquirir tanto protagonismo en asuntos políticos internacionales: su decisión determinará si hay o no un pasaporte habilitado para ocupar ese asiento junto al presidente en Ankara.