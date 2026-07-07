El hermano de Sánchez espera sentencia escondido en La Moncloa y tocando histérico el piano

En La Moncloa, estos días no solo resuenan diálogos políticos y llamadas internacionales.

También se oye el sonido de un piano. Quien lo toca, según diversas fuentes, es un hombre nervioso que pasa el día pulsando las teclas: David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, conocido artísticamente como David Azagra.

El apodo que ha comenzado a circular en los corrillos políticos y mediáticos describe con precisión su situación: el espectro de La Moncloa.

El hermanísimo aguarda sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz en el proceso por el cargo supuestamente creado a su medida en la Diputación de Badajoz, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido una demanda contra Pedro Sánchez por desobedecer una orden que le requería explicar cuántos días alojó a su hermano en la residencia oficial cuando este ya estaba procesado. Y mientras todo eso ocurre, Hacienda investiga si David Sánchez trasladó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos mientras vivía realmente en España, alojado en La Moncloa.

Un músico con un cargo directivo de libre designación, domicilio fiscal en Portugal y habitación en el palacio presidencial. La historia tiene todos los ingredientes de una novela de corrupción española de manual.

El enchufe de la Diputación de Badajoz: un traje a medida

El corazón del asunto es la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, un cargo directivo creado en 2016 y otorgado en 2017. Las acusaciones sostienen que fue un traje confeccionado a su medida: una plaza de libre designación ajustada exactamente a su currículum, sin justificación funcional real y violando los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a los empleos públicos.

La historia se complica cuando se añaden los detalles: el puesto fue modificado posteriormente para adaptarlo aún más a sus intereses, y la investigación apunta también a la posible influencia para favorecer a un amigo, Luis Carrero, en otra plaza igualmente bajo sospecha.

La Diputación de Badajoz estaba gobernada por el PSOE. El hermano del secretario general del PSOE obtuvo un cargo de libre designación de nueva creación. El encaje político de esa secuencia no requiere grandes esfuerzos de imaginación.

Los delitos imputados y las penas solicitadas

El proceso penal se centra en tres delitos: prevaricación administrativa continuada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, esta última relacionada con el cobro de fondos públicos sin acudir regularmente al puesto de trabajo y con la fijación de la residencia fiscal fuera del país mientras cobraba de una entidad española.

Las acusaciones populares, entre las que figuran el PP, VOX y varias organizaciones cívicas, han solicitado seis años de prisión para David Sánchez, cuatro para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y dos para el funcionario Luis Carrero.

La Fiscalía y las defensas de los once acusados han pedido la absolución, argumentando que no se ha demostrado ninguna irregularidad penal y que el asunto debería haberse resuelto por la vía administrativa. Es la posición del Gobierno: aquí no ha pasado nada que merezca la atención de un tribunal penal.

Los ciudadanos que pagan sus impuestos y que han intentado acceder a un empleo público por los cauces ordinarios tienen su propia opinión sobre ese argumento.

La residencia fiscal en Portugal: vivir en España, tributar fuera

La segunda vertiente del caso es potencialmente más explosiva en términos políticos porque afecta a un asunto que el Gobierno de Sánchez ha utilizado repetidamente como bandera: la justicia fiscal y la lucha contra el fraude tributario.

David Sánchez trasladó su residencia fiscal a Portugal en 2022. Durante ese período habría permanecido en territorio español, hospedado en La Moncloa. La investigación examina si esa situación podría encajar en el delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: cobrar un salario de una entidad española mientras se declara residente fiscal en otro país para reducir la factura tributaria.

La combinación de elementos es difícil de defender públicamente incluso con los mejores argumentos jurídicos disponibles. El hermano del presidente que predica la justicia fiscal vive en La Moncloa, cobra de la Diputación de Badajoz y tiene domicilio fiscal en Portugal. Es el tipo de situación que en boca de cualquier político de derechas habría sido objeto de una campaña de escarnio público por parte de la izquierda durante semanas.

La Moncloa como refugio y el presidente que no quiere explicar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido una demanda contra Pedro Sánchez por desobedecer una orden que le requería explicar cuántos días alojó a su hermano en la residencia oficial cuando este ya estaba procesado. Presidencia del Gobierno negó haber recibido instrucciones sobre la residencia de David Sánchez ni haber autorizado gastos o transporte oficial para él.

Esa negativa ha resultado difícil de sostener ante la evidencia de que el hermano del presidente estaba efectivamente en La Moncloa durante el período en cuestión. Y el hecho de que el TSJA haya admitido la demanda significa que los argumentos del Gobierno no fueron suficientemente convincentes para cerrar el asunto en fase previa.

Usar la residencia oficial del jefe del Ejecutivo como domicilio de un familiar con causas judiciales abiertas no es la imagen que ningún Gobierno querría proyectar. Pero es la imagen que las investigaciones de Alejandro Entrambasaguas en El Debate han documentado y puesto en el debate público con suficiente detalle como para que resulte difícil de ignorar.

El piano que suena en La Moncloa

La imagen del hermanísimo tocando el piano en el palacio presidencial mientras espera sentencia tiene una dimensión casi literaria que ningún guionista de ficción política habría tenido el descaro de escribir porque parecería demasiado obvia.

Un músico que obtuvo un cargo público de libre designación creado específicamente para él en la Diputación gobernada por el partido de su hermano, que trasladó su residencia fiscal a Portugal mientras vivía en España, que se alojó en La Moncloa cuando su proceso judicial empezó a avanzar, y que ahora espera el veredicto de la Audiencia Provincial de Badajoz pulsando las teclas de un piano en la residencia oficial del presidente.

Es el espectro de La Moncloa. Y cada nota que toca resuena en un proceso judicial que, cuando llegue la sentencia, definirá si el hermano del presidente que predica la regeneración democrática y la ejemplaridad es culpable de exactamente lo que Sánchez lleva años diciendo que hay que perseguir: el uso del poder para beneficiar a los propios a costa del dinero de todos.