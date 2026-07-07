Ignacio Dancausa cierra su campaña con una demostración de unidad antes del 16º Congreso de NNGG

Una campaña que concluye con una imagen de unidad

La carrera para liderar Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) ha llegado a su recta final. Ignacio Dancausa ha celebrado este martes el acto de cierre de campaña en Casa, acompañado por el equipo de NNGG Madrid, organización que preside actualmente, y por representantes de diferentes organizaciones regionales llegados desde distintos puntos de España para mostrar su respaldo al proyecto que aspira a dirigir la organización juvenil del Partido Popular a nivel nacional.

El acto, celebrado apenas unos días antes del 16º Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, sirvió para visualizar la fortaleza territorial de la candidatura y trasladar un mensaje de cohesión en un momento decisivo para el futuro de la organización. Entre los asistentes se encontraban dirigentes y militantes de diversas comunidades autónomas que quisieron arropar al candidato en las últimas horas de una campaña marcada por el diálogo, la integración y la búsqueda de consensos.

Durante varias semanas, Dancausa ha recorrido diferentes territorios presentando su proyecto, reuniéndose con afiliados y escuchando las propuestas de las organizaciones provinciales y autonómicas con el objetivo de construir una candidatura de carácter nacional.

Una candidatura de unidad para abrir una nueva etapa

Uno de los momentos más destacados del acto fue la presencia conjunta de Ignacio Dancausa, Antonio Landáburu y Candela Anglés, quienes escenificaron la unión de sus respectivos proyectos bajo una única candidatura.

La integración de los tres equipos ha sido uno de los principales hitos del proceso congresual y ha permitido consolidar una candidatura de consenso que afronta la cita congresual con el objetivo de liderar una nueva etapa para las juventudes del Partido Popular.

Durante sus intervenciones, los tres dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer Nuevas Generaciones como la principal organización política juvenil de España, reforzar su presencia en todo el territorio nacional y ofrecer más oportunidades de participación a los jóvenes comprometidos con el proyecto del Partido Popular.

El mensaje fue claro: sumar esfuerzos para construir una organización más fuerte, más cercana a los jóvenes y preparada para afrontar los desafíos políticos de los próximos años.

El respaldo de Madrid y de las organizaciones territoriales

El cierre de campaña contó con una importante representación del equipo de NNGG Madrid, que durante los últimos años ha estado presidido por Ignacio Dancausa, así como con miembros de diferentes organizaciones regionales de Nuevas Generaciones que quisieron participar en el acto como muestra de apoyo al proyecto.

La presencia de representantes de distintos territorios puso de manifiesto el trabajo desarrollado durante la campaña para integrar sensibilidades y construir una candidatura con implantación nacional.

El ambiente estuvo marcado por constantes mensajes de movilización y optimismo de cara al congreso, donde serán los compromisarios quienes tengan la última palabra sobre el futuro liderazgo de la organización.

El 16º Congreso marcará el futuro de Nuevas Generaciones

Toda la atención se dirige ahora hacia el 16º Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio y que supondrá uno de los acontecimientos orgánicos más importantes del Partido Popular.

Durante dos jornadas, cientos de compromisarios procedentes de toda España debatirán las ponencias política y de organización, analizarán los retos que afronta la organización juvenil y renovarán sus órganos nacionales mediante votación.

El congreso pondrá fin a la etapa liderada por Beatriz Fanjul al frente de Nuevas Generaciones y abrirá un nuevo ciclo para la organización juvenil del Partido Popular.

Después de semanas de conversaciones, integración y búsqueda de acuerdos entre las diferentes candidaturas, el proceso interno ha desembocado en una candidatura de unidad encabezada por Ignacio Dancausa, junto a Antonio Landáburu y Candela Anglés, que llegará al congreso con el respaldo de buena parte de la organización.

Salvo cambios de última hora, el cónclave culminará con la proclamación de Ignacio Dancausa como nuevo presidente nacional de Nuevas Generaciones, dando comienzo a una nueva etapa marcada por la renovación, la unidad y el fortalecimiento de la organización en todo el territorio nacional.

Una nueva hoja de ruta para las juventudes del PP

Durante la campaña, Dancausa ha defendido un proyecto centrado en reforzar el papel de Nuevas Generaciones como la mayor organización política juvenil de España y como la principal cantera de dirigentes del Partido Popular.

Entre los objetivos planteados destacan una mayor coordinación entre las estructuras territoriales, el impulso de la formación política de los jóvenes afiliados, una presencia más activa en universidades y centros educativos, así como una organización más cercana, dinámica y preparada para responder a las preocupaciones de la juventud española.

La candidatura también ha apostado por reforzar la participación interna y mantener un contacto permanente con las organizaciones autonómicas y provinciales para que todas tengan un papel protagonista en la toma de decisiones.

La cuenta atrás para elegir al nuevo presidente

Con el cierre de campaña celebrado en Casa, Ignacio Dancausa pone el broche final a varias semanas de intenso trabajo político y organizativo. La fotografía de unidad junto a Antonio Landáburu y Candela Anglés, el respaldo del equipo de NNGG Madrid y la presencia de representantes de diferentes organizaciones territoriales evidencian la voluntad de afrontar el congreso desde el consenso y la integración.

Ahora, la decisión queda en manos de los compromisarios que participarán los próximos 10 y 11 de julio en el 16º Congreso Nacional de Nuevas Generaciones. Todo apunta a que la candidatura de unidad permitirá a Ignacio Dancausa convertirse en el nuevo presidente nacional de la organización juvenil del Partido Popular, iniciando una etapa que aspira a reforzar el protagonismo de los jóvenes dentro del partido y a consolidar un proyecto común para los próximos años.