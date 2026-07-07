Así puede impactar la mal llamada ‘ley de nietos’ el mapa electoral sin un solo mitin

Las elecciones generales del 23J dejaron claro un panorama: bloques muy equilibrados y un puñado de escaños decididos por márgenes mínimos. Según un análisis publicado por El Mundo, en 13 circunscripciones el último diputado se asignó con una diferencia inferior a los 3.000 votos. Esto significa que una pequeña variación en el número de papeletas podría haber hecho que el escaño pasara entre PSOE, PP o Sumar, lo que tendría repercusiones directas en la aritmética para la investidura.

Este estudio se cruza con una inquietante realidad para muchos actores políticos: la conocida como ‘ley de nietos’ va a duplicar el censo exterior, acercándose a los cinco millones de españoles inscritos en el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Cuando el sistema electoral depende de decenas de miles de votos en provincias medianas y el último escaño se decide por un margen mínimo, cualquier aumento concentrado en el número de votantes cobra una relevancia estratégica.

El propio análisis mencionado, recogido por diversos medios, muestra que en varias provincias —especialmente las menos pobladas— habría sido suficiente un modesto incremento del voto exterior para cambiar la tendencia del último escaño y, por extensión, modificar la balanza entre bloques. En otras palabras, el mapa político que emergió del 23J está construido sobre cimientos inestables.

Qué cambia con la ‘ley de nietos’: del recuerdo del exilio al nuevo cuerpo electoral

La ‘ley de nietos’ no es una norma independiente, sino parte de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que otorga nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella debido al exilio político, la persecución franquista o la discriminación hacia mujeres españolas casadas con extranjeros. Se trata, inicialmente, de una medida de reparación histórica.

Sin embargo, el problema político no surge tanto del diseño original como de lo que sucedió después:

Una instrucción del Ministerio de Justicia , firmada por Sofía Puente , hermana del ministro Óscar Puente , amplió efectivamente el alcance de esta norma más allá del exilio republicano, permitiendo acceder a la nacionalidad a descendientes de emigrantes españoles que salieron entre 1936 y 1955 sin exigir pruebas individuales de persecución política.

, firmada por , hermana del ministro , amplió efectivamente el alcance de esta norma más allá del exilio republicano, permitiendo acceder a la nacionalidad a descendientes de emigrantes españoles que salieron entre 1936 y 1955 sin exigir pruebas individuales de persecución política. El plazo para solicitar la nacionalidad se estableció en dos años desde la entrada en vigor de la ley, ampliable a tres mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Esto dio lugar a una avalancha de solicitudes que ha colapsado los consulados.

El resultado es un proceso masivo: alrededor de 2,4 millones de solicitudes, más de 544.000 ya aprobadas y cerca de 306.000 inscripciones efectivas en el Registro Civil Consular hasta marzo de 2026. Esto significa ciudadanos que, tras jurar lealtad al Rey y a la Constitución, son plenamente españoles y tienen derecho a entrar en el censo CERA y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas.

De 2,7 a casi 5 millones: el salto del censo exterior

Los datos son claros y ayudan a entender por qué ha surgido este debate:

A mayo de 2026, el CERA cuenta con 2.708.083 inscritos , lo que representa un incremento de 375.027 respecto a 2023, lo que implica un aumento del 16,1% desde las últimas generales.

cuenta con , lo que representa un incremento de respecto a 2023, lo que implica un aumento del desde las últimas generales. Con las solicitudes aún pendientes por tramitarse, se estima que el censo exterior podría alcanzar casi los cinco millones.

Si se mantiene una participación cercana al 10%, similar a la registrada en 2023, ese conjunto equivaldría aproximadamente a unos 500.000 votos desde el extranjero, suficientes para inclinar el último escaño en numerosas provincias pequeñas durante unas futuras elecciones ajustadas.

Un estudio realizado por la consultora Free Market, citado tanto en radio como en televisión, ya estima más de 310.000 nuevos electores incorporados al censo exterior gracias a esta ley, con un potencial crecimiento hasta alcanzar los 1,3 millones en los próximos años. El politólogo Manuel Mostaza expresa su inquietud: “Me parece extraño que alguien que no ha nacido en España pueda decidir quién ocupa el último escaño”.

Mientras tanto, el Gobierno defiende su postura hablando sobre un “proceso garantista” y “justicia para los descendientes” que vivieron situaciones difíciles debido al exilio, mientras que la oposición interpreta estas cifras como parte de una operación destinada a fortalecer al bloque progresista dentro del país.

¿Deben votar quienes nunca han vivido ni cotizado en España?

El debate trasciende más allá del cálculo numérico; plantea cuestiones filosóficas sobre quién forma parte realmente de nuestra comunidad política. El crecimiento del censo exterior ha reabierto interrogantes incómodos:

¿Es razonable permitir que voten quienes nunca han residido aquí, no contribuyen con impuestos ni sufren las consecuencias directas de las decisiones políticas?

¿Debería tener igual peso el voto emitido por un residente en Madrid frente al voto dado por un descendiente emigrante viviendo en Buenos Aires o La Habana, quien nunca ha puesto pie en España?

El sociólogo Luis Miller, investigador del CSIC, añade matices importantes: para que los efectos derivados de la ‘ley de nietos’ se materialicen realmente durante unas elecciones generales deben cumplirse varias condiciones simultáneamente —nacionalizar a muchos descendientes, asegurar su alta participación y que su inclinación sea clara hacia uno u otro bloque— algo poco garantizado a corto plazo. Sin embargo, anticipa una potencial transformación estructural del censo exterior y también del panorama político español con miras al futuro.

Sospechas de “pucherazo” y presión sobre PP desde VOX

La oposición ha intensificado sus críticas. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente Pedro Sánchez de “crear nuevos votantes” mediante prácticas consideradas como ingeniería electoral con impacto significativo sobre el censo. Este discurso ha cristalizado en un término conocido dentro del ámbito político español: “pucherazo”, aplicándolo ahora a reformas censales realizadas “sin transparencia”.

Desde filas del partido VOX, las exigencias son aún más contundentes. Dirigentes demandan al PP no solo denunciar públicamente esta situación sino también actuar jurídicamente contra lo que consideran una expansión injustificada del voto exterior e incluso recurrir ante instituciones europeas ante lo que ven como alteraciones sin precedentes al cuerpo electoral español. La crítica combina dos líneas argumentativas:

La ‘ley de nietos’ sería parte integral dentro una estrategia más amplia relacionada con regularizaciones migratorias e intervenciones sobre el voto CERA.

Además se considera como una típica “chapuza”: aprobada inicialmente como medida reparadora pero luego modificada mediante instrucciones administrativas sin debate claro sobre su impacto futuro sobre las elecciones .

Por su parte, el Gobierno insiste en que esta norma no altera ningún voto existente; simplemente reconoce nacionalidad para aquellos individuos que siempre debieron considerarse españoles. Recuerdan además que ya se ha cerrado el plazo para solicitar nacionalidad aunque continúan tramitándose las solicitudes .

Argentina: casi un millón de solicitudes y los 13 escaños pendientes

Toda la atención está centrada actualmente en Argentina, donde cerca del 40% totaliza las solicitudes para obtener nacionalidad bajo la ‘ley de nietos’, convirtiéndose así en principal beneficiario . Las estimaciones apuntan hacia casi un millón argentinos solicitando pasaporte español amparándose bajo esta normativa; esto representa una proporción considerable dentro total global cercano a los 2,4 millones .

En este contexto donde los bloques están tan parejos, sus consecuencias potenciales quedan claras:

Esos mismos trece escaños cuyas decisiones quedaron a menos menos de 3.000 votos.

cuyas decisiones quedaron a menos menos de 3.000 votos. Un censo exterior capaz llegar hasta casi cinco millones; si se repiten niveles similares participación puede implicar medio millón votos emitidos.

En provincias donde ya roza cerca del 15% total según recientes análisis; siendo allí donde se define quién ocupará ese último diputado .

Bajo estas circunstancias no resulta sorprendente ver cómo este tema suscita tanto debate. Que uno o varios escaños ubicados estratégicamente en lugares como Soria o La Rioja dependan ahora directamente desde Mar Del Plata o Rosario presenta indudablemente cierto giro irónico para un país acostumbrado mirar sus propias elecciones desde dentro. Y observando estos números queda claro: este giro ha llegado para quedarse.