EXCLUSIVA | DMOCRACIA: anatomía de una campaña institucional convertida en marca

La fotografía comenzó a aparecer en TikTok e Instagram como cualquier otro lanzamiento de moda. Una sudadera de estética urbana, un nombre escrito sin vocales —DMOCRACIA— y decenas de creadores de contenido mostrando la prenda con la naturalidad de quien presenta una nueva firma independiente.

Durante varios días, miles de usuarios debatieron sobre el diseño, la exclusividad de las prendas y el misterio que rodeaba a una marca que no podía comprarse.

Detrás de aquella campaña, sin embargo, no había una startup de moda, un colectivo creativo ni una empresa de ropa emergente.

Había un expediente de contratación pública, una adjudicación ministerial y una de las mayores inversiones recientes del Estado en comunicación institucional.

La documentación oficial analizada por este medio permite reconstruir cómo la campaña «50 años de España en Libertad» evolucionó hasta convertirse en una sofisticada operación de branding político y cultural concebida para integrarse en el ecosistema digital de la Generación Z.

Un contrato de más de once millones de euros

La adjudicación del contrato recayó en Contrapunto BBDO, filial española del grupo publicitario estadounidense Omnicom.

El importe inicial ascendía a 6.035.000 euros, aunque el contrato contemplaba una prórroga valorada en 5.648.760 euros para ampliar la campaña durante otros seis meses.

En conjunto, el valor estimado alcanzaba aproximadamente 11,6 millones de euros, convirtiéndose en una de las mayores campañas de comunicación institucional impulsadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Sin embargo, la verdadera singularidad del expediente no reside únicamente en su cuantía económica.

Lo relevante es el cambio de paradigma.

La Administración ya no buscaba únicamente difundir un mensaje institucional mediante anuncios convencionales. Aspiraba a construir una identidad cultural capaz de competir por la atención de un público acostumbrado a consumir marcas, tendencias y creadores de contenido.

La batalla entre las grandes agencias

Al procedimiento concurrieron algunas de las principales agencias de publicidad del país, entre ellas McCann Erickson, Ogilvy & Mather y Havas Media.

Según reflejan las actas de valoración, el precio no fue el elemento decisivo.

La propuesta presentada por Contrapunto BBDO obtuvo una mejor valoración creativa gracias a su capacidad para conectar con un segmento especialmente difícil para la comunicación institucional: los jóvenes de entre 16 y 25 años.

La idea ganadora era sencilla y, al mismo tiempo, profundamente disruptiva.

En lugar de lanzar una campaña institucional reconocible, proponía crear una marca de ropa ficticia y hacerla circular por las redes sociales como si hubiera surgido de forma completamente independiente.

El nacimiento de DMOCRACIA

Aquella idea terminó materializándose bajo el nombre de DMOCRACIA.

La estrategia descansaba sobre cuatro pilares fundamentales:

Crear una marca de streetwear con identidad propia.

Distribuir prendas mediante ediciones limitadas y sin comercialización abierta.

Generar presencia aparentemente espontánea en TikTok e Instagram.

Difundir la marca mediante influencers gestionados por agencias de representación.

La campaña abandonó deliberadamente la estética institucional tradicional.

En su lugar adoptó los códigos visuales del streetwear contemporáneo: exclusividad, lanzamientos limitados, fotografía editorial, ausencia de logotipos oficiales y una narrativa construida alrededor del misterio.

Para un usuario que encontrara aquellas publicaciones en redes sociales, resultaba prácticamente imposible identificar que detrás existía una campaña financiada con fondos públicos.

El diseñador

La identidad visual fue desarrollada por José Antonio Roda, conocido profesionalmente como Bnomio.

Licenciado en Comunicación Audiovisual, su trabajo está estrechamente vinculado a la cultura popular española, la reinterpretación del folclore y referencias habituales dentro del arte contemporáneo y la cultura LGTBI.

Su elección respondía también a una lógica estratégica.

La campaña necesitaba una estética capaz de resultar creíble dentro de los códigos culturales de la moda urbana.

No bastaba con diseñar una sudadera.

Era necesario construir una identidad suficientemente auténtica como para que pareciera nacida fuera de cualquier ministerio.

Una agencia con experiencia en campañas institucionales

Contrapunto BBDO tampoco era un actor desconocido para la Administración.

La agencia ya había desarrollado campañas institucionales para distintos departamentos ministeriales, entre ellas acciones de sensibilización fiscal impulsadas por el Ministerio de Hacienda y campañas relacionadas con la vacunación durante la pandemia de la COVID-19.

En el sector publicitario se la considera una de las firmas con mayor experiencia en adaptar mensajes gubernamentales a lenguajes digitales y culturales.

Los recursos contra la adjudicación

La adjudicación provocó la reacción de varios competidores.

Dos grandes grupos publicitarios recurrieron la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Los recursos cuestionaban principalmente el amplio peso concedido a la valoración creativa frente a la oferta económica.

Uno de los argumentos sostenía que los pliegos describían una campaña institucional convencional mientras que la propuesta finalmente elegida incorporaba elementos —como la creación de una marca de ropa y una estrategia de «guerrilla urbana»— que, según los recurrentes, no aparecían suficientemente definidos para todos los participantes.

El TACRC terminó desestimando ambos recursos y confirmó la legalidad del procedimiento de adjudicación.

La cadena de subcontratación

Uno de los aspectos más relevantes del expediente aparece en los propios pliegos técnicos.

La empresa adjudicataria podía subcontratar una parte importante de la ejecución.

La estructura operativa quedó organizada en cuatro niveles:

El Ministerio adjudicó el contrato global de publicidad institucional.

Contrapunto BBDO asumió la dirección estratégica y la gestión del presupuesto.

La agencia subcontrató diseño gráfico, producción textil, agencias de representación y acciones de marketing de influencia.

Las redes sociales actuaron como principal canal de difusión.

Esta arquitectura contractual permitió integrar todas las actuaciones dentro de un único contrato público, mientras que la ejecución concreta pasó a depender de relaciones mercantiles privadas entre la agencia y sus proveedores.

La conquista de TikTok

La expansión de DMOCRACIA se articuló mediante agencias especializadas en representación de creadores de contenido, entre ellas Soy Olivia y Vizz Agency.

La estrategia incluía el envío de prendas, instrucciones creativas, publicaciones en formato stories y reels, sorteos y otras acciones orientadas a generar la percepción de que la marca había surgido de forma espontánea.

El resultado fue una campaña prácticamente indistinguible de cualquier lanzamiento comercial desarrollado por una firma de moda urbana.

La opacidad de los pagos

Uno de los puntos más difíciles de fiscalizar aparece precisamente en la ejecución económica.

El Estado abona el importe del contrato a la agencia adjudicataria.

Posteriormente, es la agencia quien contrata diseñadores, empresas textiles, representantes e influencers mediante acuerdos privados.

Como consecuencia, el detalle económico de esas contrataciones no siempre forma parte de la información pública accesible.

Eso dificulta conocer con precisión cuánto dinero terminó destinándose a producción textil, cuánto a creatividad y qué porcentaje acabó financiando campañas con creadores de contenido.

El contexto político

La campaña coincidió con un momento de elevada tensión política para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La oposición criticó la utilización de espacios institucionales, incluido el Congreso de los Diputados para determinadas sesiones fotográficas, al considerar que podían reforzar indirectamente la imagen del Gobierno.

El Ejecutivo defendió que toda la iniciativa formaba parte de una estrategia de divulgación de la memoria democrática dirigida a las nuevas generaciones.

Qué dicen realmente los documentos

La documentación consultada permite distinguir claramente tres niveles de información.

Los hechos acreditados incluyen la adjudicación del contrato, sus importes, la participación de las agencias competidoras, la presentación de recursos ante el TACRC, la posibilidad de subcontratar producción, diseño e influencers y la existencia de DMOCRACIA como elemento central de la campaña.

Las interpretaciones razonables apuntan a que la estrategia pretendía conectar con la Generación Z utilizando los códigos propios del streetwear, la exclusividad y el marketing de influencia.

Las valoraciones políticas, en cambio, corresponden al terreno del análisis. Determinar si la campaña perseguía mejorar la imagen del Gobierno o reforzar un determinado relato político es una conclusión que no puede extraerse automáticamente de los documentos administrativos.

Cuando el Estado se convierte en marca

Más allá de la controversia política, el caso DMOCRACIA refleja una transformación profunda de la comunicación institucional en España.

La publicidad pública ya no se limita a campañas informativas emitidas en televisión, radio o prensa. Hoy puede adoptar las herramientas del branding, la escasez artificial, la cultura del streetwear y el marketing de influencia para competir por la atención de las nuevas generaciones.

La investigación realizada por este medio muestra cómo un contrato público valorado en más de 11,6 millones de euros permitió construir una marca con apariencia independiente, movilizar a decenas de creadores de contenido y ocupar el espacio cultural de la Generación Z utilizando mecanismos propios de la industria de la moda.

DMOCRACIA no fue simplemente una colección de sudaderas.

Fue el eje de una estrategia de comunicación institucional diseñada para integrarse en los códigos culturales del público más joven.

Y esa es, probablemente, la verdadera noticia.

La frontera entre publicidad institucional, estrategia política y cultura digital es hoy mucho más difusa de lo que parecía.