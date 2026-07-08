El fenómeno Palau: el PP desafía cuatro décadas de hegemonía de la izquierda en Lleida

El ascenso del Partido Popular en Lleida ya no puede interpretarse únicamente como un buen resultado electoral. Tras las últimas elecciones municipales, los populares lograron convertirse en la segunda fuerza política de la ciudad y situar a Xavi Palau al frente de la oposición en el Ayuntamiento, un escenario impensable apenas unos años atrás en una de las capitales de provincia donde la izquierda había gobernado de forma prácticamente ininterrumpida desde la restauración democrática.

Para Palau, el cambio no es fruto de una coyuntura puntual, sino la consecuencia de una transformación mucho más profunda que afecta a la sociedad leridana. Habla de un «cambio sociológico», de una ciudadanía cansada de las mismas recetas políticas y de una nueva generación que exige respuestas a problemas cotidianos como la inseguridad, el acceso a la vivienda o la pérdida de oportunidades económicas.

Durante esta entrevista con PERIODISTA DIGITAL, el presidente provincial del Partido Popular realiza un diagnóstico muy crítico de la situación de Lleida. Acusa a los sucesivos gobiernos de izquierdas de haber convertido la ciudad en un proyecto sin ambición, cuestiona la gestión de la inmigración por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento y presenta la alternativa que, asegura, pretende ofrecer el PP de cara a las próximas elecciones municipales.

«Nosotros no venimos a hacer oposición por hacer oposición. Venimos a construir una alternativa seria para gobernar Lleida», afirma desde el inicio de la conversación.

«El resultado demuestra que los ciudadanos querían abrir una nueva etapa»

Palau no oculta su satisfacción por el crecimiento experimentado por el Partido Popular. Considera que el resultado obtenido marca un punto de inflexión para la política municipal y supone el mayor respaldo recibido por su formación en décadas dentro de la capital del Segrià.

«Lo que ha ocurrido en Lleida es un resultado histórico. Ser la segunda fuerza política en una capital de provincia catalana y liderar la oposición no sucede por casualidad. Es la consecuencia de muchos años de trabajo, pero sobre todo de una sociedad que ha decidido decir basta.»

A su juicio, el respaldo recibido trasciende el ámbito estrictamente municipal.

«Los ciudadanos han querido enviar un mensaje muy claro. Llevan demasiados años viendo cómo gobiernan prácticamente los mismos partidos con las mismas políticas. Cambian las siglas, cambian algunos nombres, pero el modelo sigue siendo exactamente el mismo.»

El dirigente popular sostiene que durante demasiado tiempo la ciudad ha vivido instalada en una política de bloques donde las diferencias entre PSC y ERC terminan diluyéndose cuando llega el momento de gobernar.

«Muchas veces vemos grandes discusiones entre ellos, pero después pactan, se reparten responsabilidades y continúan aplicando las mismas políticas. Eso ha generado una enorme desafección entre muchos vecinos.»

Según Palau, ese desgaste ha terminado favoreciendo el crecimiento del Partido Popular.

«No hemos crecido porque sí. Hemos crecido porque hemos estado al lado de los vecinos cuando tenían problemas, porque hemos escuchado mucho y porque cada vez más personas consideran que hace falta una alternativa distinta.»

«Ha cambiado la sociedad leridana»

Más allá del resultado electoral, Palau considera que Lleida atraviesa una transformación social que explica buena parte del nuevo mapa político.

«Existe un cambio sociológico muy evidente. Los jóvenes ya no votan como lo hacían generaciones anteriores. Se preocupan por cuestiones muy concretas: si podrán encontrar una vivienda, si podrán independizarse, si habrá empleo, si podrán caminar tranquilos por su barrio.»

En su opinión, las preocupaciones reales de la ciudadanía han desplazado los grandes debates ideológicos.

«Hoy la gente quiere soluciones. Quiere gestores. Quiere políticos que se ocupen de resolver problemas y no de alimentar debates identitarios que no mejoran la vida de nadie.»

El presidente provincial del PP sostiene que esa nueva realidad también explica el crecimiento del centro-derecha entre el electorado joven.

«Hay muchos jóvenes que han dejado de votar por tradición familiar o por inercia. Analizan la realidad y toman decisiones pensando en su futuro. Creo que eso explica buena parte de lo que estamos viendo.»

«Lleida ha ido perdiendo oportunidades durante demasiados años»

Uno de los mensajes que más repite Palau durante toda la entrevista es que la ciudad ha perdido peso económico respecto a otras capitales catalanas.

A su juicio, Lleida dispone de condiciones extraordinarias para convertirse en un gran polo económico, universitario y logístico, pero considera que las administraciones no han sabido aprovechar ese potencial.

«Somos una capital universitaria. Somos una ciudad comercial. Somos la puerta de entrada al interior de Cataluña y contamos con un sector agroalimentario extraordinario. Sin embargo, llevamos demasiados años perdiendo oportunidades.»

El dirigente popular lamenta que numerosos proyectos hayan terminado desarrollándose en otras ciudades mientras Lleida permanecía, según sus palabras, «instalada en la resignación».

«Nos hemos acostumbrado a escuchar que las cosas no pueden hacerse. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Lleida tiene capacidad para liderar muchísimas iniciativas, pero hace falta ambición política.»

Palau considera que durante las últimas décadas el Ayuntamiento ha carecido de un proyecto claro de ciudad.

«Ha habido gestión del día a día, pero no una visión de futuro. Nosotros queremos recuperar esa ambición.»

«Nuestro proyecto no gira alrededor de la ideología, sino del vecino»

Preguntado por cuál es la principal diferencia entre su proyecto y el del actual gobierno municipal, Palau responde sin titubeos.

«Nosotros ponemos al vecino en el centro de todas las decisiones.»

Insiste en que su objetivo no es gobernar pensando en los partidos, sino en los problemas cotidianos de los ciudadanos.

«Mi prioridad siempre será defender a los vecinos por encima de cualquier cuestión ideológica o partidista.»

El líder popular reivindica además una forma de hacer política basada en la proximidad.

«No soy un político de despacho. Mi despacho está en la calle. Hablo con comerciantes, con familias, con jóvenes, con mayores y con asociaciones todos los días. Ahí es donde realmente se conocen los problemas.»

Esa cercanía, asegura, ha permitido al Partido Popular conectar con una parte importante de la sociedad que durante años no se había sentido representada.

«No debemos nada a nadie. No tenemos hipotecas políticas. Nuestro único compromiso es con los ciudadanos de Lleida.»

Orden, identidad y gestión

Palau resume el proyecto político que quiere liderar mediante cuatro conceptos que, según explica, marcarán toda la acción de gobierno si consigue la Alcaldía.

«Nuestro proyecto se basa en el orden, la identidad, la dignidad y el seny lleidatà.»

Considera que esos principios representan una forma distinta de entender la política municipal.

«El orden significa seguridad, cumplimiento de las normas y convivencia. La identidad significa defender aquello que somos sin complejos. La dignidad implica poner a los vecinos por delante de cualquier interés político. Y el seny significa gestionar con sentido común.»

A su juicio, durante demasiado tiempo se ha confundido el progreso con políticas que no respondían a las preocupaciones reales de los ciudadanos.

«Nosotros creemos en una administración eficaz, cercana y que dedique todos sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas.»

La conversación avanza hacia uno de los asuntos que más presencia ha tenido en el debate político leridano durante los últimos años y sobre el que el Partido Popular ha construido buena parte de su discurso de oposición: la inmigración, la convivencia y la seguridad ciudadana. Palau sostiene que se trata de una cuestión que durante demasiado tiempo, dice, «se ha querido evitar por miedo a ser señalado», pese a que, en su opinión, constituye una de las principales preocupaciones de numerosos vecinos.

El dirigente popular comienza marcando una diferencia que repite en varias ocasiones a lo largo de la entrevista y que considera fundamental para entender la posición de su partido.

«Nosotros nunca hemos dicho que la inmigración sea un problema. Al contrario. Lleida siempre ha sido una tierra de acogida y necesita personas que quieran trabajar, aportar y construir un proyecto de vida aquí. El problema aparece cuando las administraciones renuncian a exigir el cumplimiento de las normas y dejan de apostar por una integración real.»

Para Palau, el debate no debe centrarse únicamente en el número de personas que llegan, sino en la forma en que las administraciones gestionan ese fenómeno.

«Estamos a favor de la inmigración que viene a trabajar, que respeta nuestras leyes, que aprende nuestras lenguas y que quiere formar parte de nuestra sociedad. Eso siempre será positivo. Lo que rechazamos son políticas que favorecen la creación de comunidades paralelas y que terminan perjudicando tanto a quienes llegan como a quienes ya viven aquí.»

En ese punto de la conversación introduce uno de los conceptos que más utiliza durante la entrevista: la «islamización». Según explica, considera que determinadas decisiones políticas han favorecido la implantación de dinámicas que, a su juicio, dificultan la integración.

«Lo que estamos denunciando es un proceso de islamización que no nace de manera espontánea. Es consecuencia de decisiones políticas adoptadas durante muchos años. No es un problema creado por los vecinos de Lleida; es el resultado de unas políticas impulsadas desde la Generalitat y respaldadas también por gobiernos municipales de izquierdas.»

Palau insiste en que, desde su punto de vista, la integración exige que quien llega se adapte a las normas, costumbres y valores de la sociedad de acogida.

«Integrarse significa compartir un proyecto común. No significa crear una sociedad paralela donde cada uno vive de espaldas al resto. Cuando eso ocurre, la convivencia acaba deteriorándose.»

El portavoz popular pone como ejemplo algunas decisiones del actual gobierno municipal que, según afirma, simbolizan esa forma de entender la política migratoria.

Recuerda el proyecto para estudiar la cesión de un espacio municipal destinado a un futuro centro de culto musulmán.

«El alcalde planteó la posibilidad de habilitar un espacio deportivo para la construcción de una mezquita. Nosotros creemos que las prioridades del Ayuntamiento deben ser otras. Los equipamientos públicos deben responder primero a las necesidades generales de todos los vecinos.»

El dirigente popular sostiene que ese tipo de iniciativas generan inquietud en una parte de la población y considera que las administraciones deberían actuar con mayor prudencia antes de impulsar proyectos de esa naturaleza.

«Nuestro modelo es muy claro: integración sí; privilegios, no.»

Durante la entrevista también recuerda otro episodio que, según afirma, marcó profundamente a muchos ciudadanos.

«En plena pandemia se autorizó la celebración del Ramadán dentro de un templo cristiano. Fue una decisión que generó un importante debate social y que muchas personas interpretaron como una cesión innecesaria.»

Palau sostiene que estos episodios forman parte de una política más amplia que, en su opinión, ha confundido la integración con la renuncia a defender determinados elementos culturales propios.

«La izquierda ha confundido el progreso con la sustitución cultural. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Una sociedad abierta también debe ser capaz de preservar su identidad, su patrimonio y aquello que la define.»

En esa línea sitúa una de las iniciativas impulsadas por el Partido Popular en el Ayuntamiento: la propuesta para que la cartelería pública utilice exclusivamente las lenguas oficiales.

«Presentamos esa propuesta porque entendemos que el espacio público también transmite valores comunes. Las lenguas oficiales son un elemento de cohesión y favorecen la integración.»

Otra de las campañas impulsadas por el PP durante los últimos meses fue la recogida de más de seis mil firmas contra la instalación de albergues destinados a inmigrantes en situación irregular.

«Más allá de la cifra, lo importante es el mensaje. Miles de vecinos quisieron expresar una preocupación que existía desde hacía tiempo y que muchos responsables políticos preferían ignorar.»

Palau sostiene que escuchar esas inquietudes no significa alimentar el enfrentamiento, sino atender problemas reales que afectan a numerosos barrios.

«La peor respuesta que puede dar un político es decirle a un vecino que aquello que le preocupa no existe. Nosotros creemos que hay que escuchar, explicar y actuar.»

Preguntado por las medidas concretas que impulsaría si llegara al gobierno municipal, el dirigente popular asegura que revisaría distintas ordenanzas para limitar la implantación de nuevos centros de culto allí donde, según afirma, puedan surgir problemas de convivencia o urbanísticos.

«Nos comprometemos a modificar la normativa municipal dentro del marco legal para garantizar una planificación ordenada de los equipamientos y preservar la convivencia en los barrios.»

A continuación insiste en que toda persona que resida en Lleida debe asumir las mismas obligaciones.

«Quien quiera vivir aquí será bienvenido si respeta nuestras normas. Lo que no puede ocurrir es que algunos pretendan vivir al margen de ellas.»

El discurso enlaza entonces con otra de las grandes prioridades del Partido Popular: la seguridad.

Palau considera que la seguridad ciudadana se ha convertido en una demanda transversal que afecta a vecinos de todas las edades y de todos los barrios.

«No estamos hablando únicamente de delincuencia. Hablamos de tranquilidad, de convivencia y de libertad. Cuando una persona tiene miedo de volver sola a casa por la noche o un comerciante vive preocupado por los robos, algo está fallando.»

El portavoz popular sostiene que la primera obligación de cualquier administración es garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con normalidad.

«Sin seguridad no existe libertad real. Es imposible hablar de calidad de vida cuando los vecinos sienten que las administraciones no responden ante determinados problemas.»

Dentro de ese planteamiento defiende revisar el sistema de ayudas municipales para impedir, según explica, que personas condenadas por determinados delitos puedan beneficiarse de recursos públicos mientras incumplen las normas.

«Las ayudas sociales deben proteger a quienes realmente las necesitan. No tiene sentido que quienes delinquen puedan aprovecharse del sistema mientras miles de familias hacen enormes esfuerzos para salir adelante respetando siempre la ley.»

Palau subraya que esa propuesta no distingue nacionalidades ni orígenes.

«Hablamos exactamente del mismo criterio para todo el mundo. Quien incumple gravemente las normas debe asumir también las consecuencias administrativas que correspondan dentro de la legalidad.»

El líder popular rechaza que estas posiciones respondan a planteamientos ideológicos y sostiene que forman parte de una concepción de la política basada, dice, en el sentido común.

«Esto no va de izquierdas o de derechas. Va de proteger a quienes cumplen las normas y sostienen esta ciudad con su trabajo.»

Tras abordar la seguridad, la inmigración y la convivencia, Xavi Palau dirige la conversación hacia lo que considera el gran desafío de la próxima década para Lleida: recuperar el dinamismo económico de la ciudad y ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligados a marcharse.

El líder del Partido Popular sostiene que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de toda una generación y lamenta que las administraciones no hayan sido capaces de ofrecer respuestas eficaces.

«Hoy un joven tiene muchas más dificultades para independizarse que hace veinte años. El precio de la vivienda se ha disparado y cada vez resulta más complicado acceder tanto a una compra como a un alquiler. Esa es una realidad que cualquier administración responsable debe afrontar.»

A su juicio, la política municipal no puede limitarse únicamente a construir vivienda pública, sino que debe generar un entorno económico que facilite el acceso a la vivienda mediante mejores salarios y mayor actividad empresarial.

«La mejor política de vivienda también pasa por crear empleo de calidad. Si un joven tiene un trabajo estable y bien remunerado, tendrá muchas más posibilidades de desarrollar aquí su proyecto de vida.»

Palau considera que Lleida ha ido perdiendo competitividad frente a otras ciudades catalanas durante los últimos años y atribuye esa situación a la falta de una estrategia económica ambiciosa.

«Llevamos demasiado tiempo dejando escapar oportunidades. Somos una ciudad con una ubicación privilegiada, con una universidad consolidada, con un potente sector agroalimentario y con capacidad para atraer inversión. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar todo ese potencial.»

El dirigente popular cree que uno de los principales errores de los sucesivos gobiernos municipales ha sido entender la actividad económica como una fuente de recaudación y no como el principal motor de prosperidad.

«Nosotros no creemos que la solución sea seguir aumentando la presión fiscal. Todo lo contrario. Cuanto más fácil sea invertir, abrir un negocio o ampliar una empresa, más empleo se generará y más recursos acabarán llegando también a las administraciones.»

Su propuesta pasa por convertir Lleida en una ciudad atractiva para empresarios, emprendedores e inversores.

«Queremos que quien quiera invertir encuentre un Ayuntamiento que facilite las cosas y no una administración llena de obstáculos burocráticos. Cada empresa que llega significa nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades y más riqueza para toda la ciudad.»

Palau resume esa filosofía en una idea que repite durante la entrevista.

«No se trata de recaudar más subiendo impuestos. Se trata de recaudar más porque haya más personas trabajando, más empresas instalándose en Lleida y más actividad económica.»

El presidente provincial del PP insiste en que esa estrategia permitiría reforzar los servicios públicos sin incrementar la carga fiscal de familias y empresas.

«Cuando una economía crece, crecen también los ingresos públicos. Esa es la mejor forma de sostener unos buenos servicios municipales.»

Los jóvenes ocupan buena parte de sus reflexiones. Considera que la política local ha olvidado durante demasiado tiempo las necesidades de quienes empiezan su vida laboral.

«Muchos jóvenes sienten que estudiar, esforzarse y trabajar ya no garantiza poder construir un proyecto de vida. Nosotros queremos recuperar esa esperanza.»

En su opinión, Lleida debe convertirse nuevamente en un polo universitario y empresarial capaz de retener talento.

«Lleida tiene que ser una capital universitaria de referencia, una ciudad donde los estudiantes quieran quedarse después de terminar sus estudios porque encuentran oportunidades profesionales y un proyecto de futuro.»

El dirigente popular también reivindica el papel histórico de Lleida como capital comercial y económica del interior de Cataluña.

«Tenemos comercio, tenemos industria, tenemos logística y tenemos un enorme potencial de crecimiento. Lo que necesitamos es un gobierno municipal que crea realmente en esa capacidad.»

Durante la conversación aparece también el sector agrario, uno de los pilares económicos de la provincia y un ámbito especialmente conocido por Palau debido a sus raíces familiares.

«Soy hijo de payeses y conozco perfectamente las dificultades que atraviesa el campo. He crecido viendo el esfuerzo que supone sacar adelante una explotación agrícola.»

No obstante, rechaza lo que considera un planteamiento simplista de algunos debates políticos.

«Muchas veces se intenta trasladar al Ayuntamiento responsabilidades que corresponden a otras administraciones. Las grandes explotaciones agrícolas no están dentro del término municipal de Lleida y muchas soluciones deben llegar desde la Generalitat, el Gobierno o desde los propios municipios donde se desarrolla esa actividad.»

Aun así, considera que la capital debe ejercer un papel de liderazgo como centro de servicios para todo el territorio.

«Lleida tiene que volver a ejercer como auténtica capital económica de la provincia. Eso significa ofrecer servicios de calidad, facilitar la actividad empresarial y convertirse en el gran motor del conjunto del territorio.»

Palau insiste varias veces en que su proyecto pretende superar las divisiones ideológicas tradicionales y centrarse en la gestión.

«La gente está cansada de la confrontación permanente. Lo que pide es un Ayuntamiento que resuelva problemas.»

Por ello resume nuevamente las prioridades que, asegura, marcarán su proyecto político.

«Nuestra estrategia gira alrededor de tres grandes ejes: seguridad, vivienda y derechos sociales, todo ello acompañado de una política económica que genere empleo y oportunidades.»

Respecto a los derechos sociales, defiende que deben orientarse especialmente hacia quienes más los necesitan y siempre ligados al cumplimiento de las normas.

«Queremos unos servicios sociales fuertes, pero también eficaces y justos. Las ayudas públicas tienen que llegar a quienes realmente las necesitan y cumplen con sus obligaciones.»

Durante la recta final de la entrevista, Palau vuelve sobre la idea que ha sobrevolado toda la conversación: el convencimiento de que Lleida está iniciando una nueva etapa política.

«Creo sinceramente que muchos ciudadanos sienten que nuestra ciudad necesita un cambio. No un cambio de nombres, sino un cambio de forma de gobernar.»

El líder popular considera que el crecimiento experimentado por el PP responde a una voluntad de renovación política en la ciudad.

«Representamos un soplo de aire fresco para una parte importante de la sociedad leridana. Hay vecinos que durante muchos años no se sintieron escuchados y ahora encuentran un proyecto que habla de sus preocupaciones cotidianas.»

Palau asegura afrontar los próximos meses con la vista puesta en consolidar al Partido Popular como una alternativa real de gobierno.

«Nuestro objetivo no es hacer una oposición basada en el ruido. Queremos demostrar que existe otra manera de gestionar el Ayuntamiento: con más cercanía, más sentido común, más ambición y pensando siempre en los vecinos.»

Antes de despedirse, lanza un último mensaje de cara a las elecciones municipales.

«Estoy convencido de que Lleida tiene por delante una gran oportunidad. Tenemos talento, tenemos capacidad y tenemos ganas de recuperar el orgullo de ser la capital del interior de Cataluña.»

Y concluye con un mensaje de futuro:

«2027 puede marcar un antes y un después para Lleida. No podemos resignarnos a seguir perdiendo oportunidades. Queremos una ciudad más segura, con más empleo, más vivienda, mejores servicios y un Ayuntamiento centrado en los ciudadanos.»