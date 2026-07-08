Zapatero, el gobierno del 2004 y el curioso apagón del romanticismo en la derecha

Es habitual que un cambio de gobierno influya en los mercados. Pero que la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 impactara también en la cantidad de bodas, embarazos e incluso abortos en aquellos municipios donde el Partido Popular era dominante, ya suena a trama de comedia romántica con tintes sociológicos.

La afirmación de que “Zapatero mató el amor” puede resultar provocadora, pero se basa en una investigación académica llevada a cabo por equipos de la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, que examina cómo el giro político tras el 11-M afectó a la demografía y los comportamientos familiares en un contexto marcado por la polarización. Un extenso reportaje de Infobae sobre este estudio señala que, en las localidades con mayor apoyo al PP, se observó, justo después del triunfo socialista, una notable disminución tanto en matrimonios como en embarazos, acompañada por un incremento de abortos.

Lo que realmente revela el estudio

La investigación se basa en una premisa fundamental: el cambio de gobierno que tuvo lugar en 2004 fue inesperado. Las encuestas y el clima político previo a los atentados del 11-M indicaban una continuación del gobierno del PP bajo José María Aznar, con Mariano Rajoy como candidato. Este giro repentino permite evaluar cómo las expectativas futuras variaron entre los diferentes electorados.

Entre los hallazgos más destacados, divulgados tanto por la universidad como por agencias como EFE, aparecen:

Una caída inmediata en el número de embarazos mensuales en municipios donde el apoyo al PP era mayor.

en municipios donde el apoyo al PP era mayor. Descenso en la cantidad de matrimonios registrados en esas mismas áreas.

registrados en esas mismas áreas. Aumento de abortos durante los meses siguientes a la victoria del PSOE.

durante los meses siguientes a la victoria del PSOE. La inexistencia de cambios similares en localidades donde predominaba el voto socialista, donde la respuesta demográfica se mantuvo mucho más estable.

El estudio no sostiene que Zapatero fuera responsable del fin del romanticismo. Más bien señala que la combinación de polarización política, expectativas económicas y percepción del riesgo futuro influyó decisivamente en decisiones tan personales como tener hijos o formalizar una unión civil.

Un análisis sobre cómo “los votantes del PP dejaron de casarse y tener hijos tras la victoria del PSOE en 2004” ahonda en esta conexión entre clima político y fecundidad. Resalta además lo inusual del caso español respecto a otros cambios gubernamentales europeos, donde no se han observado efectos tan pronunciados sobre la natalidad.

Política, emociones y un mapa del desencanto

El patrón territorial revelado por este trabajo es esclarecedor: allí donde el PP cosechaba sus mejores resultados se registraron las mayores correcciones demográficas tras la victoria socialista. La interpretación política es evidente: parte del electorado conservador vio el triunfo del PSOE como una alteración profunda de su futuro vital, lo cual les llevó a replantearse sus proyectos familiares.

No se trata únicamente de cuestiones económicas. Los autores destacan:

Polarización emocional : sensación de “derrota” política entre ciertos sectores.

: sensación de “derrota” política entre ciertos sectores. Incertidumbre respecto a políticas futuras , desde impuestos hasta reformas laborales.

, desde impuestos hasta reformas laborales. El impacto de las creencias ideológicas sobre decisiones relativas a tener hijos en contextos percibidos como adversos.

Por otro lado, cabe recordar que durante su primer mandato, Zapatero promovió reformas simbólicas cargadas de identidad, como el matrimonio igualitario, la ley de memoria histórica o un nuevo enfoque hacia las comunidades autónomas. Para quienes veían ese programa como un cambio cultural significativo, quedó claro que España entraba en una etapa muy distinta a aquella “década del crecimiento” bajo Aznar.

Humor, datos y una paradoja española

La paradoja radica en que el presidente presentado durante años como defensor de la “alianza de civilizaciones” y la “España optimista” aparece ahora reflejado en un estudio como un factor indirecto detrás del descenso tanto en bodas como en nacimientos dentro de las zonas más afines al PP. No porque lo ordenara mediante decreto, sino porque sus opositores políticos decidieron pensárselo dos veces antes de ampliar su familia.

Uno de los datos más sorprendentes recogidos por Infobae acerca de este trabajo es la velocidad con que se produjo este ajuste: el efecto fue palpable “de un mes para otro” tras las elecciones de marzo de 2004. Esto refuerza la idea de que las expectativas políticas impactaron rápidamente sobre decisiones personales. Que un día se vote y al mes siguiente haya menos embarazos no es solo materia para estudios demográficos; también sirve como recordatorio sobre cuánto influye la política incluso en lo más íntimo y romántico del censo.

Fuentes: análisis sobre polarización política y fecundidad difundido por universidades catalanas y reportaje publicado por Infobae acerca cómo la victoria electoral de 2004 pudo enfriar los ánimos matrimoniales y reproductivos entre la España más conservadora.