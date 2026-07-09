Aldama, PDVSA y el agujero negro de la financiación del PSOE

La trama de la supuesta financiación ilegal del PSOE ha tomado un nuevo rumbo tras la reciente comparecencia de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Fuentes legales consultadas indican que el empresario ha vuelto a testificar en secreto, aportando nueva información sobre las empresas involucradas en el desvío de fondos provenientes de PDVSA, la petrolera estatal del régimen de Nicolás Maduro, a través de cupos de petróleo valorados en unos 250 millones de dólares.

Este bloque de crudo venezolano, que ha adquirido tintes políticos, habría sido utilizado ―siempre según las declaraciones de Aldama― para financiar irregularmente al Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez y a la Internacional Socialista, que él preside. Un caso que mezcla comisionistas, exministros, expresidentes y estructuras opacas con un trasfondo caribeño pero con repercusiones muy concretas en la política española.

La pieza secreta y las empresas en el foco

De acuerdo con fuentes jurídicas, “Aldama ha declarado nuevamente ante el juez Moreno, que investiga la financiación ilegal del PSOE”, ampliando detalles sobre la estructura empresarial que habría servido para canalizar esos cupos de petróleo. En el corazón del asunto se encuentra la sociedad Apamate Corporate And Trust, objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como pieza clave para mover el crudo de PDVSA hacia entidades vinculadas al PSOE.

Según lo expuesto por Aldama:

Apamate Corporate And Trust habría funcionado como una sociedad instrumental para gestionar esos cupos petroleros provenientes de PDVSA.

habría funcionado como una sociedad instrumental para gestionar esos cupos petroleros provenientes de PDVSA. La operativa habría empezado con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos , y continuado posteriormente bajo el mando del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .

, y continuado posteriormente bajo el mando del expresidente . Se habrían utilizado cuentas bancarias en diversos países como Panamá o Rusia para realizar pagos y ocultar el rastro del dinero.

En una declaración previa, divulgada por los medios, Aldama ya había manifestado ante la Audiencia Nacional que “estamos hablando de la financiación ilegal del partido”, refiriéndose al PSOE y a la Internacional Socialista, conectando así el negocio del petróleo venezolano con las formaciones dirigidas por Sánchez.

La información más reciente sobre esta nueva declaración y el papel desempeñado por Apamate junto con las empresas implicadas ha sido desglosada por Libertad Digital en un reportaje donde se detallan los movimientos, los nombres y los países involucrados en esta presunta financiación irregular del PSOE a través de PDVSA.

El puente con el ‘caso Plus Ultra’ y el papel de Zapatero

La investigación sobre PDVSA y su relación con la financiación del PSOE se entrelaza inevitablemente con el caso Plus Ultra, donde la UDEF sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en lo alto de una red dedicada al tráfico de influencias relacionada con el rescate financiero de la aerolínea hispano-venezolana por 53 millones de euros gestionados por SEPI.

Los informes policiales y los autos judiciales señalan:

El círculo cercano a Zapatero habría recibido 1,95 millones de euros en comisiones vinculadas a la trama Plus Ultra entre 2020 y 2025.

en comisiones vinculadas a la trama Plus Ultra entre 2020 y 2025. Parte de esos fondos se habrían gestionado mediante empresas como Análisis Relevante y WhatTheFav , asociadas al propio Zapatero y a sus hijas.

y , asociadas al propio Zapatero y a sus hijas. La UDEF sospecha que esos pagos se usaron, entre otros fines, para saldar una hipoteca familiar que ascendía a medio millón de euros y para financiar inversiones patrimoniales.

Este contexto se conecta con las sospechas policiales sobre un pago cercano a dos millones de euros relacionado con el rescate Plus Ultra, justo cuando se negociaba políticamente la ayuda estatal y se creaban sociedades en jurisdicciones ‘off-shore’ para recibir las contraprestaciones correspondientes. Los agentes han identificado a un intermediario clave como canalizador principal de esos fondos, paralelo a las gestiones realizadas por la aerolínea para conseguir su rescate.

La UDEF y la pista de los dos millones

En sus últimos reportes, la UDEF ha trazado una cronología detallada sobre los pagos que refuerzan esta trama relacionada con tráfico de influencias:

Entregas directas desde Plus Ultra y desde otras organizaciones bajo investigación hacia sociedades vinculadas al presunto testaferro cercano a Zapatero, sumando cantidades antes y después del rescate público.

Un conjunto total que el juez Calama estima en 1,95 millones de euros como beneficio final para Zapatero y su círculo familiar.

como beneficio final para Zapatero y su círculo familiar. Además, la policía está rastreando un entramado complejo compuesto por contratos, correos electrónicos y sociedades creadas en lugares como Dubái para captar las supuestas “mordidas” asociadas al rescate Plus Ultra.

La narrativa que emerge en estos sumarios es clara: mientras se discutía sobre cómo salvar a esta aerolínea chavista, podría haberse establecido una vía paralela para desviar fondos hacia ese intermediario y hacia el entorno del expresidente. Todo ello alineado temporalmente con decisiones tomadas por SEPI y el Consejo de Ministros.

Ábalos, Delcy y el sobre que une ambas tramas

A su vez, las causas que afectan al exministro José Luis Ábalos añaden un matiz político especialmente complicado. Aldama ya relató ante los tribunales que recibió un sobre por parte de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta bajo Maduro y es hoy una figura crucial dentro del régimen. Este sobre contendría información vinculante entre los negocios relacionados con PDVSA y la financiación del PSOE.

Según su relato:

El sobre estaría relacionado con cupones petroleros otorgados inicialmente bajo el Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó , después bajo control directo por parte de PDVSA junto a Delcy Rodríguez.

, después bajo control directo por parte de PDVSA junto a Delcy Rodríguez. Ábalos habría comenzado los trámites para canalizar esos fondos antes cederle paso a Zapatero para dialogar directamente con el régimen venezolano.

La mecánica empleada para financiarse mediante cupones petroleros habría perdurado bajo diferentes interlocutores pero siempre orientada hacia un mismo destino: apoyar al partido y su estructura internacional.

Todos estos elementos se entrelazan también con otras investigaciones abiertas acerca de pagos en efectivo realizados en Ferraz, contratos públicos e ingresos empresariales sin justificación documental. Todo esto está siendo integrado dentro una macrocausa sobre presunta financiación irregular del PSOE por parte de la Audiencia Nacional.

Un caso que se expande y un tablero político bajo presión

La combinación entre:

Cupos petroleros provenientes de PDVSA valorados en cientos de millones.

valorados en cientos de millones. Un rescate público cifrado en 53 millones destinado a una aerolínea hispano‑venezolana.

Comisiones sospechosas cercanas a dos millones dirigidas hacia un expresidente.

Y donaciones sin respaldo documental ni claridad hacia el partido gobernante.

todo ello sitúa al tablero político español frente uno de los escándalos más delicados desde hace años. La evolución respecto a esta pieza secreta relacionada con la financiación del PSOE; las declaraciones aportadas por Aldama; así como las indagaciones realizadas por parte dela UDEF marcarán tanto la agenda judicial como también influirán notablemente en el discurso político acerca del uso indebido tanto recursos públicos como energéticos extranjeros destinados al mantenimiento estructuras partidistas.

Y mientras los autos mencionan lugares lejanos como Panamá, Rusia o Dubái; Madrid sigue siendo epicentro del terremoto: allí donde operan los despachos judiciales e incluso unas cuentas partidistas cuyos números comienzan a leerse como si fueran pistas sacadas directamente del guion noir más intrigante.