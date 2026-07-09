El sanchista comandante Villalba destapa la verdad: el testigo crucial que acorrala a la directora de la Guardia Civil

De investigado a testigo incómodo. El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, sancionado por su vinculación con el caso Koldo, se ha convertido en una figura clave en la investigación sobre la supuesta trama para manipular a la Benemérita y proteger al entorno gubernamental. Su declaración ante la Audiencia Nacional se alinea con los informes de la UCO y plantea serias interrogantes sobre el rol de la directora del cuerpo, Mercedes González, así como sobre hasta dónde alcanzaba esta operación política.

Según fuentes jurídicas, Villalba ha confirmado que tuvo dos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, apodada ya como “la fontanera” del PSOE, los días 10 y 26 de marzo de 2025. En esas reuniones, Díez fue directa: se presentó como representante de “los de arriba” y aseguró actuar por orden del “one”, refiriéndose claramente al presidente del Gobierno.

La oferta: ascenso, destino privilegiado y un nuevo comienzo

El núcleo del testimonio de Villalba es claro y explosivo: Leire Díez le ofreció salvar su carrera a cambio de información comprometedora contra altos mandos de la Guardia Civil, especialmente los de la UCO.

Entre las promesas que el comandante expone ante el juez y ante la UCO figuran tres grandes “beneficios”:

Ascenso y un puesto fuera de España , con un cargo adaptado a sus necesidades en el extranjero.

, con un cargo adaptado a sus necesidades en el extranjero. Un cargo de asesor en el gabinete de la directora general de la Guardia Civil, lo que le permitiría acceder al núcleo del poder interno.

en el gabinete de la directora general de la Guardia Civil, lo que le permitiría acceder al núcleo del poder interno. Asistencia para mejorar su situación judicial en el caso Koldo, incluyendo opciones para “reflotar” su reputación.

Esta oferta no solo implicaba un ascenso; según el informe policial, era parte de una operación para “limpiar” la Guardia Civil y eliminar elementos considerados subversivos, utilizando información interna sobre mandos que supuestamente habrían estado filtrando datos incómodos para el Gobierno. Villalba se negó a aceptar, pero dejó constancia de todo lo sucedido.

La directora “esperaba el feedback”: el punto más delicado

Lo más comprometedor para Mercedes González no es solo que su nombre surja en este relato, sino cómo lo hace. Villalba afirma que en su segunda reunión, Leire Díez le comunicó que la directora de la Guardia Civil esperaba el “feedback” tras su encuentro. Esto implica que los altos mandos del cuerpo estarían al tanto y seguirían detenidamente esa operación.

Este detalle coincide con el atestado de la UCO, donde se menciona que el objetivo de las reuniones era obtener “información comprometedora sobre la Guardia Civil”, y que Díez mencionó explícitamente que González aguardaba los resultados. Además, Villalba señala que Díez le prometió un puesto como asesor suyo, lo cual refuerza la percepción de que esta estrategia estaba diseñada desde las altas esferas del organismo.

Sin embargo, la versión oficial contradice esta afirmación. Mercedes González ha sostenido firmemente que nunca ha participado en ninguna maniobra contra la UCO y asegura haber cortado toda relación con Díez cuando esta le solicitó readmitir a Villalba pese a su sanción. En sus comunicados y comparecencias parlamentarias recalca que rechazó “de plano” cualquier intento para favorecer al comandante vinculado al caso Koldo y asegura que tras ese encuentro no hubo más contactos significativos.

La discrepancia entre ambos relatos es clara:

Villalba sostiene que González conocía las gestiones y esperaba un informe sobre su reunión.

González afirma haber tenido sólo dos encuentros con Leire Díez, niega reinstalar al comandante y rechaza cualquier implicación en tramas contra la UCO.

El contraste se vuelve políticamente explosivo cuando recordamos que desde Interior se llegó a negar que existieran reuniones entre González y Díez, para luego rectificar admitiendo al menos dos encuentros personales.

El “one”, la fontanera y las cloacas insinuadas

El testimonio del comandante también toca aspectos políticos relevantes. Según él, Díez se presentó como parte integral del PSOE, manteniendo vínculos directos con Santos Cerdán y acceso a los niveles más altos del Gobierno. En su declaración, Villalba detalla cómo esta “fontanera” hablaba “en nombre del ‘one’”, identificándose como enviada “de los altos mandos del Gobierno”, con una misión clara: neutralizar las filtraciones provenientes de la UCO.

La operación contenía tres elementos siempre explosivos en España:

Un caso de corrupción como el escándalo por las mascarillas junto al caso Koldo , cuyas implicaciones penales siguen vivas.

, cuyas implicaciones penales siguen vivas. Una policía judicial —la UCO— vista como origen de filtraciones problemáticas para La Moncloa.

Una intermediaria política ofreciendo ascensos y cargos estratégicos para “limpiar” mandos incómodos dentro de la Guardia Civil.

Cuando un comandante bajo sanción rechaza participar en este juego, su testimonio se convierte en un problema adicional: ya no es simplemente un investigado; ahora es un testigo capaz de proporcionar nombres e incentivos concretos.

Lo que está en juego: credibilidad institucional y conflicto interno en la Benemérita

Más allá del choque entre versiones, este asunto repercute en tres áreas clave:

La credibilidad institucional de la Guardia Civil: dejar entrever intentos por usar este cuerpo como campo para maniobras políticas o venganzas internas socava su imagen neutral.

La situación personal de Mercedes González: atrapada entre lo inicialmente declarado por Interior y Moncloa, lo corregido posteriormente y lo sostenido hoy por los atestados de la UCO junto con las declaraciones de Villalba.

La narrativa oficial sobre las “cloacas”: mientras el Gobierno denunciaba supuestas campañas contra él mismo, ahora enfrenta acusaciones sobre intentos por construir sus propias redes dentro del cuerpo.

Conforme avanza este caso, Rubén Villalba ha pasado a ser un espejo incómodo para reflejar las relaciones entre política y Guardia Civil. Y ese reflejo deja cada vez más borroso el perfil de su directora.

Queda aún por determinar si los jueces considerarán aquellas reuniones como meras imprudencias políticas o si son apenas el primer capítulo revelador sobre unas cloacas gubernamentales. Por ahora, este testigo clave ya ha presentado nombres concretos, fechas e incluso ofertas sobre la mesa; pocos dentro del cuerpo dudan que esta historia aún tiene muchos capítulos pendientes por desvelar.

Fuentes: análisis basado principalmente en información obtenida por La Razón respecto al testimonio crucial que involucra a la directora de la Guardia Civil así como detalles sobre las declaraciones realizadas por Villalba y las ofertas planteadas por Leire Díez.