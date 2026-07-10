Correos, contratos amañados y guerra sucia: el caso Serrano sacude al sanchismo

La imagen de la gran empresa pública de mensajería transformada en recurso para una guerra sucia política se asemeja más a una ficción que a una realidad judicial. Sin embargo, la investigación sobre Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo colaborador de Pedro Sánchez, ha colocado al operador postal en el centro de una tormenta política y judicial en España.

El reciente informe de la UCO y las decisiones del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ilustran un escenario en el que contratos públicos de Correos y movimientos de personal internos habrían sido utilizados para alimentar la trama de Leire Díez, orientada a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Un bufete aliado y 270.000 euros de Correos

Según diversos informes, durante la presidencia de Serrano en Correos, se asignaron contratos por unos 270.000 euros a un bufete de abogados vinculado a la trama socialista, utilizando fondos públicos de la compañía. Los investigadores centran su interés en que estos trabajos jurídicos estaban relacionados con acciones de “cloaca” orientadas a atacar o presionar a jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil que trataban casos sensibles para el partido en el poder.

La UCO resalta una “participación preeminente” de Serrano en esta estructura, conectando aspectos clave:

Contratos de Correos con un despacho de abogados sevillano.

con un despacho de abogados sevillano. Campañas de presión y agresiones contra miembros del poder judicial.

Financiamiento de actividades ilícitas atribuibles a la red de Leire Díez.

Paralelamente, Correos enfrentaba graves pérdidas financieras, lo que plantea interrogantes sobre el uso de recursos de una empresa pública en crisis mientras se recortaban servicios. Este escenario de deterioro económico, combinado con la utilización de contratos de manera discrecional, alimenta el debate sobre la gobernanza de empresas estatales.

El enchufe de Leire Díez: un nombramiento bajo sospecha

La investigación también se centra en la llegada de Leire Díez a Correos. La UCO sostiene que Serrano jugó un papel clave en su contratación como responsable del Área de Administración Local, sin una verdadera competencia de otros candidatos externos. Los agentes consideran que este puesto era crucial para que miembros de la trama ocuparan posiciones relevantes en instituciones públicas, aprovechando su influencia para intereses personales o del entorno socialista.

El Gobierno afirma que Díez había enviado un simple currículum y participado en procesos ordinarios de selección. Sin embargo, las investigaciones sugieren que Serrano le habría otorgado el puesto “a dedo”, en medio de intensas negociaciones internas sobre su incorporación. Este contraste entre la versión oficial y las evidencias recogidas ha intensificado la tensión política y reavivado las acusaciones de un uso partidista de empresas públicas.

La relevancia de la posición ocupada por Díez es evidente en varios documentos: facilitaba contratos y canalizaba decisiones que beneficiaban a la red del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

La red de mensajes: 11.000 wasaps y coordinación política

Un aspecto sorprendente del caso es la cantidad de comunicaciones entre Serrano y Leire Díez. La UCO ha contabilizado más de 10.400 mensajes intercambiados en el periodo analizado, lo que refuerza la idea de una relación operativa intensa y sostenida. Este intercambio ha llevado a los investigadores a deducir que existía una coordinación en:

Adjudicaciones de contratos desde Correos .

. Diseño de campañas de presión contra jueces y fiscales.

Estrategias para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al entorno del presidente.

Dentro de las conversaciones, destaca un mensaje en el que Díez, tras hablar de un intento de presión sobre jueces, menciona que “Sánchez nos va a poner un altar”, sugiriendo que tales acciones iban a beneficiar directamente al “jefe”. Frases como esta, si se validan en sede judicial, refuerzan la percepción de que la trama no era una simple iniciativa, sino un componente de un plan más amplio para proteger el núcleo del poder socialista.

Qué dicen los investigadores sobre el papel de Serrano

Los informes más recientes dibujan a Serrano como un colaborador clave, aunque no necesariamente como el cerebro de la trama. Tanto el juez Pedraz como la UCO le atribuyen una “participación preeminente” en la red, especialmente en lo relacionado con Correos y la desestabilización de causas judiciales. Si bien su responsabilidad penal aún está por determinar, se indaga sobre un patrón de favoritismo en las contrataciones de Correos durante su mandato, que podría revelar un modelo extendido de captura partidista.

Impacto político y económico: cuando la cloaca pasa por una empresa pública

Este caso afecta a varios niveles:

Político: por la relación de Serrano con Pedro Sánchez y su historial en el PSOE .

con y su historial en el . Institucional: porque involucra a Correos y SEPI , aparentemente utilizadas para financiar operaciones de guerra sucia.

y , aparentemente utilizadas para financiar operaciones de guerra sucia. Económico: por el uso indebido de recursos de una empresa pública con problemas financieros.

La situación transmite un mensaje preocupante a la ciudadanía: mientras se debate sobre la sostenibilidad del servicio postal, parte del dinero público podría haberse destinado a estrategias de desestabilización judicial, aumentando la desconfianza en las instituciones.

Curiosidades y ángulos llamativos del caso

El caso arroja varios elementos intrigantes:

La “banda del Peugeot ”: apodo que identifica a un grupo del entorno presidencial, reflejando el tono casi novelesco de la política española.

”: apodo que identifica a un grupo del entorno presidencial, reflejando el tono casi novelesco de la política española. El elevado número de mensajes entre Serrano y Leire Díez sugiere un nivel de coordinación sorprendentemente alto.

y sugiere un nivel de coordinación sorprendentemente alto. La expresión “cloacas del PSOE ” ha pasado a ser habitual en los medios, reflejando su normalización en el discurso político actual.

” ha pasado a ser habitual en los medios, reflejando su normalización en el discurso político actual. El vínculo entre despachos de abogados, empresas públicas y acciones contra jueces ilustra una confusión alarmante entre política, negocio y justicia, un área que continúa investigándose.

En un país familiarizado con la corrupción, el caso Serrano–Leire Díez añade una dimensión novedosa: la guerra sucia institucionalizada, con sello de empresa pública y factura a nombre de Correos, que promete seguir generando titulares.