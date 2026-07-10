La UCO estrecha el cerco: seis móviles para dibujar las cloacas socialistas

La investigación de las cloacas del PSOE ha entrado en fase de alta definición. Tras meses de sumarios, registros y declaraciones, la Guardia Civil se encuentra ahora ante el desafío de indagar donde realmente se guarda la información: en los móviles.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz permiso para clonar y examinar seis teléfonos pertenecientes a cinco de los últimos imputados, un avance que busca completar la imagen de la supuesta organización destinada a resguardar los intereses del partido y del Gobierno en causas judiciales delicadas. Los protagonistas de este nuevo episodio incluyen figuras clave del partido y de la propia Guardia Civil, lo que añade un contexto explosivo a la situación.

Protagonistas del caso: de Ferraz a la Audiencia Nacional

El último atestado señala a algunos de los personajes más relevantes en el ámbito socialista, junto a un mando de la Guardia Civil ya bajo la lupa. La lista incluye:

Juan Manuel Serrano Quintana , exjefe de gabinete de Pedro Sánchez (2014-2018) y expresidente de Correos.

, exjefe de gabinete de (2014-2018) y expresidente de Correos. Ana María Fuentes , gerente del PSOE.

, gerente del PSOE. Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez Alonso , trabajadoras en la sede de Ferraz .

y , trabajadoras en la sede de . El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien estuvo destinado en la UCO hasta 2022.

Las autoridades no sólo quieren un vistazo casual a los dispositivos; clamarán por autorización para su acceso, clonado, volcado, visionado y estudio, convencidos de que estos teléfonos contienen comunicaciones y documentos esenciales para comprender la dinámica de la presunta red. En el oficio que trasladaron a Pedraz, mencionan que podrían figurar intercambios con otros investigados y decisiones sobre contratos públicos relacionados con la SEPI, así como maniobras para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo.

Cloacas del PSOE: de la retórica política a la realidad judicial

Lo que comenzó como una sospecha ha evolucionado hasta convertirse en un sumario robusto. La UCO sostiene que existe una estructura organizada con jerarquías y objetivos claros, cuyo propósito era preservar los intereses del partido y algunos altos cargos del Gobierno. Ellos describen que:

La red estaba liderada por Santos Cerdán y Leire Díez , figuras esenciales en la maquinaria interna del PSOE.

y , figuras esenciales en la maquinaria interna del PSOE. El “fin último” era proteger a los miembros del partido frente a investigaciones penales.

Entre sus funciones estaba la desestabilización de causas judiciales y la presión a instituciones mediante información sensible.

Este movimiento hacia los móviles de Serrano y de la gerente no es un paso trivial. Un nuevo oficio remitido a la Audiencia Nacional implica a Serrano en operaciones empresariales asociadas a la SEPI y en la supuesta trama para desactivar investigaciones penales que podrían sorprender al PSOE.

Impacto político: Ferraz en modo contención

La situación ha forzado al PSOE a cambiar su estrategia de cortafuegos a una de control de daños. A medida que surgen nuevos atestados, la noción de “caso aislado” pierde credibilidad, pues se amplían las implicaciones hacia la dirección nacional del partido. Las posibles consecuencias de este mapa que está tejiendo la UCO son significativas y podrían incluir:

Responsabilidad penal: – Más imputaciones y una posible expansión de la causa a otros cargos relevantes. – Revisión de contratos públicos que podrían estar manchados por irregularidades.

Responsabilidad política: – Presión de la oposición sobre dimisiones o comisiones de investigación. – Fricciones internas, sobre todo si se confirma que ciertos miembros del partido se facilitaron a una red ilícita.

Erosión institucional: – Reputación de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil cuestionadas, entre filtraciones y acusaciones.

Qué puede revelar un móvil en una investigación de cloacas

Los móviles son más que simples dispositivos en esta investigación; son un reflejo de toda una era. En ellos se recogen datos vitales, como:

Chats internos del partido y grupos de coordinación.

Mensajes con abogados, fiscales y altos cargos.

Documentos sobre contratos y estrategias jurídicas.

El análisis forense de los seis teléfonos puede, entre otras cosas:

Confirmar o desmentir instrucciones de la cúpula socialista.

Identificar quién sabía qué, y en qué momento.

Detectar quizás borrados selectivos y el uso de aplicaciones cifradas, habituales en los casos de corrupción.

Dado que el cruce de estos datos con correos, registros mercantiles y documentos contables ya incorporados al sumario podría formar un mapa detallado, las expectativas de lo que se podría descubrir son altas.

Curiosidades de un caso donde el poder habla por WhatsApp

Este caso político brinda algunas escenas curiosas:

Los “fontaneros” del pasado han sido reemplazados por expertos en mensajería instantánea capaces de gestionar crisis desde sus móviles.

«Cloaca» ha pasado de ser un insulto a una categoría que da forma a un sumario judicial, convirtiéndose en el sello de la investigación.

Resulta irónico que una estructura ideada para influir en procedimientos judiciales se vea ahora expuesta, pieza a pieza, dentro de esos mismos procesos judiciales que intentaba controlar.

Y así, mientras la UCO profundiza en seis móviles, la posibilidad de destapar una red que va más allá de la mera mala praxis política se convierte cada vez más real.