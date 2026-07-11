La batalla por Balas: el juez y la Fiscalía exigen que el mando clave de la UCO siga en el ‘caso PSOE’

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han jugado una carta arriesgada en la complicada partida que se ha desatado en torno al teniente coronel Antonio Balas.

Este mando, máximo responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha sido solicitado expresamente para mantenerse en su puesto en la investigación del caso Koldo, que a medida que avanza se convierte en la pieza más importante del gran puzle de la corrupción política en España, especialmente para el PSOE en un momento crítico.

El problema es uno que la burocracia del sistema produce con una regularidad desconcertante: Balas está a punto de ascender a coronel, y ese ascenso conlleva habitualmente un cambio de destino.

Cambiar al mando que lleva la investigación más importante del país en el momento de mayor intensidad judicial sería el equivalente a retirar al delantero estrella en el último minuto del partido decisivo.

El hombre que la Fiscalía no quiere perder

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno han encontrado en Balas a un aliado fundamental. Su trayectoria lo avala: ha estado al frente de los casos de mayor trascendencia nacional de la UCO, algunos que tocan directamente a instituciones del Estado, y ha demostrado una capacidad de rigor investigador que no abunda en el sistema. Es el mismo oficial sobre quien Leire Díez, la fontanera del PSOE, pronunció las palabras que quedaron grabadas en las escuchas judiciales: «A Balas le quiero muerto».

Que alguien en el núcleo de la trama investigada expresara ese deseo dice todo lo necesario sobre la incomodidad que el teniente coronel produce en el entorno del Gobierno. Y dice también por qué la Audiencia Nacional no quiere que ningún movimiento burocrático, por legítimo que sea en términos de carrera militar, se interponga entre Balas y la conclusión de las investigaciones que dirige.

La solicitud formal para que mantenga su puesto confirma que, incluso bajo las redes de la burocracia institucional, existe la preocupación real de que cualquier movimiento podría permitir que la investigación se detenga o, peor aún, se diluya entre las nieblas de la política.

Las dos opciones sobre la mesa

Existen dos propuestas para sortear esta delicada fase. La primera es permitir que Balas mantenga su puesto aunque ascienda a coronel, creando una excepción a los procedimientos habituales de cambio de destino vinculados al ascenso. La segunda es retrasar su cambio de destino hasta que la investigación esté en una fase que permita la transición sin riesgo para la continuidad de las diligencias.

Ambas alternativas subrayan la importancia de la continuidad operativa. Un cambio de mando en este momento produciría duplicidades, pérdida de contexto acumulado durante años de investigación y confusiones que inevitablemente jugarían a favor de los investigados. El conocimiento que Balas tiene de los entresijos del caso Koldo y de sus ramificaciones no es transferible en un par de semanas de traspaso de expedientes.

Lo que el caso Koldo es ya en realidad

Para entender por qué la continuidad de Balas importa tanto hay que entender lo que el caso Koldo representa en 2026. Ya no es el asunto de un asesor de un exministro que cobró comisiones en contratos de mascarillas. Es el hilo que ha ido tirando hasta convertirse en la investigación más comprehensiva de la corrupción en el entorno del Gobierno de Sánchez.

Ábalos ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión. Koldo García, su jefe de gabinete, a 19 años y ocho meses. Pero los sumarios no se detienen ahí. Las ramificaciones del caso conectan con la trama de las cloacas de Ferraz, con los contratos de Red.es favorables al entorno de Begoña Gómez, con el rescate de Plus Ultra, con la red de Leire Díez y sus operaciones de presión sobre jueces y fiscales, y con un ecosistema de corrupción cuya figura central, según los indicios que los investigadores van documentando, apunta cada vez más directamente al entorno inmediato de Pedro Sánchez.

Los contratos sanitarios pandémicos fueron solo la puerta de entrada. Las comisiones, los sobrecostes y los favores entre el poder político y el empresarial que la UCO ha ido desenterrando configuran un mapa de corrupción que nadie en el Gobierno quiere que siga siendo investigado con la misma intensidad con que Balas y su equipo lo han hecho hasta ahora.

La presión que Balas resiste

La presión que recae sobre el teniente coronel es de una magnitud que pocas veces se ve en el sistema judicial y policial español. No solo dirige la investigación más importante del país en términos de impacto político. También ha tenido que gestionar la presión institucional de quienes, desde dentro del sistema, han intentado ralentizar, desviar o interferir en las investigaciones.

Los generales que dieron instrucciones a la UCO para que no fuera «proactiva» en casos que afectaban al Gobierno, la directora de la Guardia Civil documentada en reuniones con la fontanera del PSOE, los intentos de cuestionar la validez de los informes de la UCO en sede judicial: todo ese ecosistema de presiones ha operado contra la investigación que Balas dirige y contra el propio Balas como figura central de esa investigación.

Que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción hayan tenido que hacer una petición formal para que no lo cambien de destino es en sí mismo un indicador del nivel de presión al que está sometido el sistema judicial español cuando investiga al poder.

Lo que está en juego

El camino que tome el caso Koldo y sus ramificaciones en los próximos meses podría definir el rumbo político del PSOE y la percepción pública de la independencia de la justicia en España. Balas en su puesto significa continuidad, rigor y la perspectiva de que las investigaciones lleguen a sus conclusiones naturales con la misma determinación con que se han llevado hasta ahora.

Un cambio de mando, por el contrario, abriría inmediatamente el debate sobre si la burocracia del ascenso fue realmente una coincidencia o si alguien encontró en ella una herramienta útil para producir discontinuidad en el momento más delicado de la investigación.

Balas lleva años construyendo un expediente que ha producido condenas históricas y que sigue apuntando hacia arriba. La Audiencia Nacional quiere que acabe el trabajo. Y eso, en la España de 2026, donde el poder lleva años intentando gestionar las consecuencias de su propia corrupción, no es una petición menor.