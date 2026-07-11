La imputación de Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Sánchez, une varias tramas de la cloaca socialista

La investigación del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre la red de corrupción que operaba desde Ferraz acaba de dar el salto más significativo desde que comenzó.

Juan Manuel Serrano, secretario de organización del PSOE y número dos efectivo del partido, ha sido imputado en la causa que investiga la trama de Leire Díez y sus operaciones de presión sobre jueces, fiscales y mandos policiales.

No es la periferia del partido la que está imputada. Es quien gestiona el aparato interno del PSOE, quien controla las relaciones con las federaciones territoriales, quien tiene acceso directo a los resortes orgánicos que los secretarios generales delegan en esa figura.

La imputación de Serrano convierte al caso Leire en algo cualitativamente diferente a lo que era hace tres meses: ya no es la historia de una fontanera con demasiados contactos. Es la historia de la cúpula del partido gobernante investigada por corrupción sistémica.

Y el siguiente en la lista, según las fuentes judiciales más cercanas a la investigación, es Antonio Hernando.

El foco ya no ilumina únicamente a un grupo de «cloacas» que habría actuado de forma autónoma –tesis que el Ejecutivo intento colar en un primer momento–, sino que a recorrer los pasillos del poder donde un día se construyó el núcleo actual del sanchismo y, por ende, proyecta su sombra sobre Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, y el ahora ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Juanma Serrano: cargos de la máxima confianza de Sánchez

Para entender el peso político de la imputación de Serrano hay que entender quién es este hombre y cuál ha sido su trayectoria dentro del sanchismo.

Juan Manuel Serrano Jiménez, conocido como Juanma Serrano, no es un nombre que aparezca con frecuencia en los grandes titulares ni en las tertulias televisivas. Es exactamente el tipo de figura que el poder prefiere en esa posición: alguien que trabaja en la sombra, que gestiona sin protagonismo mediático y que tiene la confianza absoluta del secretario general.

Su trayectoria dentro del sanchismo lo sitúa como una de las figuras de mayor confianza del presidente durante años. Ha ocupado posiciones de enorme relevancia en el aparato del partido, con acceso a los niveles más altos de la toma de decisiones internas y conocimiento profundo de las operaciones que el partido ejecuta tanto en su dimensión pública como en la que prefiere mantener fuera del escrutinio mediático.

Que alguien con ese perfil, con ese nivel de acceso y con esa posición de confianza máxima haya terminado imputado por el juez Pedraz es la señal más clara hasta la fecha de que la investigación ha penetrado en el núcleo duro del sanchismo.

Los indicios que han llevado al juez a esa decisión no han sido detallados públicamente por el secreto sumarial, pero su naturaleza puede inferirse del patrón que la investigación ha ido describiendo: contactos entre la red de Leire y la estructura orgánica del partido para coordinar operaciones que iban mucho más allá de la actividad política legítima.

Antonio Hernando: el siguiente en la lista

Si la imputación de Serrano ha sido el movimiento más significativo de la semana, la que se avecina podría ser igualmente explosiva. Antonio Hernando, exdiputado socialista y figura con larga trayectoria en el aparato del PSOE, aparece en el radar de la investigación como el siguiente nombre que el juez Pedraz podría formalizar como investigado.

Hernando es una figura que conoce el PSOE desde dentro con una profundidad que pocos pueden igualar. Fue portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso durante años, un cargo desde el que tuvo acceso a los resortes más sensibles de la estrategia política del partido en sede parlamentaria. Su conocimiento de los mecanismos internos del PSOE, de las relaciones entre el grupo parlamentario y el aparato orgánico, y de las conexiones entre ambos y el Gobierno, lo convierte en una figura cuya eventual imputación añadiría una dimensión parlamentaria a una investigación que hasta ahora se ha centrado principalmente en el aparato orgánico y en la estructura gubernamental.

La previsible incorporación de Hernando al expediente ampliaría el círculo de investigados hacia el ámbito parlamentario y reforzaría la imagen de una red que operaba de forma transversal, usando los contactos de cada actor para acceder a esferas del poder que la estructura formal del partido no podía alcanzar directamente.

La retahíla que no para: el PSOE como organización sistémicamente corrupta

Las imputaciones de Serrano y la previsible de Hernando no pueden leerse de forma aislada. Forman parte de una cascada que lleva meses cayendo y que cada semana añade un nombre más a una lista que empieza a resultar difícil de gestionar incluso para los portavoces más hábiles del Gobierno.

Santos Cerdán, el secretario de organización anterior a Serrano, está imputado en la misma causa. Ábalos condenado a 24 años. Koldo a 19 años y ocho meses. Zapatero imputado por seis delitos. Begoña Gómez camino del juicio oral. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, imputada junto a 24 cargos de empresas públicas. Y ahora Serrano como secretario de organización en activo.

Lo que ese cuadro describe ya no puede presentarse como una serie de manzanas podridas en un partido por lo demás sano. Cuando el secretario de organización actual, el secretario de organización anterior, el exministro más poderoso del Gobierno, el expresidente más relevante de la historia del partido, la esposa del presidente y la presidenta del holding público más importante del Estado están todos imputados o condenados, la explicación de las excepciones individuales pierde toda credibilidad.

Es un sistema. Con sus mecanismos, sus jerarquías, sus intermediarios y su figura central alrededor de la cual, según todos los indicios disponibles, giraba todo lo demás.

La libreta de Leire y los nombres que todavía no han salido

Lo que hace especialmente inquietante la situación para Ferraz es que la investigación no ha terminado. El secreto sumarial protege todavía las piezas más explosivas del expediente, y la libreta personal de Leire Díez encontrada durante los registros contiene referencias a operaciones, nombres y objetivos que los investigadores siguen analizando.

Cada nuevo nombre que sale de esa libreta al expediente produce una nueva imputación. Y la libreta, según las fuentes más próximas a la investigación, tiene todavía páginas por leer.

El juez Pedraz trabaja con la metodología del que construye un sumario para que sobreviva todos los recursos posibles. No imputa sin indicios sólidos. No avanza más rápido de lo que la solidez del expediente permite. Y cuando imputa, lo hace con la convicción de que lo que ha encontrado justifica el paso.

Esa metodología es exactamente lo que hace más peligrosa para el PSOE cada nueva imputación: no son gestos grandilocuentes de un juez activista sino pasos calculados de una instrucción que avanza con una dirección clara.

Lo que las imputaciones dicen sobre Sánchez

El empresario Joaquín Parra declaró ante la Audiencia Nacional que Leire Díez actuaba «en nombre de Pedro» y «de parte del Gobierno». Aldama ha repetido en múltiples declaraciones que Sánchez era la figura central alrededor de la cual giraba todo el sistema. La UCO documentó en sus informes que el presidente era «la única persona que podía dar instrucciones a Cerdán».

Si Cerdán está imputado y Serrano, su sucesor, también está imputado, y si ambos actuaban bajo la dirección del secretario general, la lógica de la investigación apunta en una dirección que La Moncloa prefiere no verbalizar.

Las imputaciones de Serrano y la previsible de Hernando son eslabones más en la cadena que se cierra en torno al pescuezo del presidente. Cada nuevo imputado en el aparato del partido es un testigo potencial. Cada nuevo testigo potencial es una fuente adicional de información para el juez. Y cada nueva fuente de información para el juez es un paso más hacia el momento en que la investigación llegue al final lógico de la cadena de mando que todos los indicios describen.

El PSOE no tiene un problema de imagen que resolver con una buena campaña comunicativa. Tiene un problema estructural de corrupción sistémica que los tribunales están documentando con una precisión que ninguna nota de prensa puede neutralizar.

Y con Serrano imputado y Hernando en camino, ese problema acaba de hacerse considerablemente más difícil de gestionar.