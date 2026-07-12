El calendario letal del marrullero Sánchez: tres fechas, mucha histeria, malos sondeos y un mismo precipicio

Pedro Sánchez lleva meses analizando nervioso tres fechas, simultáneamente, sin decidirse a abrir ninguna.

La metáfora del presidente en un rascacielos evaluando desde qué planta saltar ha ganado popularidad en los círculos analíticos de Madrid con una velocidad que dice mucho sobre el estado real de la legislatura.

Porque la discusión política española ya no gira en torno a si habrá adelanto electoral. Gira en torno a cuál de las tres fechas posibles es menos catastrófica para el PSOE.

Lo que hace especialmente complicada la situación de Sánchez es que las fechas que le quedan no son simplemente incómodas.

Son una acumulación de frentes que convergen en el mismo período: el juicio de Begoña Gómez en primavera de 2027, las condenas que seguirán cayendo sobre el entorno del Gobierno, las previsibles nuevas imputaciones en el caso Leire, la presión de un Congreso donde 178 diputados ya han votado formalmente para pedirle que se vaya, y unas encuestas que llevan meses describiendo el mismo resultado con una consistencia que ninguna operación de ingeniería electoral del censo exterior puede compensar completamente.

Los suyos siguen confiando en un milagro, en un giro de guion, en un triple salto mortal. La fe mueve montañas, pero la pregunta que nadie en Ferraz responde en voz alta es si también mueve votos.

Los datos que La Moncloa no puede ignorar

Los datos que maneja el entorno del presidente son, cuanto menos, alarmantes. Un análisis que abarca 64 encuestas procesadas a través de 10.000 simulaciones de Monte Carlo otorga a la suma de PP y VOX 201 diputados, con una probabilidad de investidura del bloque de centroderecha superior al 93%.

El desglose por partidos confirma la tendencia estructural. El bloque PP–VOX ronda el 50% del voto nacional con tendencia ascendente. El PSOE se mantiene en torno al 27-28% con un desgaste que los analistas califican ya de estructural, no coyuntural. Sumar cae hacia la irrelevancia parlamentaria. Y los socios nacionalistas que hicieron posible la investidura de 2023 empiezan a distanciarse con la velocidad del que ha cobrado lo que tenía que cobrar y busca la salida.

Proyectado en escaños, el cuadro es el siguiente: PP y VOX superarían los 200 diputados, el PSOE caería muy por debajo de los 120 y el resto de partidos produciría una fragmentación que en ningún escenario razonable permite reeditar una mayoría progresista.

Con esos números sobre la mesa, el interés de La Moncloa en el calendario electoral se hace evidente. Convocar ahora equivale a reconocer la derrota. Pero esperar tiene también sus propios costes, y esos costes aumentan con cada nueva imputación, cada nueva condena y cada nueva exclusiva que el aparato comunicativo del Gobierno ya no puede gestionar con la eficacia de años anteriores.

La primera ventana: la apresurada

El primer escenario es el que menos controla Sánchez y el que más podría materializarse si alguno de los múltiples frentes abiertos se desborda de forma irreversible.

Una crisis política de primer orden, ya sea provocada por el fracaso de los Presupuestos Generales, por una imputación que alcance directamente al presidente o por la retirada del apoyo de alguno de sus socios imprescindibles, obligaría a una convocatoria de emergencia con escaso tiempo de preparación. Las elecciones se celebrarían en el primer trimestre de 2027, con el Gobierno argumentando «ingobernabilidad» como justificación del adelanto.

La ventaja de este escenario para Sánchez es que limita el tiempo de desgaste adicional. Si en este momento las encuestas ya descuentan una derrota, cada mes adicional de legislatura puede producir más daño sin ninguna mejora. La desventaja es que una convocatoria caótica, percibida como huida ante la presión judicial o parlamentaria, añade a la derrota electoral la imagen de la rendición sin planificación.

La apresurada tiene la virtud de ser rápida. Tiene el defecto de ser la que menos controla quien convoca.

La segunda ventana: la probable

El escenario que los analistas más cercanos a Ferraz consideran más probable es el de una convocatoria calculada para finales de 2026 o principios de 2027, diseñada para maximizar el tiempo disponible sin llegar al límite legal de la legislatura.

La lógica de este escenario combina dos variables que La Moncloa sigue monitorizando con atención. La primera es el juicio de Begoña Gómez: una convocatoria en febrero de 2027 situaría las elecciones antes del inicio del juicio oral, que los plazos procesales de la Audiencia Provincial de Madrid ubican en la primavera de ese año. Campaña electoral sin el espectáculo de la esposa del presidente declarando ante un jurado popular: ese es el cálculo.

La segunda variable es el censo. La operación de ingeniería electoral en marcha, con el CERA creciendo a entre 10.000 y 16.000 nuevos inscritos al mes gracias a la Ley de Nietos y la regularización masiva, necesita tiempo para producir el mayor número posible de nuevos votantes antes de la convocatoria. Cada mes que pasa es un mes más de inscripciones que mejoran marginalmente las perspectivas del PSOE en las provincias pequeñas estratégicamente decisivas.

Esta ventana requiere que los socios aguanten, que ningún frente judicial se desborde de forma irreversible y que el Gobierno pueda mantener la narrativa de que la convocatoria es una decisión estratégica y no una huida. Es mucho suponer, pero es el escenario que Sánchez prefiere.

La tercera ventana: la letal

El escenario que La Moncloa más teme es también el que la inercia de la situación podría imponer si las otras dos ventanas se cierran por razones ajenas al control del presidente.

Llegar a las elecciones en el plazo legal máximo, julio de 2027, con el juicio de Begoña Gómez en curso o recién concluido, con más condenas del entorno del Gobierno, con el PSOE habiendo sufrido meses adicionales de desgaste y con la opinión pública saturada de escándalos acumulados, es el escenario letal. No solo porque las perspectivas electorales serían peores que en cualquier otro momento sino porque la imagen del Gobierno llegando al límite legal después de resistir durante meses sería la imagen de quien se aferra al poder hasta el último segundo sabiendo que va a perder.

Esa imagen, en un ciclo en que la narrativa principal sobre el PSOE es la corrupción y el uso del poder para beneficio propio, sería difícilmente gestionable.

La ventana letal no es una fecha en el calendario. Es el reconocimiento de que el tiempo se ha agotado y de que la huida hacia adelante ha alcanzado su límite físico.

Las fechas que complican el panorama

Lo que hace especialmente difícil la gestión del calendario por parte de Sánchez es la acumulación de eventos judiciales y políticos que se superponen sobre el mismo período.

El juicio de Begoña Gómez en primavera de 2027 es el más determinante. Pero no es el único. La sentencia del caso del hermano músico en la Audiencia Provincial de Badajoz llegará en algún momento del segundo semestre de 2026 o principios de 2027. Las piezas del caso Leire que todavía están bajo secreto sumarial producirán nuevas imputaciones y eventualmente más condenas. La investigación sobre el caso SEPI con sus 750 millones bajo investigación y tres presidentes imputados seguirá avanzando. Y Zapatero, con seis delitos investigados, tendrá que seguir dando explicaciones a un juez de la Audiencia Nacional.

Cada uno de esos eventos es una bomba de relojería en el calendario de Sánchez. Y la combinación de todos ellos hace que el período de octubre de 2026 a julio de 2027 sea el tramo político más complicado que ningún presidente español haya tenido que gestionar en democracia.

Lo que los socios calculan

Junts, que ya votó con PP y VOX para pedir la dimisión del presidente, sigue haciendo sus propios cálculos. Han cobrado la amnistía. Tienen compromisos sobre financiación singular pendientes de materializar. Y saben que una legislatura que se arrastra entre sumarios no les produce más beneficios sino más coste reputacional asociado al Gobierno que sostienen.

El PNV tiene sus propios números electorales en Euskadi, donde el coste de seguir siendo el salvavidas permanente de Sánchez empieza a aparecer en las encuestas. Extrajo de esta legislatura lo que tenía que extraer: el Cupo actualizado, transferencias adicionales, la posición de socio indispensable. Pero esa posición tiene un límite.

Sumar y los socios de izquierda, para quienes las elecciones son una amenaza existencial, seguirán pidiendo agotar la legislatura. Pero su influencia sobre el calendario es limitada: Sánchez convocará cuando le convenga a él, no cuando les convenga a ellos.

La pregunta que nadie en Ferraz responde

En los círculos analíticos de Madrid se ha extendido una comparación que resulta más precisa de lo que parece: la probabilidad de un cambio de gobierno en España es ahora similar a la que los meteorólogos asignan a una tormenta cuando el cielo está completamente cubierto. No es del cien por cien, porque en meteorología y en política siempre existe la posibilidad de que el viento cambie de dirección en el último momento. Pero la «posibilidad de tiempo estable en La Moncloa» se reduce con cada encuesta, con cada imputación y con cada día que pasa sin que el Gobierno encuentre el giro de guion que necesita.

La pregunta que ya no se hace nadie en Madrid es si habrá adelanto electoral. La pregunta que circula en todos los despachos, en las tertulias y en las sobremesas políticas es cuál llegará primero: ¿la convocatoria de elecciones o la próxima exclusiva demoledora?

Sánchez sigue mirando por sus tres ventanas.

La apresurada le da menos tiempo para prepararse. La probable depende de demasiadas variables que no controla. Y la letal es el escenario que todos sus asesores le advierten que evite.

El problema es que en política, como en los rascacielos, a veces la ventana que se abre no es la que tú eliges.